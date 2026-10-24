Що нам пророкують зірки: гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада 2026 року

Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада 2026 року / © Associated Press

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Починається період, кульмінацією якого стане повня 26 жовтня о 07:12 (GMT+3) у 3⁰ Тельця в квадратурі Сонця з Плутоном, що задасть емоційний тон усім наступним дням. Події цього тижня здатні вивести на поверхню те, що довго назрівало всередині або залишалося без остаточного вирішення, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Багато хто відчує, що настав час підбити підсумки, розставити пріоритети та визначити, що справді має цінність, а що пора залишити в минулому. Це час важливих усвідомлень, переламних рішень і моментів, коли життя може показати справжню картину того, що відбувається, без прикрас.

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Квадрат Сонця з Плутоном посилює емоційну напруженість. Можливі спроби тиску, маніпуляції, боротьба за владу у стосунках або на роботі. Цими днями особливо помітними стануть приховані мотиви оточення. Таємне має тенденцію виходити назовні, а накопичена напруженість може виявитися через конфлікти, різкі розмови або несподівані рішення.

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Однак головне завдання цієї повні — не руйнування, а звільнення від того, що більше не сприяє розвитку. Цей тиждень допоможе зрозуміти, на що дійсно варто спиратися в майбутньому.

30 жовтня Марс утворює квадрат із ретроградним Меркурієм, тому в другій половині тижня емоційна напруженість перенесеться у сферу спілкування та ухвалення рішень. Цей аспект часто спричиняє суперечки, непорозуміння, різкість у висловлюваннях та імпульсивні реакції.

Можуть знову спливати старі конфлікти, невирішені питання минулого, незавершені розмови. Зростає ризик діяти поспішно, не маючи повної інформації. Тому будь-які важливі рішення краще ухвалювати після додаткової перевірки фактів.

Овен

Питання грошей, закупів, доходів або розподілу ресурсів вийдуть на перший план. Для одних це буде обговорення оплати, підвищення цін або перегляд бюджету, для інших — розмова про те, чи виправдовують себе раніше докладені зусилля. Зростає кількість розмов, листувань та обговорень. Стара домовленість може потребувати уточнень, а людина, яка давно не виходила на зв’язок, несподівано нагадає про себе. Не виключені розбіжності в очікуваннях або різне розуміння однієї й тієї ж ситуації.

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Телець

Повня у вашому знаку робить вас головним учасником подій тижня. Багато питань, які розвивалися протягом останніх місяців, досягають важливої точки. Оточення може очікувати від вас рішень, відповіді або конкретних дій. У стосунках можливі події, які змусять по-новому поглянути на звичну ситуацію. Завершення тижня принесе напружені обговорення фінансів, побутових питань або розподілу обов’язків. Не поспішайте робити висновки після першого враження.

Близнята

Деякі події відбуватимуться за лаштунками, і повна картина відкриється не одразу. Може з’явитися інформація, яка багато чого пояснить, або стане зрозумілою причина затримок і дивних обставин останніх тижнів. Ближче до кінця тижня зростає ймовірність плутанини в документах, повідомленнях або домовленостях. Хтось із минулого може знову з’явитися у вашому житті з питанням, яке колись залишилося без відповіді. Саме деталі допоможуть зрозуміти, чому варто довіряти, а що є лише тимчасовим шумом.

Рак

Цей тиждень принесе важливі події завдяки друзям, знайомим, колективам та людям, об’єднаним спільними інтересами. Окремі зустрічі чи розмови можуть змінити погляд на плани найближчих місяців. Повня також здатна внести прояснення у питання, пов’язане з майбутнім напрямком розвитку. Якщо ви довго вагалися між кількома варіантами, обставини самі почнуть розставляти акценти. Можливі розбіжності в колі друзів або обговорення старої теми, до якої доведеться повернутися знову.

Лев

Стають відомими результати зусиль, докладених раніше. Для когось це буде визнання заслуг, для когось — усвідомлення того, що певний професійний етап добігає кінця. Керівництво, клієнти чи інші важливі особи можуть висловити свою позицію щодо питання, яке довго залишалося відкритим. Наприкінці тижня зростає ризик поспішних висновків і різких реакцій на робочі зауваження. Краще кілька разів уточнити інформацію, ніж ухвалювати рішення на підставі чуток або чужих емоцій.

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Діва

Цей тиждень розширює горизонти та відкриває нові можливості. На перший план можуть вийти питання навчання, подорожей, оформлення документів, співпраці з іноземцями або здобуття важливих знань. Хвилювання спричинять затримки в оформленні документів, перенесення зустрічей або необхідність повертатися до питань, які вже обговорювалися. Хоча в підсумку все складеться сприятливо. Інформація надходитиме швидко, але не вся вона виявиться повною. Тому будь-які висновки краще робити після перевірки всіх фактів.

Терези

Стане помітно, наскільки надійними є наявні домовленості. Якщо раніше певні питання відкладалися, то тепер вони знову дадуть про себе знати. У другій половині тижня старі фінансові теми можуть знову опинитися в центрі уваги. Особливо важливо уважно ставитися до цифр, розрахунків і формулювань у документах. Сприятливими є обговорення щодо розподілу ресурсів, кредитів, податків, майна або фінансових зобов’язань. Деякі ситуації, що викликали невизначеність, почнуть прояснюватися.

Скорпіон

Головні події тижня будуть пов’язані з партнерством будь-якого роду. Йдеться не лише про кохання, а й про ділове співробітництво, клієнтів, союзників та людей, з якими вас об’єднують спільні цілі. Поведінка інших людей покаже набагато більше, ніж їхні обіцянки. Багато хто опиниться перед необхідністю ухвалити рішення щодо стосунків. Для одних це буде початок нового етапу, для інших — усвідомлення, що подальший рух вимагає інших умов. Наприкінці тижня давня суперечка або давня тема може отримати несподіване продовження.

Стрілець

Обсяг справ може збільшитися, а деякі завдання потребуватимуть термінового розв’язання. Водночас стають помітними процеси, які вже давно потребували перегляду. Може йтися як про робочі обов’язки, так і про звички чи спосіб життя. У другій половині тижня не виключені організаційні складнощі, перенесення зустрічей або необхідність переробляти те, що вже здавалося завершеним. Хтось із колег може змінити домовленості або надати неповну інформацію.

Козоріг

Повня впливає на сферу радості, творчості, романтики та особистих інтересів. У центрі уваги опиняються проєкти, в які вкладено багато емоцій та натхнення. Ви отримаєте результат, на який давно чекали, або побачите реакцію оточення на свої ідеї та досягнення. Тема кохання також може розвиватися активніше, ніж зазвичай. Вчинки людини, яка вам небайдужа, допоможуть краще зрозуміти її наміри. У другій половині тижня можливе повернення до старої розмови або ситуації, яка раніше залишилася незавершеною.

Водолій

Головні події тижня пов’язані з родиною, житлом та особистим простором. Домашні справи, питання нерухомості чи стосунки з родичами вимагатимуть більше уваги. Це період важливих рішень, що стосуються місця проживання або сімейних обставин. Повня допомагає побачити результати процесів, що розвивалися протягом останніх місяців. Окрема розмова може розставити крапки над «і» у ситуації, яка залишалася невизначеною.

Риби

Цей тиждень обіцяє багато новин, зустрічей та спілкування. Інформаційний потік помітно посилиться, а випадково почута фраза чи отримане повідомлення можуть виявитися набагато важливішими, ніж здасться спочатку. Повня допомагає побачити деталі, що залишалися в тіні. Завдяки цьому багато питань почнуть складатися в єдину картину. Варто обережніше ставитися до обіцянок оточення і уважно перевіряти факти. Події допоможуть зрозуміти, кому дійсно можна довіряти, а чиї слова потребують додаткової перевірки.

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