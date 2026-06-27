Гороскоп на період від 29 червня до 5 липня 2026 року / © ТСН

Реклама

Від вечора 28 червня Марс починає рух по знаку Близнят, і загальний ритм життя помітно прискорюється. Зростає кількість новин, зустрічей, переговорів, поїздок, обговорень та несподіваних контактів. Те, що ще недавно здавалося віддаленою перспективою, може вимагати негайного вирішення вже найближчими днями, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Одночасно відбувається одна з головних подій року — 30 червня о 08:52 Юпітер входить у знак Лева, відкриваючи новий дванадцятирічний цикл, пов’язаний із лідерством, творчістю, самореалізацією, публічністю та прагненням заявити про себе.

Однак перехід до нового циклу відбувається на тлі повні в Козорозі: 30 червня о 02:57 настає повня у 9° Козорога, а отже, перш ніж рухатися вперед, необхідно підбити підсумки. Особливо гостро можуть постати питання кар’єри, професійного статусу, відповідальності, фінансової стабільності та довгострокових цілей.

Реклама

Напруженими можуть виявитися 2 та 3 липня, коли Марс утворить аспект з’єднання з Ураном у знаку Близнят. Цими днями зростає ймовірність різких новин, несподіваних заяв, технічних збоїв, змін у планах, скасованих зустрічей і раптових поворотів подій. Зростає нервозність, посилюється прагнення діяти швидко, не завжди встигаючи оцінити наслідки своїх вчинків.

На світовому рівні цей період може принести гучні заяви політиків, несподівані інформаційні події, активізацію міжнародного порядку денного, зміни у сферах технологій, зв’язку, транспорту та засобів масової інформації.

4 та 5 липня в небі формується «бісекстиль»: гармонійна конфігурація між Марсом, Нептуном і ретроградним Плутоном. Бісекстиль — аспект потоку. Після різких поворотів з’являється можливість побачити ширшу картину того, що відбувається. Виникають несподівані рішення старих проблем, з’являються корисні люди. Тому важливо не чіплятися за те, що вичерпало себе, і водночас уважно ставитися до можливостей, які з’являються зараз.

Овен

Марс у Близнятах робить вас більш мобільними, балакучими та залученими до переговорів. Повня 30 червня порушує питання кар’єри та статусу — доведеться підбити підсумки та ухвалити рішення, яке давно назрівало. Можливі несподівані новини, пов’язані з документами, поїздками, технікою. До кінця тижня відкриваються несподівані люди, з’являються корисні контакти, швидко розв’язуються старі завдання.

Реклама

Телець

Повня 30 червня висвітлює тему фінансів, боргів, зобов’язань та довгострокових планів. Марс у Близнятах переносить увагу на заробіток та практичні питання. Можливі несподівані витрати або різкі зміни у фінансових домовленостях. Але також є шанс знайти нові джерела доходу або вирішити давню матеріальну проблему. Не чіпляйтеся за старі схеми — нові працюють краще.

Близнята

Марс у вашому знаку від самого першого дня тижня — потужний імпульс. Інформаційне поле навколо вас значно ущільнюється. Енергії багато, темп високий, але 2–3 липня можливі різкі повороти, скасування, несподівані рішення. Повня 30 червня порушує тему довіри, меж та фінансів партнера. 4 та 5 липня — дні, коли ви можете отримати підтримку, допомогу, пропозицію, яка змінить ситуацію.

Рак

Повня 30 червня — важливий момент у стосунках: завершення циклу, підбиття підсумків, рішення, яке не можна відкладати. Марс у Близнятах активує приховані процеси, внутрішні переживання, давні страхи. У середині тижня можливі несподівані новини від партнерів або колег. 4 і 5 липня — м’яке вирівнювання: настає прояснення, з’являються союзники. Не реагуйте на провокації — їх буде багато протягом тижня.

Лев

Юпітер входить у ваш знак і започатковує новий дванадцятирічний цикл, пов’язаний із зростанням, розширенням можливостей та посиленням особистої ролі. Це потужне оновлення, але воно відбувається на тлі процесів, які вимагають завершити старі зобов’язання та відпустити те, що більше не працює. Енергія розгортається поступово, і чим спокійніше ви входитимете в новий етап, тим стійкішими виявляться результати.

Реклама

Діва

Найближчим часом можуть з’являтися несподівані новини від друзів, команд або людей, з якими вас пов’язують спільні проєкти. Соціальна сфера стає активнішою, і багато чого змінюється швидше, ніж ви очікували. Після перших сплесків подій на початку тижня настає більш м’яка, гармонійна хвиля. Вона приносить пропозиції, які можуть стати частиною нового циклу.

Терези

Марс у Близнятах утворює гармонійний аспект до вашого Сонця та активізує кар’єру, завдання та терміни виконання. Повня 30 червня порушує тему творчості, дітей та самореалізації. Приходить розуміння, як поєднати особисте та професійне. 2 та 3 липня можливі різкі зміни в робочих планах. Але також можна вирішити складне робоче питання або отримати підтримку від керівництва.

Скорпіон

Цей період привертає особливу увагу до фінансових питань, спільних ресурсів та тем, що вимагають чесних домовленостей. Виникає необхідність розбиратися в деталях, уточнювати умови, переглядати старі угоди та наводити лад там, де накопичилося занадто багато недомовленостей. Ситуації можуть розвиватися несподівано, і те, що здавалося стабільним, потребує перегляду.

Стрілець

Виникає необхідність обговорювати те, що раніше обходили стороною, та вибудовувати нові правила взаємодії. Це час, коли багато чого залежить від того, наскільки ви готові слухати, а не лише говорити. Паралельно загострюється тема особистих ресурсів і самооцінки. Ви чіткіше бачите, що віддаєте іншим і що отримуєте натомість. Це може викликати внутрішнє напруження, але саме воно допомагає зрозуміти, де ви перегинаєте палицю, а де, навпаки, недооцінюєте себе.

Реклама

Козоріг

Це час внутрішнього аналізу, коли ви оцінюєте свої досягнення, рішення та напрямок руху. Одночасно активізуються робочі завдання, питання здоров’я та повсякденні обов’язки. Графік стає щільнішим, з’являються нові вимоги, і важливо зберігати гнучкість, щоб не перевантажувати себе. З’являється можливість побачити нове рішення старої проблеми — те, що довго не піддавалося, раптом починає складатися.

Водолій

Внутрішній імпульс стає сильнішим, і ви відчуваєте, що готові змінювати звичні схеми. Це гарний час для проєктів, які вимагають натхнення, нестандартного підходу та сміливості. Старі зобов’язання, незавершені завдання або проєкти, що втратили актуальність, потребують остаточного завершення. Після різких новин або несподіваних поворотів настає гармонійна хвиля: з’являються союзники, натхнення, нові напрями.

Риби

Такий період допомагає зрозуміти, які зв’язки справді працюють, а які трималися лише завдяки інерції. Він також відкриває простір для нових ідей та людей, які можуть стати частиною вашого майбутнього шляху. Друзі, колективи та плани на майбутнє виходять на перший план. Ви чіткіше розумієте, з ким хочете рухатися далі, які зв’язки вас підтримують, а які цілі вже не збігаються з вашим внутрішнім станом.

Новини партнерів