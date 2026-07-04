Що нам пророкують зірки: гороскоп на 6–12 липня 2026 року

Гороскоп на 6–12 липня 2026 року / © ТСН

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6 липня Сонце утворює напружений аспект із Сатурном, тому можуть виникнути затримки у справах, перенесення зустрічей, необхідність переробляти вже виконану роботу або брати на себе додаткові обов’язки. Те, що ще вчора здавалося простим, тепер вимагає терпіння, дисципліни та відповідальності, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Цей аспект перевіряє міцність ваших намірів. Якщо мета дійсно важлива, перешкоди допоможуть зробити її більш реалістичною та стійкою. Цей тиждень вчить не поспішати з подіями і не сприймати тимчасові обмеження як знак того, що потрібно відмовитися від своїх планів.

Від 7 липня формується рідкісна гармонійна конфігурація між Ураном, Нептуном і ретроградним Плутоном, яка супроводжуватиме нас до кінця місяця. На зовнішньому рівні зміни можуть відбуватися не так швидко, як хотілося б, проте всередині починають складатися нові процеси, здатні визначити майбутнє на багато місяців наперед.

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Це гарний час для переосмислення своїх цілей, пошуку нових рішень, навчання, роботи над довгостроковими проєктами та поступового виходу зі старих життєвих сценаріїв. Багато хто відчує, що інтуїція стає сильнішою, а відповіді на важливі питання приходять ніби самі собою. Іноді достатньо змінити кут зору, щоб побачити абсолютно нові можливості.

9 липня о 20:22 (GMT+3) Венера входить у знак Діви, і разом із нею змінюється ставлення до кохання, грошей та повсякденного життя. На зміну романтичним очікуванням приходить бажання навести лад. Зараз хочеться розуміти, на чому будуються стосунки, наскільки надійні партнери, куди йдуть гроші та які звички справді роблять життя кращим.

Енергія знака Діви допомагає відмовитися від зайвого та зосередитися на тому, що приносить реальну користь. Це сприятливий час для планування бюджету, вирішення робочих питань, турботи про здоров’я, наведення ладу вдома та завершення незавершених справ. Невеликі кроки, зроблені зараз, здатні дати дуже помітний результат уже найближчими тижнями.

ОВЕН

У сфері стосунків виникають часті суперечки, і цей тиждень може стати часом відвертих розмов. Це сприятливий період для того, щоб разом обговорювати плани на майбутнє, розподіляти обов’язки та шукати рішення, які зміцнюють союз. У професійній сфері успіх супроводжуватиме тих, хто вміє зберігати спокій навіть тоді, коли обставини вимагають більше зусиль, ніж зазвичай.

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ТЕЛЕЦЬ

Головний урок цього тижня полягає в тому, що не кожне уповільнення є перешкодою. Іноді життя навмисно знижує швидкість, щоб людина змогла обрати справді правильний напрямок. Саме зараз закладається фундамент подій другої половини липня, коли багато процесів почнуть розвиватися значно швидше. Обставини можуть змусити знизити темп і переглянути плани.

БЛИЗНЯТА

Не сприймайте затримки як поразку — зараз доля допомагає вам уникнути помилок. Після насиченого початку липня настає час навести лад у своїх думках і справах. Домашні питання, родина та побутові обов’язки можуть вийти на перший план. Цей тиждень підходить для ремонту, переїзду, вирішення майнових питань та зміцнення стосунків із близькими. Не намагайтеся встигнути все і одразу — поступово ситуація почне складатися на вашу користь.

РАК

Не всі бажання збуваються миттєво, але не дозволяйте тимчасовим обмеженням підірвати вашу впевненість. Вже ближче до кінця тижня з’являться нові ідеї, корисні знайомства та можливості домовитися про те, що раніше здавалося неможливим. Можливо, доведеться задуматися про розподіл фінансів або переглянути професійні цілі. Після переходу Венери в Діву фінансові питання стають зрозумілішими.

ЛЕВ

Сприятливий час для пошуку додаткових джерел доходу, складання бюджету та планування великих закупів. Це чудовий час для оновлення зовнішнього образу, нових знайомств, розвитку бізнесу та зміцнення стосунків. Багато хто відчує, що починає подобатися собі набагато більше. Перед вами відкриваються нові перспективи завдяки людям, які поділяють ваші ідеї.

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ДІВА

Енергія тижня поступово стає для вас більш комфортною. Венера, переходячи в знак Діви, підсилює вашу природну практичність і допомагає відновити стабільність. Сприятливо займатися творчими проєктами, оформлювати документи, планувати відпустку або сімейний бюджет. Цілком реально побудувати стосунки на довірі та взаємній підтримці, розібратися з робочими питаннями та фінансовими справами.

ТЕРЕЗИ

Не всі процеси будуть помітні оточенню, проте саме зараз відбувається важливий перегляд цінностей. Після 9 липня варто більше відпочивати, дбати про здоров’я та не перевантажувати себе зайвими зобов’язаннями. Іноді найкращий спосіб рухатися вперед — дозволити собі невелику паузу. Венера в Діві допомагає знайти надійних союзників і зміцнити дружні зв’язки, які незабаром можуть принести цілком відчутну користь.

СКОРПІОН

Цей тиждень сприятливий для колективної роботи, професійного спілкування та участі у спільних проєктах. Керівництво може висувати вищі вимоги, але водночас відкриваються можливості проявити професіоналізм. Не бійтеся брати на себе відповідальність — саме вона стане основою майбутнього зростання. Після 9 липня зростає ймовірність отримання кар’єрних пропозицій або визнання ваших заслуг.

СТРІЛЕЦЬ

Цей тиждень змушує вийти за межі звичних уявлень. Настає час розібратися з тим, що довго відкладалося. Можливо, зміняться плани, пов’язані з подорожами, навчанням або юридичними питаннями. Венера в Діві сприяє будь-яким інтелектуальним проєктам, здобуттю нових знань та міжнародній співпраці. Зараз корисно розширювати горизонти й дивитися на ситуацію ширше.

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КОЗОРІГ

Фінансові зобов’язання, кредити, поділ майна або питання спільного бюджету можуть вимагати уваги. З’являється шанс позбутися старих боргів — як матеріальних, так і емоційних. Венера в Діві допомагає побачити партнера без ілюзій, але водночас дає можливість зміцнити союз, якщо обидві сторони готові працювати над ним. Сприятливо обговорювати спільні плани, укладати угоди та шукати компроміси.

ВОДОЛІЙ

Стосунки проходять випробування на зрілість і взаємну відповідальність. Цей тиждень створює умови, за яких важливо діяти послідовно. Ви бачите, які напрями приносять реальну користь, а які лише забирають час. З’являються пропозиції, які можна розглядати як довгострокові, але вони потребують перевірки та спокійного аналізу. Якщо ви не поспішаєте, липень допомагає зміцнити фінансову базу та вивести проєкти на більш стабільний рівень.

РИБИ

Цей тиждень допомагає зміцнити позиції, завершити важливі завдання та підготувати основу для більш значних змін у майбутньому. Можливі нові проєкти, несподівані пропозиції та домовленості, що відкривають нові перспективи. Цей період підходить для розширення діяльності, пошуку нових напрямків та кроків, які виведуть вас на вищий рівень. Особисті стосунки можуть отримати новий імпульс — завдяки розмові, спільному рішенню або спільній ідеї.

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