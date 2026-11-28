Гороскоп на 30 листопада — 6 грудня 2026 року / © Associated Press

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Марс символізує конфлікти, військові дії та руйнування, а Уран пов’язаний з електрикою, енергетичними системами, зв’язком, технологіями та інфраструктурою. Тому тиждень може супроводжуватися раптовими тривожними новинами, технічними збоями, перебоями в роботі систем зв’язку й електропостачання, а також несподіваними подіями, які стосуватимуться енергетичних об’єктів, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Особливо важливо зберігати обережність там, де йдеться про безпеку, подорожі, користування технікою і планування важливих справ. Події можуть розвиватися стрімко, порушуючи звичні сценарії та змушуючи швидко пристосовуватися до нових обставин. Зараз корисно мати запасний план, заздалегідь заряджати пристрої, не відкладати важливі завдання на останній момент та уважно ставитися до попереджень служб безпеки.

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На тлі такої напруженої ситуації 4 грудня о 10:13 Венера переходить у знак Скорпіона, і увага людей поступово зміщується з зовнішніх подій на сферу почуттів, бажань та стосунків. Справжні мотиви людей почнуть проявлятися набагато помітніше.

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Протягом тижня буде багато непередбачуваності та тривожності, психологічна атмосфера — напружена. Однак доки зовнішній світ проходить чергове випробування, тригон Сонця і Сатурна допомагає тим, хто зберігає витримку, дисципліну та здатність ухвалювати виважені рішення навіть в умовах небезпеки й невизначеності.

Овен

Ви побачите реальні результати своїх зусиль і зрозумієте, що саме потребує уваги та має перспективи розвитку, а що час залишити в минулому. На роботі можливі несподівані зміни в планах. Не варто діяти імпульсивно чи вступати в конфлікти з керівництвом і колегами. Будь-який поспіх може обернутися додатковими проблемами. Після 4 грудня тема фінансів виходить на перший план. Венера у Скорпіоні порушує питання кредитів, спільного бюджету, боргів і розподілу ресурсів.

Телець

Головні події тижня будуть пов’язані зі стосунками. З’являється можливість зміцнити союзи, які витримали кризу протягом попередніх кількох тижнів. Люди навколо готові виявляти більше відповідальності та виконувати власні обіцянки. Від 4 грудня ваша покровителька — Венера — входить в опозиційний знак та акцентує увагу на партнерських стосунках, як особистих, так і ділових. У коханні стане більше пристрасті й тяжіння, але водночас зросте чутливість до питань довіри, вірності та фінансової відповідальності.

Близнята

Тиждень підходить для наведення ладу в роботі та повсякденних обов’язках. Багато питань нарешті вдасться систематизувати. Сонце й Сатурн допомагають підвищити ефективність і позбутися хаосу навіть попри те, що зовнішні обставини можуть періодично порушувати плани. Можливі затримки транспорту, несправності техніки або несподівані зміни розкладу. Краще заздалегідь передбачити запас часу. Від 4 грудня дуже важливо приділити увагу здоров’ю та повсякденному способу життя.

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Рак

Тиждень обіцяє принести приємні результати у справах, пов’язаних із творчістю, дітьми та особистими проєктами. Багато Раків відчують, що їхні зусилля починають приносити плоди. Однак напружений Марс у протистоянні з Ураном попереджає про можливі розбіжності з друзями чи однодумцями. Не всі поділятимуть ваші погляди й методи досягнення цілей. Від 4 грудня для вас настає один з найромантичніших періодів року. Зростає ймовірність нових знайомств, яскравих зізнань та емоційних переживань.

Лев

Основна увага зосереджена на домі, родині та питаннях нерухомості. І це гарний час для завершення ремонту, вирішення побутових питань і зміцнення сімейних стосунків. Ваш управитель — Сонце — утворює гармонійний аспект із Сатурном, що допомагає зафіксувати міцне становище. Проте будьте готові до того, що багато подій розвиватимуться не так, як очікувалося. Не виключені різкі повороти у професійній сфері. У зовнішньому середовищі — агресія та руйнування, але ви отримуєте підтримку планет.

Діва

Тиждень насичений переговорами, листуванням і важливою інформацією. Багато Дів зможуть отримати відповіді на питання, які довго залишалися відкритими. Сонце й Сатурн допомагають укладати серйозні домовленості та будувати реалістичні плани на грудень, однак Марс та Уран попереджають про можливі несподіванки й небезпеки під час подорожей та оформлення документів. Перехід Венери у знак Скорпіона 4 грудня зробить спілкування емоційнішим. Розмови стануть відвертішими, а випадкові знайомства можуть виявитися доленосними.

Терези

Головною темою тижня стають гроші та матеріальна стабільність. Сонце й Сатурн допомагають тверезо оцінити ресурси, витрати та майбутні фінансові перспективи. Напружений аспект Марса й Урана може спричинити раптові витрати чи непередбачені фінансові зобов’язання. Краще уникати ризикованих придбань і фінансових авантюр. Від 4 грудня Венера (ваша управителька) залишає ваш знак та переходить у Скорпіон. Фокус уваги зміщується у сферу грошей, накопичень, цінностей. Актуальними стають питання особистої фінансової незалежності.

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Скорпіон

Ви опинитеся в центрі подій. Сонце у вашому секторі ресурсів утворює гармонійний аспект із Сатурном, допомагаючи зміцнити позиції та відчути впевненість у майбутньому. Однак стосунки можуть вимагати більшої гнучкості. Марс та Уран здатні провокувати несподівані вчинки з боку партнерів і людей навколо. 4 грудня Венера входить у ваш знак. Попереду кілька тижнів особливої привабливості, магнетизму та посиленої уваги з боку інших людей. Це сприятливий час для змін у зовнішності та покращення особистих стосунків.

Стрілець

Тиждень підходить для завершення старих справ, підбиття підсумків та підготовки до нового життєвого етапу. Сонце рухається вашим знаком і надає вам життєвої енергії, а Сатурн допомагає позбутися зайвого тягаря минулого. Багато ситуацій остаточно проясняться. Від 4 грудня у сфері особистих взаємин можуть відбуватися події двозначного характеру. В суботу й неділю корисно побути на самоті. Намагайтеся не розповідати про свої плани та більше займайтеся внутрішньою роботою над собою.

Козоріг

Тиждень сприяє досягненню довгострокових цілей. Ваш управитель Сатурн перебуває в гармонійному аспекті з Сонцем. Ви зможете побачити реальні результати роботи, виконаної за останні місяці. Марс та Уран можуть внести хаос у сферу романтичних стосунків або справ, пов’язаних із дітьми. Намагайтеся залишати місце для непередбачених обставин. Від п’ятниці значно активізується соціальне життя. З’явиться більше корисних знайомств, а підтримка однодумців виявиться дуже своєчасною.

Водолій

Головна увага приділяється кар’єрі, статусу та соціальному становищу. Сонце й Сатурн допомагають зміцнювати професійний авторитет та ухвалювати важливі стратегічні рішення. Однак Марс і ретроградний Уран (ваш управитель) попереджають про напружену атмосферу вдома та в родині. Побутові обставини можуть несподівано вимагати вашої участі. Після 4 грудня Венера у Скорпіоні підсилює ділову привабливість. Ваші робота й досягнення отримуватимуть більше уваги та визнання.

Риби

Тиждень дає змогу поглянути на багато подій зі зрілішої позиції. Сонце й Сатурн допомагають будувати довгострокові плани, пов’язані з навчанням, подорожами та професійним розвитком. Напруження між Марсом та Ураном вимагає обережності в дорозі, під час роботи з технікою і в листуванні. Не виключені несподівані перенесення зустрічей і зміни домовленостей. Після 4 грудня Венера у Скорпіоні відкриває сприятливий період для поїздок, здобуття нових знань та спілкування з людьми з інших міст і країн.

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