Що нам пророкують зірки: гороскоп на 16–22 листопада 2026 року

Гороскоп на 16–22 листопада 2026 року / © Associated Press

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На початку тижня багато хто зіткнеться з ситуаціями, які здаються знайомими. Старі конкуренти нагадують про себе, повертаються колишні цілі, незавершені проєкти або люди з минулого. Сполучення Марса, Юпітера та Низхідного вузла у Леві свідчить про те, що деякі історії потребують остаточного вирішення, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Це не найкращий час для демонстрації переваги та боротьби за увагу, оскільки можна зіткнутися з сильним опором з боку оточення.

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Напружений аспект Сонця та Марса 18 і 19 листопада діє немов іскра біля сухої трави. Спалахують конфлікти, загострюється боротьба інтересів, люди стають більш категоричними.

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Цими днями легше вплутатися в суперечку, ніж вийти з неї переможцем. Особливо обережно слід ставитися до питань влади, грошей, ревнощів і контролю. Будь-яка спроба чинити тиск може викликати настільки ж жорстку реакцію.

Після бурхливої середини тижня приходить усвідомлення того, що частина проблем була спричинена емоціями. Гармонійний аспект Плутона та ретроградного Урана допомагає побачити нестандартні рішення.

Саме зараз можуть з’явитися несподівані пропозиції, ідеї або можливість змінити ситуацію без тиску та конфронтації.

У суботу виникає багато питань, пов’язаних зі сферою стосунків. Венера вже рухається у прямому напрямку, тому питання кохання, примирення, фінансів та особистих симпатій поступово починають динамічно розвиватися.

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Цього дня легше домовлятися, миритися після конфліктів і повертатися до розмов, які раніше зайшли в глухий кут.

22 листопада о 09:23 (GMT+2) Сонце входить у знак Стрільця. Після напруженої атмосфери, що панувала під знаком Скорпіона, з’являється можливість поглянути на багато ситуацій ширше і навіть знайти в них позитив.

На перший план виходять подорожі, викладання та навчання, нові горизонти й пошук можливостей. Стає більше простору, а драматизму — менше.

Овен

Тиждень розпочинається з яскравого сплеску емоцій і бажання отримати від життя більше. Старий любовний роман може несподівано відновитися, а ідея, яку ви колись відклали, знову здасться перспективною. Важливо не перетворювати симпатію на змагання, а цікаву розмову — на суперечку. Після 20 листопада у життя повертається спокій. Венера допомагає відновити взаєморозуміння, а вихідні відкривають нові можливості, пов’язані з подорожами, особистісним розвитком та підвищенням рівня комфорту.

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Телець

Основні події тижня розгортаються навколо дому, сім’ї та питань безпеки. Можливе повернення до теми переїзду, ремонту, купівлі нерухомості або обговорення старих сімейних питань. Може відбутися повернення до ситуації, яка затягнулася вже давно і вимагає остаточного вирішення. Хтось із родичів може поводитися надто категорично або наполягати на своєму баченні подій. Але не варто піддаватися на провокації та вступати в конфлікти через розподіл обов’язків або давні образи.

Близнята

Зараз кожне слово має вагу. Деякі події будуть пов’язані з темами, які вже піднімалися раніше. Енергії Плутона та Урана приносять несподіване розв’язання складного питання. Несподівано знаходять відсутню інформацію або з’являються люди, здатні підказати правильний напрямок. Новини, документи, переговори та зустрічі здатні змінити ваші плани набагато сильніше, ніж ви очікуєте зараз. Особливо уважно варто поставитися до листування, публічних заяв та домовленостей.

Рак

Фінансові питання стають головною темою тижня. Можливе повернення старих клієнтів, обговорення доходів, перегляд бюджету або отримання пропозиції, яка раніше була недоступною. Після 20 листопада у вихідні може з’явитися шанс вийти за межі звичного оточення та зайнятися чимось новим. Але важливо відокремлювати реальні можливості від надмірних очікувань. Юпітер здатний збільшувати все, до чого торкається, тому разом із перспективами зростають і ризики.

Лев

Головний герой тижня — це ви. З’єднання Марса, Юпітера та Низхідного місячного вузла відбувається у вашому знаку й започатковує важливий цикл подій. Багато Левів відчують приплив енергії, бажання та можливість діяти, змінювати обставини й домагатися свого. Однак саме вам найважче уникнути конфронтації. Сонце у Скорпіоні створює напруженість між особистими прагненнями та обставинами вдома чи в родині. Іноді здається, що доводиться обирати між власними амбіціями та очікуваннями близьких людей.

Діва

Краще уникати ультиматумів і різких рішень. До кінця тижня стане очевидно, які двері справді відчиняються перед вами, а які лише відволікають увагу. Венера допомагає повернути гармонію в особисте життя, а Сонце у Стрільці дарує натхнення та бажання радіти життю. Хоча на цьому тлі можуть виникати складнощі в роботі. Головне — не ухвалюйте рішень під впливом азарту чи емоцій. Зате вже до п’ятниці стає зрозуміло, які проєкти справді заслуговують на вкладення часу та ресурсів.

Терези

Для вас цей тиждень минає скоріше за лаштунками, ніж на сцені. Багато процесів ще не готові до оприлюднення. Можливі несподівані відкриття, розкриття чужих прихованих мотивів або отримання інформації, яка тривалий час залишалася недоступною. Ваша покровителька — Венера — після розвороту сприяє фінансовому пожвавленню та більш вдалим закупам. У середині тижня уникайте прихованого протистояння та спроб впливати на ситуацію обхідними шляхами. Після 20 листопада багато чого починає прояснюватися.

Скорпіон

Цей тиждень активізує сферу друзів, однодумців та діяльність у соціальних мережах. На горизонті можуть з’явитися люди з минулого або проєкти, які колись об’єднували вас спільними інтересами. Можлива важлива подія в колективі або участь у масштабному проєкті, виступ перед аудиторією чи знайомство з впливовими людьми. Але будьте обережними під час групових обговорень та спілкування з керівництвом. Конфлікт може виникнути буквально через розбіжність поглядів.

Стрілець

Сонце починає рух у вашому знаку 22 листопада, однак до цієї дати багато Стрільців опиняються під серйозним тиском. Обставини вимагають швидких рішень і максимальної концентрації, але оточення створює навколо вас зайву метушню, що гальмує розвиток подій. Партнер може поставити вас перед вибором між особистими інтересами та професійними завданнями. Хтось отримає шанс на кар’єрне зростання, а хтось зіткнеться з конкуренцією або боротьбою за вплив.

Козоріг

Поки Сонце перебуває у Скорпіоні, багато процесів ще приховані від сторонніх очей, але вже відчувається наближення змін. До вас надходять новини з далеких країв, питання щодо освіти, юридичні справи або плани подорожей. Деякі Козороги повернуться до теми еміграції, міжнародної співпраці чи навчання. Не варто сперечатися з людьми, чий життєвий досвід сильно відрізняється від вашого! Завершення тижня приносить натхнення та нові ідеї, а також відкриває нову сторінку й дає зелене світло багатьом вашим ініціативам.

Водолій

Намагайтеся уникати відкритих конфліктів із керівництвом, чиновниками чи авторитетними особами. Цей тиждень порушує питання спільних ресурсів, фінансових зобов’язань, спадщини, кредитів та боргових відносин. Деякі ситуації можуть вимагати серйозної розмови та повної ясності. На перший план виходять старі історії, які час завершити. Можливе повернення до теми старого боргу, виплат, компенсації або спільного майна. Чим сильніше прагнення все контролювати, тим вища ймовірність опору з боку партнерів.

Риби

Тиждень минає під знаком роботи, обов’язків та організації повсякденного життя. У другій половині тижня з’являються несподівані можливості для поліпшення умов праці. Усі найважливіші події тижня відбуваються за участю інших людей. Партнери, клієнти, подружжя та союзники стають головними дійовими особами найближчих днів. Може повернутися людина з минулого, яка змусить вас переглянути важливі стосунки або зробити складний вибір.

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