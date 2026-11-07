Що нам пророкують зірки: гороскоп на 9–15 листопада 2026 року

Гороскоп на 9–15 листопада 2026 року / © Associated Press

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9 листопада, 09:02 — молодик у 17° Скорпіона

Молодик у Скорпіоні звертає увагу на те, що вичерпало себе і більше не приносить користі. Це гарний момент, щоб переглянути свої звички, витрати, особисті зобов’язання та стосунки з оточенням. Звільніть простір від непотрібних речей, перегляньте документи, видаліть старі файли та повідомлення, наведіть лад у робочих та особистих справах, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

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10 листопада — ретроградна Венера у секстілі з Марсом

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Цей аспект створює сприятливі умови для спілкування, романтичних зустрічей та обговорення складних питань у стосунках. Якщо між вами та коханою людиною накопичилися претензії або залишилися теми, яких ви уникали порушувати, можна повернутися до них без зайвого драматизму.

Від 12 до 16 листопада — Венера перебуває у стаціонарному стані та переходить у прямий рух на 23° Терезів

Цими днями особливого значення набувають кохання, партнерство, особисті вподобання та матеріальні цінності. Багато хто зможе краще зрозуміти, які стосунки справді хочеться зберегти, на що варто витрачати гроші та які бажання заслуговують на увагу.

Від 12 до 17 листопада — з’єднання Марса, Юпітера та Низхідного місячного вузла у Леві в напруженому аспекті до Сонця у Скорпіоні

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Це одна з найбільш напружених конфігурацій місяця. Вона може загострити суперечності, які тривалий час залишалися невирішеними, посилити боротьбу за вплив та спровокувати зіткнення інтересів. У міжнародних відносинах це поєднання може супроводжуватися жорсткими заявами, посиленням протистоянь та спробами продемонструвати силу.

13 листопада — Меркурій у стаціонарному стані, перехід у прямий рух на 6° Скорпіона

Меркурій зупиняється перед зміною напрямку, тому цей день вимагає особливої уважності у питаннях спілкування, документів, поїздок та фінансових розрахунків. Від 14 листопада — Меркурій прямий.

ОВЕН

Початок тижня сприятливий для наведення ладу у справах, перегляду планів та розв’язання фінансових питань. Не поспішайте вкладати гроші в нові проєкти. Сприятливо обговорювати з партнерами спільні витрати, закупи та ділові пропозиції. У стосунках намагайтеся прямо говорити про свої бажання. Це допоможе уникнути непорозумінь і знайти рішення, яке влаштує обидві сторони. Будьте обережнішими у суперечках із керівництвом, впливовими людьми та тими, хто звик диктувати свої умови.

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ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня приділіть особливу увагу стосункам, сімейним питанням та фінансовим домовленостям. Головне — не чекати, що оточення саме зрозуміє ваші наміри. Можуть змінитися погляди щодо звичного способу життя та власних бажань. Не поспішайте з великими придбаннями та остаточними рішеннями. З’явиться можливість повернутися до колишніх домовленостей, отримати відповідь від партнерів або відновити співпрацю. Намагайтеся розділити великі завдання на окремі етапи.

БЛИЗНЯТА

Цей тиждень вимагатиме уваги до робочих питань, здоров’я та повсякденних обов’язків. Можливо, доведеться повернутися до справ, які ви відкладали, виправити недоліки або переглянути звичний розпорядок дня. Не намагайтеся вирішити все одночасно — займіться тим, що вимагає першочергової уваги. У стосунках з оточенням можуть загостритися розбіжності через гроші, спільні зобов’язання або розподіл відповідальності. Не варто втягуватися в боротьбу за лідерство та доводити свою правоту за будь-яку ціну.

РАК

Гарний час для зустрічей, романтичних побачень та повернення до занять, які приносять задоволення. Не бійтеся говорити про свої потреби та пропонувати конкретні рішення, однак не поспішайте з остаточними рішеннями. Уважно перевіряйте документи та умови угод. До кінця тижня можливі переговори. Є шанс відновити контакти, зайнятися навчанням і вирішити питання, пов’язані з поїздками. Також час підходить для пошуку корисних зв’язків і нових клієнтів.

ЛЕВ

Сімейні справи та питання, пов’язані з нерухомістю, можуть вимагати більше уваги, ніж зазвичай. Можливо, доведеться зайнятися ремонтом, домашніми закупами, документами або обговоренням спільних витрат. Багато хто зрозуміє, що настав час поговорити з близькими про розподіл обов’язків і плани на найближчий час. Якщо ви давно хотіли щось змінити в домі, почніть із підготовки та розрахунків. Можливі суперечки з колегами, керівництвом або людьми, які не готові враховувати вашу позицію.

ДІВА

Цей період насичений спілкуванням, поїздками, переговорами та обміном інформацією. Можливі розбіжності з дітьми, коханою людиною або людьми, з якими вас пов’язують спільні творчі та ділові проєкти. Можуть з’явитися цікаві пропозиції, пов’язані з навчанням, роботою або співпрацею. Можна обговорювати спільні плани, домовлятися про зустрічі та шукати компроміс у спірних питаннях. Водночас не покладайтеся винятково на усні обіцянки — важливі умови краще зафіксувати письмово.

ТЕРЕЗИ

Сприятливий час для ведення переговорів щодо фінансових питань, пошуку взаємовигідних рішень та обговорення спільних планів із партнером. Відкладіть підписання важливих документів і ухвалення остаточних рішень до 14 листопада. Від цього дня стане простіше розв’язувати питання, пов’язані з поїздками, навчанням, публікаціями та діловим листуванням. Поверніться до ідей, які раніше не вдалося реалізувати. Це вдалий час, щоб розібратися в особистих уподобаннях, переглянути стосунки та визначити, чого ви хочете від майбутнього.

СКОРПІОН

Ви опинитеся в центрі подій, пов’язаних з особистими планами, зовнішністю, стосунками та самовизначенням. Настав час переглянути свої звички, позбутися зайвого та підготуватися до нового етапу. Варто подбати про здоров’я, навести лад у особистих справах і визначити, які зміни дійсно необхідні. Тиждень сприятливий для спілкування з коханою людиною, романтичних зустрічей та обговорення спільних планів. Але не дозволяйте, щоб старі претензії зіпсували стосунки.

СТРІЛЕЦЬ

Початок тижня краще присвятити завершенню старих справ, відпочинку та відновленню сил. Не беріть на себе додаткових зобов’язань, якщо відчуваєте, що накопичилася втома. Молодик сприяє позбавленню від непотрібних звичок, розбиранню особистих питань і наведенню ладу в тому, що довго залишалося без уваги. Корисно також переглянути витрати й відмовитися від необов’язкових витрат. Будьте обережнішими у розмовах, пов’язаних із грошима, роботою та розподілом обов’язків.

КОЗОРІГ

Цей тиждень може принести цікаві знайомства, нові контакти та пропозиції, пов’язані з колективною діяльністю. Це гарний час для спілкування з друзями, участі у професійних спільнотах та обговорення спільних проєктів. Можна домовитися про співпрацю або обговорити з однодумцями плани на майбутнє. Водночас можливі розбіжності через фінанси, особисті амбіції або різні уявлення про те, як слід діяти. У питаннях кохання та особистих симпатій також не варто поспішати з подіями.

ВОДОЛІЙ

Основна увага буде зосереджена на кар’єрі, професійних планах та стосунках із керівництвом. Ви можете замислитися над зміною роботи, переглядом обов’язків або розвитком власної справи. Цей тиждень підходить для обговорення ділових умов, розподілу відповідальності та пошуку компромісу з партнерами. Якщо ви давно збиралися порушити питання про підвищення заробітної плати або зміну робочого графіку, підготуйте аргументи. Приділіть увагу документам та офіційним питанням.

РИБИ

Цей тиждень сприятливий для навчання, подорожей, розширення професійних горизонтів та пошуку нових можливостей. Можуть з’явитися цікаві ідеї, пропозиції щодо співпраці або бажання освоїти напрям, який раніше здавався недоступним. Сприятливо обговорювати спільні плани, домовлятися про поїздки та налагоджувати стосунки з людьми з далеких країв. Будьте уважнішими до інформації, обіцянок і висловлювань оточуючих. Гарний період для повернення до проєктів, які раніше довелося відкласти.

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