Гороскоп на грудень 2026 року / © Associated Press

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На початку грудня Марс у Діві вступає в напружений аспект з Ураном у Близнятах, а це приносить несподіванки та порушує розклад. Плани можуть збиватися, техніка підводити, а терпіння вичерпуватися раніше, ніж хотілося б. У ті самі дні Сатурн перебуває в опозиції до Селени (Білого Місяця), нагадуючи про те, що справжня опора ґрунтується на порядку та відповідальності, а світлі наміри без дисципліни залишаються лише намірами, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

4 грудня о 10:13 (GMT+2) Венера входить у знак Скорпіона та залишатиметься там до 7 січня. Венера у Скорпіоні робить почуття глибшими та зрілішими. Легкі знайомства втрачають колишню привабливість, а справжню цінність набувають вірність, довіра та близькість, яка витримує мовчання. У ці тижні багато хто помічає, що стосунки або поглиблюються, або м’яко завершуються, адже Венера в цьому знаку не терпить напівтонів. Змінюється і ставлення до грошей. Цей період допомагає навести лад у спільних фінансах і зобов’язаннях, щоб прихильність не трималася на недомовленості.

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5 та 6 грудня Плутон утворює квіконс із Марсом. Це аспект неспівпадіння, коли два начала розмовляють різними мовами, і розплачується за це зазвичай тіло. Втома та відчуття вигорання дають про себе знати. Організм підказує, де навантаження давно перевищило міру, які звички віджили своє та який ритм припинив бути вашим. Не варто сперечатися з цим сигналом і, тим паче, придушувати його силою волі. Достатньо зменшити темп, дати тілу сон і тишу та переглянути те, що трималося лише за інерцією.

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6 грудня о 10:33 Меркурій входить у знак Стрільця, і мислення виходить за звичні межі. Хочеться зрозуміти сенс того, що відбувається навколо, побачити, як окремі події складаються у загальну картину. Зростає інтерес до навчання, далеких подорожей і філософських поглядів на світ.

7 грудня Меркурій утворює тригон із Нептуном, і думка набуває глибини. Ми починаємо сприймати те, що залишається між рядками, тому легше даються письмо, музика, мовчазна робота над задумом і розмови про високе. Багато з того, що напередодні здавалося неясним, виявляється саме собою, без тиску.

8 грудня Меркурій вступає в опозицію з Ураном, і це день несподіваних новин, суперечок та збоїв у комунікації. Повідомлення можуть надходити раптово, а чужа думка викликає неприйняття. На щастя, того ж дня Меркурій утворює тригон із Плутоном, що допомагає докопатися суті та сказати головне без зайвих слів. 8 та 9 грудня до них додається квадратура Меркурія і Марса. Ці дні конфліктні й агресивні, слова легко стають зброєю, а роздратування спалахує через дрібниці. Краще двічі перечитати написане і не відповідати одразу.

9 грудня о 02:52 настає молодик у Стрільці на 17° знака. Це час формулювати цілі на майбутнє, визначати напрямок і вирішувати, у що ви справді вірите. Молодик у Стрільці любить широкі горизонти, тому підійдуть плани, пов’язані з навчанням, далекими подорожами та новим світоглядом. Проте тло у цього молодика непросте, і важливо не ухвалювати рішень поспіхом або через бажання щось довести.

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9 та 10 грудня Венера і Плутон утворюють квадратуру. Це аспект тиску, боргів, насильства та аб’юзу. Він викриває токсичні сценарії у стосунках і фінансах — там, де одна людина намагається підкорити іншу. Якщо ви відчуваєте, що на вас тиснуть, саме час назвати речі своїми іменами та звернутися по підтримку. Якщо ж ви самі схильні контролювати, ці дні підказують, де час відпустити.

Від 7 до 14 грудня Сатурн стає стаціонарним і переходить у директний рух. Це значущий момент. Планета відповідальності, термінів і меж припиняє рухатися назад і знову спрямовується вперед, а разом із нею починають рухатися справи, які довго стояли.

Від 9 до 16 грудня Юпітер, навпаки, стає стаціонарним і переходить у ретроградний рух. Розширення та удача на деякий час відходять углиб, і це гарний час для перегляду планів, навчання та доведення розпочатого до кінця.

Водночас від 9 до 16 грудня Нептун стає стаціонарним і повертається до директного руху. Туман поступово розсіюється, інтуїція та мрії набувають форми, а ілюзії втрачають силу. Три стаціонарні точки за один тиждень роблять середину грудня періодом часом розвороту, коли багато що змінює напрямок.

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11 грудня Меркурій утворює тригон із Сатурном. Це день тверезих рішень, чітких домовленостей та успішної роботи з документами. Він стає своєрідною перервою після напружених днів.

12 та 13 грудня Марс і Венера утворюють секстиль, і стосунки отримують м’яку підтримку. Енергія та чарівність йдуть рука в руку, тому добре складаються побачення, примирення і спільні справи.

15 грудня завершується петля Венери, яка розпочалася 31 серпня. Майже чотири місяці Венера переоцінювала цінності, стосунки та фінанси, і тепер цей період добігає кінця. Усе, що за цей час було усвідомлено, можна закріплювати, а рішення, які відкладалися, час ухвалювати.

21 грудня о 22:50 Сонце входить у знак Козорога — зимове сонцестояння. Це найкоротший день року, момент, після якого світло починає набирати сили. Стара приказка говорить, що світло перемагає темряву, і в астрологічному сенсі це час закладати основу на рік уперед, визначати цілі, структуру й дисципліну.

22 та 23 грудня Меркурій утворює тригон із ретроградним Юпітером. Сприятливий час для подання документів, закордонних поїздок, відвідування візових центрів, спілкування з впливовими людьми, викладачами та інвесторами. Добре складаються розмови про майбутнє, навчання і планування.

24 грудня о 03:28 настає повня на 3° Рака. Цей повня присвячена дому, родині, кореням та емоційній безпеці. Вона припадає на передодень свят, і почуття в цей час особливо близькі до поверхні, тож теплі розмови та турбота про близьких набувають особливого значення.

23, 24 та 25 грудня Сатурн утворює квіконс із Марсом. Це три дні, коли варто бути обережнішими на льоду, на лижах і на слизьких дорогах. Енергія та обмеження погано поєднуються, тому поспіх і зайвий ризик тут не помічники. 25 грудня о 20:23 Меркурій входить у знак Козорога та допомагає структурувати наші думки, правильно оформити звіти, спланувати свої справи.

26 грудня Меркурій утворює квадрат із Нептуном. День може спричинити плутанину в словах, непорозуміння і неуважність, тому важливі домовленості та підписання краще відкласти або перевірити двічі.

29 грудня Сонце й Меркурій утворюють квадрат із Сатурном. Це час для підсумків, і вони бувають суворими. Можуть проявитися втома, обмеження, сухість у спілкуванні, але разом із ними приходить і тверезе розуміння того, що дійсно вдалося зробити.

Місяць завершується на м’якій ноті. 30 грудня Сонце утворює тригон із Марсом, і енергії стає більше, а впевненості у своїх силах — ще більше.

31 грудня Меркурій перебуває у гармонії з Марсом, і думки легко втілюються у діях. Це гарний фінал, який допомагає зустріти Новий рік із рішучістю та чітким планом.

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