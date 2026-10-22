Що нам пророкують зірки: гороскоп на листопад 2026 року

Гороскоп на листопад 2026 року / © Associated Press

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3 листопада: ретроградна Венера у секстилі з Юпітером

Цей аспект уже траплявся в середині серпня 2026 року. Тоді щось почалося через пропозицію, знайомство, розмову з іноземцем або наставником, що ні до чого не привело. Зараз усе це знову дає про себе знати, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

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4 листопада о 16:24 (GMT+2) розпочинається новий цикл Меркурія в 13° Скорпіона

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13° Скорпіона називають королівським градусом, тому момент початку нового меркуріанського циклу є особливим. Він впливає на все, що пов’язано зі словами, навчанням, договорами, торгівлею та подорожами.

Але Меркурій ще перебуває в ретроградному стані, тому краще зайнятися підготовкою. Напишіть чернетку листа, резюме, комерційної пропозиції чи допису, а надішліть її через два-три дні, перечитавши зі свіжим поглядом.

9 листопада, 09:02 — молодик у 17° Скорпіона

Скорпіон не любить напівзаходів, тому цей молодик краще присвятити тому, щоб позбутися зайвого. Чудовий час для генерального прибирання: у шафах, у пошті, у телефоні, у підписках та у папках з документами. Запускати нові проєкти рекомендується після 14 листопада, коли Меркурій перейде в прямий рух.

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10 листопада ретроградна Венера у секстилі з Марсом

Найзручніший день місяця для складних розмов із коханою людиною. Енергії вистачає, і різких слів не буде. Говоріть конкретно, без натяків. Фраза «мені потрібно ось це, до такого-то числа» спрацює краще за будь-які емоції.

Від 12 до 16 листопада Венера перебуває у стаціонарному стані, а о 23° Терезів переходить у прямий рух

Це час, коли стає зрозуміло, що для вас є справді цінним. Думки, розмови та бажання, які з’являються зараз, точно вказують напрям. Варто уважно придивитися до того, що хочеться придбати, скласти список бажань, обміркувати, як ви хочете жити і з ким. Вибір, зроблений у ці дні усвідомлено та з любов’ю до себе, отримає тривалу підтримку. Шанс влучити «в десятку» дуже великий.

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Від 12 до 17 листопада Марс, Юпітер і низхідний місячний вузол у Леві, перебуваючи в з’єднанні, утворюють напружений аспект до Сонця у Скорпіоні

Історична конфігурація — найнапруженіші дні осені у світових новинах. Марс відповідає за зброю, армію, конфлікти та рішучі дії. Юпітер збільшує все, до чого торкається — насамперед амбіції, а також їхні наслідки. Низхідний Місячний вузол вказує на старі борги, давні образи та глухі кути, що тягнуться з минулого. Лев — знак влади, лідерів і гучних заяв. Скорпіон, у якому перебуває Сонце, пов’язаний із грошима, ресурсами, таємними домовленостями та силовими іграми.

У сукупності це створює дуже вибухонебезпечну атмосферу. Конфлікти, що тліли вже давно, можуть різко загостритися. Політики схильні робити жорсткі заяви та висувати ультиматуми, а компроміси в ці дні даються важко. Юпітер підсилює будь-яку подію, тому навіть невеликий інцидент може швидко перерости у велику новину.

13 листопада Меркурій перебуває у стаціонарному стані, перехід до прямого руху відбудеться на 6° Скорпіона

Меркурій, планета слів, доріг, документів і домовленостей, зупиняється у точці розвороту, і в ці години його вплив максимально зосереджений. Усе, що ви зробите ретельно й усвідомлено, закріпиться й спрацює точно в ціль. Це день, коли увага до деталей окупається подвійно. Вже від 14 листопада Меркурій рухається прямо, і все, що ви вивірили 13-го, полетить точно в ціль.

Від 14 листопада Меркурій у прямому русі

Від 14 листопада Меркурій рухається прямо, і все, що тижнями лежало в чернетках і очікувало свого часу, можна надсилати, підписувати та запускати. Це як світлофор, який нарешті перейшов на зелене світло: машини довго стояли, а тепер поїхали одразу всі.

Від 17 листопада Венера перебуватиме в прямому русі протягом наступних півтора року

А від 17 листопада Венера переходить у прямий рух. Тому до кінця місяця варто вибрати одну справу, яку ви давно відкладали, і нарешті зважитися: розпочати чи закінчити стосунки, підвищити ціну на свої послуги, змінити банк або купити те, чого давно хотілося. Такий старт задає тон на весь наступний рік.

Друга половина листопада минає на тлі гармонійного аспекту Плутона та ретроградного Урана

Тригон Плутона й Урана сприяє різким, але вигідним змінам. Саме в такі періоди сприятливо змінювати професію, переїжджати, відмовлятися від проєктів і партнерств, що давно набридли, та розпочинати власну справу. Ближче до кінця місяця у багатьох людей все зміниться на краще.

18 та 19 листопада Сонце перебуває у напруженому аспекті з Марсом

Зовнішнє тло у ці два дні важке: тривожні заголовки, жорстка риторика, відчуття, що світ стоїть на порозі чогось великого. Марс відповідає за конфлікти, і все, що накопичувалося в інформаційному полі, знаходить вихід у повсякденному житті — дратує абсолютно все.

Не варто переносити агресію на кухонний стіл. Не плануйте на ці дні складні переговори, ремонт і сімейні суперечки, а розмови про політику ведіть лише з тими, хто з вами згоден або вміє слухати. Зайву енергію спрямуйте на тренування, швидку прогулянку або генеральне прибирання — Марс любить дію, і нехай вона піде на справу, а не на сварку. Якщо суперечка неминуча, говоріть короткими фразами й без «ти завжди» та «ти ніколи».

22 листопада о 09:23 Сонце входить у знак Стрільця

Важкий, глибокий Скорпіон залишається позаду, і атмосфера змінюється на краще буквально за один ранок. Після тижнів напруженості хочеться вдихнути на повні груди й поглянути за межі звичного. Саме час будувати плани на наступний рік. Кінець листопада може подарувати не тільки тепло, а й несподівані можливості.

23 листопада — тригон Сонця та ретроградного Нептуна

Спокійний день без метушні. Дуже підходить для відпочинку, музики, води, фільмів і творчості. Вимкніть сповіщення на кілька годин, сходіть до басейну або лазні, виспіться. Якщо давно хотіли щось намалювати, написати або скласти, цей день — найвдаліший час.

24 листопада, 16:54: повня у 3° Близнят

Повня у Близнятах підбиває підсумки щодо інформації, листування, навчання, подорожей та домовленостей. Деякі справи завершаться самі собою: закінчиться курс, підійде до фіналу проєкт, проясниться затягнута розмова. Допоможіть їм дійти до кінця. Відповідайте на повідомлення, які висять тижнями, надішліть те, що давно готове, закрийте зайві вкладки та чати. Коротке «так» або «ні» звільняє більше місця в житті, ніж місяць роздумів.

25 листопада — секстиль Сонця та Плутона

Один із найрезультативніших днів місяця. Цього дня сильні слова та вчинки змінюють реальність на користь майбутнього.

26 листопада о 01:37 Марс входить у знак Діви

У світі, як і раніше, напружена ситуація, розмови про конфлікти не вщухають. Але Марс у Діві підказує, що в такі часи виграє не той, хто зібраний і організований. Це знак ладу, звичок і деталей, і саме зараз варто зміцнити свою особисту опору. Налагодьте режим сну, поверніться до регулярних тренувань, налагодьте харчування. Наведіть лад у витратах і документах, зберіть усе важливе в одну папку, підготуйте запас на випадок, якщо плани знову зміняться.

28 листопада — секстиль Венери та Юпітера

Пам’ятаєте серпень і початок листопада? Це підсумок усієї історії. Третій секстиль дає позитивні результати: те, що почалося в серпні, отримало продовження в листопаді, а тепер приносить плоди.

30 листопада: Сонце у тригоні з ретроградним Сатурном

Спокійний, стабільний кінець місяця. Час підбивати підсумки, закривати звіти, визначати пріоритети та планувати грудень.

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