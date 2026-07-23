Що нам пророкують зірки: гороскоп на серпень 2026 року

Гороскоп на серпень 2026 року / © Associated Press

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Особливо важливо уважно ставитися до перших днів місяця, адже саме вони задають тон усьому серпню. Перша декада минає під впливом напруженої взаємодії Марса та Ліліт. Ця конфігурація є особливо тривожною для всіх, хто перебуває на території України. Марс пов’язаний з активними діями, конфліктами, боротьбою та різкими виявами сили, а Ліліт підсилює крайнощі, провокації та імпульсивні вчинки. Коли ці дві точки перебувають у напруженості, зростає інтенсивність обстрілів з боку Росії, які можуть мати непередбачувані наслідки, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У такі періоди зростає нервозність, посилюється емоційна реакція на новини та події, що відбуваються навколо. Для тих, хто проживає на території України, цей час вимагає особливої обережності, уважності до питань безпеки та розуміння того, що деякі події можуть мати довгострокові негативні наслідки.

На тлі цієї напруженості 6 серпня о 22:13 (GMT+3) Венера входить у знак Терезів, де вона перебуватиме понад місяць. Венера у Терезах почувається особливо гармонійно, адже цей знак пов’язаний із красою, дипломатією, стосунками та пошуком рівноваги. Після тривожного початку серпня її перехід дає можливість відновити рівновагу в особистому житті, налагодити спілкування та звернути увагу на те, що робить життя красивішим і насиченішим.

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6 та 7 серпня Сонце утворює тригон із ретроградним Сатурном. Цей аспект допомагає зміцнити те, що вже було розпочато раніше. З’являється можливість повернутися до старих проєктів, відновити втрачені зв’язки, завершити незакінчені справи та отримати результат від зусиль, які тривалий час здавалися непомітними. Сатурн у ретроградному русі часто нагадує про минулі зобов’язання, а гармонійний аспект із Сонцем допомагає впоратися з ними без зайвого тиску.

Далі динаміка місяця починає змінюватися ще помітніше. 9 серпня о 19:28 Марс входить у знак Рака, і водночас дії стають більш емоційними, інтуїтивними та пов’язаними з темами дому, сім’ї та особистої безпеки. Марс у Раку підсилює бажання захищати близьких, відстоювати свої кордони та боротися за те, що справді дороге серцю.

Цього ж дня Уран утворює секстиль із Меркурієм і тригон із Венерою, що приносить несподівані ідеї, вдалі знайомства, технологічні відкриття та нові можливості у сфері спілкування. Ці аспекти роблять 9 серпня одним із найцікавіших днів місяця для переговорів, навчання, творчих проєктів та пошуку нестандартних рішень. Багато хто може отримати несподівану пропозицію, почути важливу новину або побачити перспективу там, де раніше її не помічали.

Кульмінацією першої половини серпня стане сонячне затемнення 12 серпня о 20:46 у 20-му градусі Лева на низхідному місячному вузлі. Це затемнення належить до серії Сароса 10S, яка пов’язана з виходом із дуже негативної ситуації. Лев — знак життєвої енергії, волі, творчості, лідерства та самовираження, тому затемнення може відкрити шлях до звільнення від обставин, які тривалий час стримували розвиток.

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Сонячні затемнення часто стають точками, після яких життя починає рухатися в новому напрямку — адже сонячне затемнення і є молодиком. У цей період важливо уважно ставитися до знаків долі, нових пропозицій та внутрішніх рішень. Те, що почнеться близько 12 серпня, може вплинути на багато місяців наперед.

Після сонячного затемнення, незважаючи на кармічний коридор між двома затемненнями, настає більш сприятливий період для спілкування. 13 і 14 серпня Меркурій утворює секстіль із Венерою, а 15 і 16 серпня з’єднується з Юпітером. Ці аспекти сприяють переговорам, навчанню, поїздкам, оформленню документів та розширенню кола спілкування. З’єднання Меркурія з Юпітером особливо сприятливе для здобуття нових знань, підписання важливих угод та початку проєктів, пов’язаних з освітою, медіа чи міжнародним співробітництвом.

Однак уже від 16 до 18 серпня Марс утворює напружений аспект із ретроградним Нептуном. Цей період вимагає особливої обережності, оскільки Нептун може посилювати ілюзії, самоошуканство та хибну оцінку ситуації. Зростає ризик виникнення проблем, пов’язаних з алкоголем, неуважністю, ошуканством або переоцінкою власних можливостей.

У такі дні краще уникати сумнівних пропозицій, не ухвалювати важливих рішень під впливом емоцій та ретельно перевіряти інформацію. Марс у напруженості з Нептуном може змушувати людину бути впевненою у правильності своїх дій, хоча насправді вона рухається в неправильному напрямку.

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Друга половина серпня приносить нові випробування. 21 серпня Венера утворює опозицію з ретроградним Сатурном, що може виявитися у вигляді охолодження стосунків, фінансових обмежень або необхідності переглянути свої очікування від партнерства. З позитивного боку — цей аспект допомагає побачити, які зв’язки дійсно мають міцну основу, а які трималися лише на звичці чи зовнішніх обставинах.

Від 20 до 23 серпня Сонце утворює кон’юнкцію з низхідним Місячним вузлом. Це час повернення до минулого, завершення старих циклів та звільнення від того, що більше не має супроводжувати людину в майбутньому. Багато хто може зіткнутися з повторенням старих ситуацій, зустріччю з людьми з минулого або необхідністю остаточно закрити незавершені питання.

23 серпня о 05:19 ранку Сонце входить у знак Діви, а Меркурій утворює кон’юнкцію з низхідним Місячним вузлом. Енергія місяця стає більш практичною та зосередженою на деталях. З’являється бажання навести лад у справах, документах, фінансах та повсякденному житті.

25 серпня о 14:04 Меркурій також входить у знак Діви, посилюючи аналітичне мислення та увагу до дрібниць. А 27 серпня о 20:04 відбувається з’єднання Меркурія і Сонця в Діві, яке приносить важливі усвідомлення, нові ідеї та можливість побачити ситуацію в більш ясному світлі.

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Кінець серпня стає особливо насиченим періодом. 28 серпня Меркурій утворює напруженості з Ураном, до того ж Меркурій керує знаком Близнят, де перебуває Уран. Це може принести несподівані новини, технічні збої, різкі зміни планів і необхідність швидко адаптуватися до нових обставин.

Того ж дня, 28 серпня о 07:13 ранку, відбудеться місячне затемнення у знаку Риб на висхідному місячному вузлі. Це затемнення пов’язане з кармічними змінами, духовним зростанням та переходом на новий життєвий етап. Риби посилюють інтуїцію, чутливість і здатність бачити приховані процеси, тому багато подій кінця серпня матимуть глибокий сенс, який стане зрозумілим не одразу.

29 серпня Сонце утворює напружений аспект з Ураном, посилюючи непередбачуваність і бажання звільнитися від обмежень. А 30 серпня Юпітер у Леві утворює тригон із ретроградним Сатурном. Це один із найсприятливіших аспектів місяця, який допомагає поєднати великі можливості з практичною реалізацією. Юпітер дарує розширення, а Сатурн допомагає закріпити результат.

Завершує серпень напружений аспект Марса з ретроградним Сатурном 31 серпня. Цей день може принести затримки, перешкоди та необхідність діяти обережніше. Марс прагне рухатися вперед, а Сатурн вимагає терпіння та дисципліни.

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Серпень 2026 року демонструє, як швидко може змінюватися життєвий сценарій. У цей період розгортається історія про вибір, відповідальність, звільнення від минулого та пошук нового напряму. Ті, хто зуміє зберігати пильність до подій, зможуть використати енергію серпня для важливих змін і закладання фундаменту на майбутнє.

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