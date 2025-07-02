Що принесе новий транзит Урана у 2025 – 2033 роках всім знакам зодіаку

Транзит Урану 2025 – 2033 роках / © Credits

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Цикл Урана — 84 роки, тобто усі 12 знаків зодіаку планета проходить за 84 роки. Попереднього разу Уран увійшов до Близнят у розпал Другої світової війни і приніс із собою не лише хаос, а й прорив, який відбувався на тлі трагедії людства. Уран у Близнятах символізує революцію мислення, технологічний стрибок, інформаційний вибух. Він активує науку як двигун змін та порятунок, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Контекст епохи:

1941 — 1945: Друга світова війна. Світ розколотий, комунікації — під контролем, інформація — на вагу золота.

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1945: перемога союзників, початок відновлення.

1945: заснування ООН — спроба створити глобальний діалог.

1946 — 1949: початок холодної війни, ідеологічна поляризація.

1948: увалення Загальної декларації прав людини як відповідь на жахи війни.

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1941 — 1946: винахід радарів, перших комп’ютерів, шифрувальних машин.

1941 — 1949: Друга світова війна та повоєнне відновлення. Винахід комп’ютерів, радарів, початок холодної війни Ухвалення Загальної декларації прав людини, створення ООН.

Образом епохи транзиту Урана Близнятами є світ, що стоїть на руїнах, але з вірою у світле майбутнє. З одного боку — попіл війни. З іншого боку, спалах нових ідей. Уран у Близнятах руйнує старі догми та висвітлює шлях до нових знань.

Цитата епохи: «Всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах» — Загальна декларація прав людини.

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Ключові теми Урана у Близнятах:

Сплеск нових ідей, інноваційних моделей мислення

Революція в освіті, способах комунікації та сприйняття

Розвиток ШІ, нейроінтерфейсів, телеприсутності

Криза старих мов та систем передавання знань

Політична радикалізація через інформацію

Миттєве поширення ідей — вірусне мислення

Вплив транзиту Урана Близнятами на всі знаки зодіаку

Уран входить у 3-й будинок Овна і приносить несподівані думки, раптові розмови. Планета струшує вашу повсякденну комунікацію, дає зміни в оточенні, спонтанні поїздки. Ви можете говорити, думати інакше і раптом зважитися на те, про що тривалий час мовчали. Уран оновлює мислення та приносить нестандартні ідеї, робить вас вільнішими.

Уран входить у 2-й будинок Тельця, а отже цінності та гроші — під струмом змін. Те, на чому ви впевнено наполягали, що було опорою, раптом починає швидко змінюватися. Це стосується як фінансів, так і самооцінки. Раптом стає неважливим те, що раніше видавалося необхідним. Внутрішні опори переформатуються — і це дає вам потужну свободу бути поза системами.

Уран в 1-му будинку Близнят пробуджує ваше справжнє «Я». Уран піднімається над горизонтом вашої особистості та сприяє появі чогось зовсім неймовірного у найближчі 7 років. Це ваша індивідуальна революція — у стилі, у характері, у подачі. Люди можуть не впізнати вас — розцінюйте це як шанс вийти зі старого образу та вдихнути нове повітря. Ви — на межі метаморфози.

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Уран в 12-му будинку представника знаку Рака, що дасть відчуття того, як тіні минулого просяться на волю. Це період загострених снів, спогадів, кармічних сюжетів. Ви відпускаєте те, що блокує життєву енергію. Уран допомагає звільнитися від прихованих страхів і залежностей. Приховані страхи, забуті мрії, глибини підсвідомості — все це під прицілом Урана.

Уран в 11-му будинку Лева зробить вас неформальним лідером, сприятиме появі нових друзів та планів. Люди навколо можуть змінюватись стрімко. Хтось йде, хтось з’являється, але ви все чіткіше відчуваєте, де це справжнє єднання, а де — просто минуле. Уран переналаштовує ваше почуття майбутнього і кличе туди, де все по-справжньому ваше. Мрії змінюються, з’являються нестандартні проєкти.

Уран у 10-му будинку представників знака Діви дає різкі доленосні повороти. Нові цілі, несподівані пропозиції, зміна статусу. Можливо, ви раптом наважитеся на те, що довго відкладали. Або залиште те, що вже не відгукується. Уран тут як визволитель: він руйнує маски і дає можливість бути чесним у своєму покликанні. Статус, кар’єра, мета — все може різко змінитися.

Уран у 9-му будинку народжених під знаком зодіаку Терези покаже, що інша істина кличе вас. Світогляд змінюється. Можуть бути несподівані відкриття у навчанні, взаєминах з іноземцями, подорожах чи філософії. Уран дає шанс переосмислити все, у що ви вірили, і відкрити нові горизонти буквально і метафорично. Уран відкриває вам світ, якого ви раніше не бачили.

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Уран у 8-му будинку Скорпіонів перезапускає уподобання, теми залежності, інтимної близькості, спільних ресурсів та таємниць. Це час, коли ви можете позбутися від того, що контролює і робить чинний вплив. Фінансові та енергетичні зв’язки перезапускаються. Трансформація — глибока, але звільнювальна. Уран допомагає переродитися, відпустивши контроль та злиття там, де час дихати вільно.

Уран у 7-му будинку Стрільців принесе нестандартні спілки та непередбачувані партнерства. Можуть раптово розірватись старі зв’язки. Це час переосмислити: що означає бути у союзі і як зберегти свою унікальність. Уран руйнує старі формати партнерських взаємин та співробітництва, щоб ви навчилися бути вільними навіть поряд з іншими.

Уран у 6-му будинку Козорогів руйнує рутину. Робота, здоров’я, розпорядок — під ударом змін. Ви можете зрозуміти, що звичний ритм вас виснажує, а тіло кричить про свободу. Уран пропонує новий підхід до справи, піклування про себе, про своє здоров’я, а також взаємодію з колегами. Слухайте сигнали і перезапускайте свій звичний режим дня. Ваше щоденне життя — під мікроскопом Урана.

Уран у 5-му будинку Водоліїв дає пробудження творчої енергії без кордонів. Ви раптом хочете грати, створювати, закохуватися, виходити до центру. Час запалити Сонце і відпустити контроль, дати життю місце для радості. Уран повертає смак свободи у вираженні себе. Несподівані закоханості, творчі спалахи, бажання самовиражатись — все це повертає смак життя.

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Уран в 4-му будинку народжених під знаком Риб дає шанс побудувати внутрішню опору заново, звільнитися від родових шаблонів. Переосмислити, що для вас будинок і сім’я. Цілком можливий переїзд або повернення на батьківщину, оновлення сімейної динаміки, раптові усвідомлення про своє минуле. Уран очищує і перебудовує те, на чому стоїть ваша емоційно-чуттєва сфера життя.