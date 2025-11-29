Що зірки нам пророкують: гороскоп на 1–7 грудня 2025 року

Гороскоп на 1–7 грудня 2025 року / © Associated Press

Тиждень починається з м’якого, але значущого аспекту: 1 грудня Плутон і Венера в гармонійному аспекті. Це відкриває простір для якісних перетворень цінностей, а також особистих і ділових стосунків, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Дні від 1 до 4 грудня будуть відзначені важливими розмовами про союзи, партнерство, фінанси. У колективному полі — пошук нових точок опори, особливо в міжнародних контактах. Може посилюватися відчуття, що назріває кульмінація, наближається момент вибору. Цими днями варто уважно ставитися до слів і обіцянок — вони можуть мати довгострокові наслідки.

5 грудня о 01:14 (gmt+2) повня у Близнятах у напруженій конфігурації «великий хрест» з віссю Місячних Вузлів. Це день розколу і суперечностей. В особистому житті — гострі розмови, у суспільстві — напруженість між бажанням завершити процеси і необхідністю їх продовжувати. Важливо зберігати чіткість і не піддаватися маніпуляціям.

Від 6 до 8 грудня Меркурій утворює гармонійні аспекти з ретро-Юпітером у Раку і Сатурном у Рибах, формуючи «великий водний тригон». Це час зрозумілості та натхнення. Можна використовувати енергію аспектів цього періоду для домовленостей і пошуку нових союзів. Питання документів, зарубіжних зв’язків, освіти й духовних практик розв’язуються легше. Можливі вдалі переговори, одержання підтримки, зміцнення довіри.

ОВЕН

Для вас цей тиждень несе рідкісне поєднання: від глибокої трансформації і жорстких розмов до появи несподіваної підтримки й осяянь. Період запускає процес перегляду матеріальних і духовних цінностей. Кульмінація — повня у Близнятах 5 грудня, яка створює цілий хрест напруження. Проте ця фаза Місяця утворює гармонійні аспекти до вашого Сонця. А це означає таке: хай би що сталося, у підсумку все обернеться вигодою і користю для вас.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень починається з фінансових рішень. На вас можуть чекати важливі розмови про співпрацю або умови рівноправного партнерства. Повня 5 грудня виводить на поверхню питання, які давно назріли, — багато що стає очевидним, навіть якщо правда нелегка. Від 6 грудня настає зрозумілість: ви знайдете потрібні слова, а ваші ідеї підтримають люди, на яких ви розраховуєте. Чудовий час для закріплення домовленостей. Також з’являється шанс на примирення і виразність.

БЛИЗНЯТА

Тиждень починається з глибокого аналізу своїх стосунків і ролі в партнерстві. Це час вибору, розвороту, важливого рішення — особистого або професійного. 5 грудня — ваша повня, та ще й у «великому хресті»: ви опинитеся в центрі подій. Ваша увага прикута до фінансової безпеки й розподілу ресурсів. Можливе обговорення великих закупів, зобов’язань або спадкових питань. Кінець тижня заспокоїть хвилювання: надійде допомога, пропозиція чи інформація, яка зніме напруженість.

РАК

Перші дні грудня змушують зануритися в питання обов’язків, здоров’я, режиму і робочих процесів. Можливе обговорення умов праці або перерозподіл навантаження. Повня 5 грудня порушує тему прихованого — те, що було «за кадром», прояснюється. Може принести необхідність різкого рішення в темі роботи або грошей. До вихідних «водний тригон» дає вам потужну підтримку: удача, допомога, натхнення, духовне оновлення. Усе складне почне складатися в єдину картину.

ЛЕВ

Початок тижня приносить переоцінку стосунків і творчих проєктів. Може з’явитися бажання зміцнити партнерство або вийти із застарілих домовленостей. Повня 5 грудня висвічує тему дружби і спільноти — деякі союзи проходять перевірку на щирість. Від 6 до 8 грудня напруженість спадає, приходить відчуття внутрішньої злагоди, а підтримка надходить із несподіваного джерела. Ви повертаєтеся до зони натхнення: ідеї, плани, контакти — усе починає складатися легко і гармонійно.

ДІВА

Ваш управитель — Меркурій — вийшов із фази ретроградного руху, тому все найскладніше залишається позаду. Тепер усе вдається. Від 1 до 4 грудня — важливі розмови про дім, сім’ю, нерухомість або розподіл обов’язків. Повня може поставити вас перед завданням: вибрати між кар’єрою й особистим життям, між обов’язком і бажанням. Не ухвалюйте рішень зопалу. Від 6 грудня енергія гармонізується: з’явиться підтримка в роботі, нові можливості або допомога від людей здалеку.

ТЕРЕЗИ

Тиждень вимагає від вас підвищеної уваги до робочих і господарських питань. Доведеться і налагоджувати процеси, і розбиратися в складних ситуаціях, де не все очевидно. На вас чекають інтенсивні обговорення, переговори, поїздки або оформлення документів. Повня 5 грудня приносить кульмінацію в питаннях навчання, спілкування або юридичних справ. Можливі гострі діалоги через потребу захищати свої кордони. У вихідні ж — послаблення: конструктивні переговори, полегшення в роботі з паперами, поліпшення стосунків.

СКОРПІОН

Початок тижня приносить важливі фінансові розмови і внутрішні трансформації. Ви переглядаєте свої цінності — глибоко і чесно. Повня 5 грудня відкриває тему спільних ресурсів або боргових зобов’язань. Питання, відкладені від літа, можуть вимагати розв’язання. Контакти з іногородніми або зарубіжними партнерами збережуть свою актуальність. Реальні результати переговорів можуть з’явитися найближчими днями. Але кінець тижня — ваш подарунок: приходять відповіді, осяяння, допомога, прояснення у стосунках і фінансах.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень починається з м’якої трансформації особистих цінностей: ви дивитеся на себе і свої бажання по-новому. Важливі розмови про партнерство і майбутні проєкти забарвлюють дні до 4 грудня. Варто бути особливо уважними під час роботи з фінансовими документами й договорами. Повня може стати розворотним моментом у стосунках — хтось приходить, хтось іде, але все чесно. Від 6 грудня приходить гармонія: вдалі зустрічі, підтримка, наснажливі пропозиції.

КОЗОРІГ

Перші дні тижня — внутрішня робота, опрацювання накопиченого напруження, аналіз планів. Можливі розмови про здоров’я, графіки праці та відпочинку або службові обов’язки. Повня 5 грудня виводить на пік робочі процеси та взаємини з колегами: багато чого вимагає вашої уваги. Але кінець тижня приносить полегшення — правильні люди, ресурси, інформація приходять вчасно. Добре розв’язувати питання документів. Неформальне спілкування з діловими партнерами дасть змогу усунути проблеми попереднього місяця.

ВОДОЛІЙ

Тиждень завантажений контактами, поїздками, спілкуванням із керівництвом або чиновниками. Загалом обговорення планів, союзів, спільних проєктів виявиться продуктивним. Можливі несподівані пропозиції або зміни у відносинах з іноземними партнерами. Повня 5 грудня висвічує тему кохання, творчості, дітей — може постати питання вибору або розставляння пріоритетів. Від 6 грудня — час подарунків, натхнення, примирення, удачі у творчих і соціальних сферах.

РИБИ

Увесь тиждень присвячений розмовам про кар’єру, соціальний статус або великі плани в питаннях самореалізації. Можливі переговори з керівництвом, обговорення умов роботи і перехід до комфортніших умов. Повня 5 грудня струшує сферу дому і сім’ї: знадобиться рішення, яке впливатиме на баланс «робота-будинок». Але від 6 грудня ви входите в один із найгармонійніших періодів місяця: приходить підтримка, рішення відкриваються інтуїтивно, а ваші слова знайдуть силу зцілювати.