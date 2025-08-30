Що зірки нам пророкують: гороскоп на 1–7 вересня 2025 року

Гороскоп на 1-7 вересня 2025 року / © Associated Press

Реклама

У перший тиждень осені сни стають яскравішими, зустрічі — значущішими, а внутрішній голос — наполегливішим. Усе, що було забуте, витіснене, відкладене «на потім», — тепер стукає у двері й вимагає бути почутим.

1 вересня, Сатурн — планета структури, зрілості й карми, повертається в найтаємничіший знак зодіаку — Риби, у знак інтуїції, співчуття й духовної дисципліни. Від сьогодні й до середини лютого 2026 року — період перегляду своїх внутрішніх кордонів і пошуку духовної опори. Добре починати практики, пов’язані з медитацією, йогою, зціленням.

2 вересня о 16:23 (gmt+3) Меркурій входить у знак Діви. Всесвіт дає нам унікальний шанс переписати старі сценарії, особливо у сфері освіти, комунікації, інтелектуальної роботи. До кінця тижня — ідеальний час для роботи з архівами, відновлення забутих проєктів, впровадження ідей, але також внесення змін до вже випущених проєктів.

Реклама

Від 4 до 6 вересня Юпітер у квадратурі з Марсом. Це напружений аспект, який може дати надлишок енергії, амбіцій і бажання діяти, але без чіткого плану. Юпітер розширює, Марс штовхає — разом вони можуть створити хаос, якщо не спрямувати силу конструктивно. У цей період зростає кількість конфліктів, особливо на тлі різниці в цінностях та особистих переконаннях. Для нейтралізації негативу з цього аспекту корисно спрямувати енергію в спорт, активний відпочинок або будь-яку фізичну діяльність.

7 вересня відбудеться Місячне затемнення в Рибах на висхідному Місячному Вузлі — кульмінація тижня. Це кармічна точка зростання, можливість звільнитися від старого і зробити крок у майбутнє. Саме час відпустити старі образи, ілюзії, прив’язки.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Напружений аспект Юпітера з вашим управителем Марсом може провокувати спалахи роздратування, особливо у сфері роботи і фінансів. Вам хочеться діяти, але обставини вимагають вичікування. Сатурн у Рибах активує ваш 12-й дім — дім завершень, таємниць і внутрішньої роботи. Це час, коли важливо не боротися, а відпускати. Можуть повернутися старі страхи, незакриті теми, сни із символами минулого. Зараз не все можна вирішити дією — краще зайняти вичікувальну позицію.

Реклама

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень може принести несподівані осяяння, особливо у сфері спілкування, навчання і творчих проєктів. Меркурій у Діві — ваш союзник, він допомагає структурувати думки, а аспекти з Ураном і Плутоном дають шанс переглянути старі ідеї. Сатурн у Рибах активує ваш 11-й дім — дім мрії, колективу, майбутнього. Можливо, ви переглянете своє оточення, зрозумієте, хто справді поруч, а хто — лише тінь. Затемнення 7 вересня підкаже, куди рухатися далі.

БЛИЗНЯТА

Тиждень починається з посилення Меркурія — вашого управителя. Його перехід у Діву допомагає навести лад у думках, документах, планах. Гармонійні аспекти з ретропланетами дають шанс переписати старі сценарії, виправити помилки. Сатурн у Рибах активує ваш 10-й дім — дім кар’єри та статусу. Можливо, повернуться старі професійні завдання, або з’явиться потреба переглянути цілі. Квадрат Юпітера з Марсом може створити напруженість у стосунках із керівництвом або батьками.

РАК

Ви відчуєте потужний потік подій минулого, який неможливо ігнорувати. Сатурн у Рибах активує ваш 9-й дім — дім традицій, віри, подорожей. Можливо, ви відчуєте, що старі переконання більше не працюють, і почнете шукати нові орієнтири. Меркурій у Діві допомагає структурувати знання, особливо якщо ви навчаєтесь, пишете чи ведете блог. Аспекти з Ураном та Плутоном — шанс переглянути старі ідеї й дати їм нову форму. Затемнення 7 вересня — потужний момент для духовного перезавантаження.

ЛЕВ

Сатурн у Рибах активує ваш 8-й дім — дім трансформації, глибинних зв’язків, чужих ресурсів. Можливо, повернуться старі борги — не тільки матеріальні, а й емоційні. Меркурій у Діві допомагає навести лад у ресурсах, переглянути бюджет, вкладення, домовленості. Аспекти з Ураном і Плутоном — шанс переписати фінансові сценарії. Квадрат Юпітера з Марсом може створити напруженість у взаєминах. Затемнення 7 вересня — момент, коли потрібно відпустити контроль і довіритися потоку.

Реклама

ДІВА

Для Дів цей тиждень — як вхід у власну силу. Меркурій — ваш управитель — входить у ваш знак, посилюючи чіткість, точність, здатність бачити суть. Аспекти з Ураном і Плутоном дають шанс переглянути старі ідеї, особливо у стосунках. Сатурн у Рибах активує ваш 7-й дім — дім партнерства. Можливо, повернуться старі зв’язки, незавершені розмови, кармічні сценарії. Квадрат Юпітера з Марсом може зачепити тему сім’ї й дому. До кінця тижня важливо відпустити старі очікування і дозволити собі бути собою.

ТЕРЕЗИ

Тиждень може принести внутрішні осяяння, особливо у сфері здоров’я, режиму, роботи. Сатурн у Рибах активує ваш 6-й дім — дім служіння, ладу, тіла. Можливо, ви переглянете свої звички, почнете дбати про себе інакше. Меркурій у Діві допомагає структурувати внутрішні процеси, особливо якщо ви працюєте з інформацією, лікуванням, організацією. Квадрат Юпітера з Марсом може створити напруженість у сфері спілкування — не варто сперечатися і реагувати на провокації. Ви давно потребуєте відпочинку, турботи, тиші.

СКОРПІОН

Творчий та емоційно насичений тиждень. Сатурн у Рибах активує ваш 5-й дім — дім кохання, дітей, самовираження. Меркурій у Діві допомагає структурувати повсякденні справи, перетворити хаос на форму. Аспекти з Ураном і Плутоном — шанс переглянути стосунки, особливо з дітьми або партнерами. Квадрат Юпітера з Марсом може створити напруженість у галузі фінансів, тому не варто ризикувати. Затемнення 7 вересня покаже, що кохання вимагає чесності, а творчість — глибини.

СТРІЛЕЦЬ

Для Стрільців тиждень може бути викликом у сфері сім’ї та дому. Сатурн у Рибах активує ваш 4-й дім — дім коріння, роду, внутрішньої опори. Можливо, повернуться старі сімейні теми, незавершені розмови, почуття, пов’язані з батьками. Меркурій у Діві допомагає навести лад у побуті, документах, планах. Аспекти з Ураном і Плутоном дають можливість переглянути своє ставлення до питань захисту й безпеки. Затемнення 7 вересня — момент, коли потрібно відпустити старі образи і побудувати нову опору.

Реклама

КОЗОРІГ

Тиждень насичений різними подіями. Сатурн — ваш управитель — повертається в Риби, активуючи ваш 3-й дім — дім спілкування, навчання, документів, взаємин із сусідами, братами й сестрами. Можливо, повернуться старі розмови, листування, ідеї, поїздки до місць, де раніше вже бували. Меркурій у Діві допомагає структурувати знання, особливо якщо ви навчаєтесь, пишете або працюєте з інформацією. Квадрат Юпітера з Марсом може створити напруженість у сфері роботи — не варто поспішати, краще зачекати.

ВОДОЛІЙ

Цей тиждень для Водоліїв змусить провести внутрішній аудит цінностей. Сатурн у Рибах активує ваш 2-й дім — дім ресурсів, майна, самооцінки. Можливо, повернуться старі фінансові зобов’язання, незавершені розмови про гроші або внутрішні сумніви. Настав час залишити в минулому те, на що не варто витрачати ваш час та енергію. Меркурій у Діві допомагає навести лад у документах, договорах, вкладеннях. Аспекти з ретро-Ураном і Плутоном — шанс переглянути старі ідеї про заробіток.

РИБИ

Для Риб цей тиждень — як вхід до кармічного порталу. Сатурн повертається до вашого знака і робить виклик зрілості, відповідальності та внутрішньої дисципліни. Усе, що ви відкладали, тепер потребує уваги. Сатурн у першому домі — це перегляд способу себе. Квадрат Юпітера з Марсом створює перешкоди — ви хочете рухатись, але не знаєте куди. Можливо, ви відчуєте втому, бажання усамітнитися, чи зіткнетеся із ситуаціями, де треба бути дорослим, навіть якщо не хочеться. Це час, коли ваша душа вимагає структури, а тіло — піклування.