Що зірки нам пророкують: гороскоп на 10–16 листопада 2025 року

Гороскоп на 10–16 листопада 2025 року

Меркурій розпочав ретроградний рух у знаку Стрільця 9 листопада, а Юпітер завмирає у стаціонарній фазі до кінця тижня, розгортаючись у ретроградний рух у знаку Рака. Така поведінка планет дає відчуття, ніби час злегка зупиняється, щоб ми могли почути те, що зазвичай вислизає з нашої уваги між справами, зустрічами, роздумами, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Ретроградний Меркурій, традиційно, дає збої в роботі техніки, збільшення кількостей ДТП, помилки під час оформлення документів, втрату дрібних, але важливих речей. Таке відбувається через кожні 4 місяці по 3 тижні. Це схоже на момент, коли ви стоїте на краю водойми, і все навколо затихає — ні крок уперед, ні назад, тільки внутрішнє розширення.

Юпітер у Раку символізує традиції, пов’язані з домом, сім’єю, емоційною безпекою. Планета тут у статусі екзальтації, тому теми патріотизму, а також внутрішні переконання, пов’язані з близькістю, приналежністю, родом, починають лунати голосніше.

Це може бути тиждень, коли ви раптом усвідомлюєте, що давно живете за чужими емоційними сценаріями. Або коли спливають спогади про батьків, бабусь і дідусів, дім, у якому минуло дитинство. І виникає сильне бажання там побувати, що дуже корисно насправді, бо це допоможе зміцнити зв’язок із родом і отримати підтримку.

ОВЕН

Тиждень вимагає від вас поглиблення, особливо в питаннях навчання, подорожей і юридичних справ. Ретроградний Меркурій може сплутати плани, тому краще не поспішати з рішеннями. Юпітер активує теми сім’ї та дому — варто переглянути свої стосунки з близькими, особливо з батьками. У сім’ї можливі деякі конфлікти, особливо на тлі фінансових розбіжностей, але конструктивний діалог допоможе їх залагодити.

ТЕЛЕЦЬ

Всесвіт пропонує вам зробити паузу, щоб почути те, що зазвичай губиться в галасі повсякденності. Фінансові питання можуть стати заплутаними: можливі затримки, перегляди, несподівані витрати. У стосунках спливають старі образи, недомовленості. Юпітер у Раку допомагає вам через розмови з рідними, через повернення до коріння. Не поспішайте. Усе, що видається терміновим, може зачекати.

БЛИЗНЯТА

Меркурій керує знаком Близнята, і його ретроградність особливо впливає на вас. Це може виявлятися у вигляді збоїв техніки, помилок у документах, забутих речей, непорозумінь у спілкуванні. Можливі непорозуміння в партнерстві, збої в комунікації, повернення старих тем. Юпітер у Раку підказує: зверніть увагу на свої цінності, на те, що ви вважаєте важливим у стосунках. Це тиждень для переоцінки, а не для нових починань.

РАК

Ви відчуваєте цей тиждень глибше за інших, оскільки Юпітер у вашому знаку в стаціонарній фазі. Пригадуються родові історії, з’являються бажання зміцнити зв’язок із сім’єю. Меркурій може сплутати робочі процеси, але це не привід для паніки. Але за всім цим стоїть не просто хаос, а запрошення сповільнитися і переосмислити. Найкраще, що можна зробити в цей період, — налаштуватися на внутрішню тишу і слухати себе.

ЛЕВ

Тиждень може бути емоційно напруженим, вимагає від вас підвищеної уваги до робочих і господарських питань. Доведеться і налагоджувати процеси, і розбиратися в складних ситуаціях, де не все очевидно. Багато процесів потребуватимуть перегляду або поновлення. Ретроградний Меркурій активує теми творчості, дітей, кохання — все, що пов’язане із самовираженням. Юпітер у Раку підштовхує до внутрішнього аналізу.

ДІВА

Вам знадобиться особиста участь у всіх поточних справах, зокрема в питаннях організації, логістики і, можливо, будівництва або ремонту. Меркурій — ваш управитель, і його ретроградність може спричинити плутанину в домашніх справах, ремонтах, сімейних розмовах. Юпітер у Раку допомагає через інтуїцію, через повернення до емоційних витоків. Не намагайтеся все контролювати — дозвольте собі відчувати і бути гнучкими.

ТЕРЕЗИ

Комунікація — ваш сильний бік, але цього тижня вона може давати збої. Особливо активним буде ділове життя підприємців і керівників. Ретроградний Меркурій активує теми навчання, поїздок, спілкування з родичами. Юпітер у Раку підказує: зверніть увагу на кар’єру та внутрішні переконання, пов’язані з успіхом. Можливо, настав час переглянути, що для вас означає «досягнення».

СКОРПІОН

Ви користуєтеся популярністю, перебуваєте в центрі подій і визначаєте основні тенденції. Можливі повернення любовних історій з минулого. Венера у вашому знаку підсилює емоційну глибину, а ретроградний Меркурій — фінансову плутанину. Юпітер у Раку допомагає через духовні практики, через роботу з родом, через визнання своїх почуттів і потреб. Це тиждень, коли ви можете трансформувати старі страхи в силу.

СТРІЛЕЦЬ

Меркурій ретроградний у вашому знаку — це означає, що ви переглядатимете свої способи взаємодії з іншими людьми. Усе, що ви говорили, думали, планували, потребує переоцінки. Юпітер, ваш управитель, зупиняється в Раку, перед розворотом у ретрорух. Планета активує теми глибинних емоцій, родових сценаріїв, фінансових зв’язків. Це час не для нових стартів, а для внутрішнього очищення.

КОЗОРІГ

Тиждень може бути туманним. Ретро-Меркурій активує підсвідомість, старі страхи, забуті думки. Можливі затримки, плутанина з документами, повернення до старих завдань. Проте загальна картина залишається стабільною — крок за кроком ви розв’яжете всі необхідні питання. Юпітер у Раку — навпроти вашого знака — підштовхує до переоцінки партнерства, до пошуку балансу між собою та іншими. Це гарний час для терапії, медитації, усамітнення.

ВОДОЛІЙ

Контакти з іноміськими або зарубіжними партнерами збережуть свою актуальність, хоча реальні результати переговорів можуть з’явитися не раніше ніж у грудні. Питання дружби, команди, колективних проєктів можуть давати збої. Ретроградний Меркурій повертає старі ідеї, але не дає їм реалізуватися. Юпітер у Раку активує тему здоров’я, режиму, турботи про тіло. Дослухайтеся до себе: можливо, настав час переглянути спосіб життя.

РИБИ

Меркурій активує кар’єрні теми, але не дає зрозумілості. Варто бути особливо уважними під час роботи з фінансовими документами й договорами. Стаціонарний Юпітер у Раку допомагає через творчість, кохання, дітей, внутрішню радість. Питання, пов’язані з домом і побутом, вийдуть на перший план. Ремонт, переїзди, поліпшення житлових умов — усе це потребуватиме часу, сил і ресурсів. Багато що вирішуватиметься не так швидко, як хотілося б.