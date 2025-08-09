Що зірки нам пророкують: гороскоп на 11-17 серпня 2025 року

Гороскоп на 11-17 серпня 2025 року / © Credits

Селена починає свій шлях Левом, а отже, посилюються енергії щедрості, самовираження і внутрішньої сили. Це період, коли Всесвіт підсвічує таланти і дає привід згадати, хто ти насправді — без масок, але з гідністю.

11 серпня Меркурій завершує ретроградний рух. Після періоду роздумів і коригувань настає час діяти з оновленим розумінням. Усе, що було в паузі, особливо у сфері комунікацій, документів і планів, починає набувати динаміки і форми.

А входження Селени (Білого Місяця) в знак Лева на 7 місяців від 12 серпня — це ніби запрошення почати нову духовну гру, в якій ти головний герой. Починається тривалий період розкриття свого сонячного потенціалу — через творчість, щедрість і чистоту помислів.

12 серпня — енергетично сильний день! Він проллє справжнє світло. З’єднання Венери і Юпітера, посилене впливом Сіріуса, перетворює цей день на подарунок небес. Це момент благословення, коли посилюються любов, щедрість і почуття гармонії — Всесвіт простягає руку, пропонуючи світлий шлях.

До середини тижня, 15 серпня, Марс і Меркурій утворюють гармонійний аспект, і енергія набуває форми дії. Те, що було обдумано, може бути втілено. Це гарний час для сміливих кроків, особливо у сферах, де потрібно говорити відкрито, домовлятися або просувати ідеї. Дії будуть не тільки ефективними, а й пронизаними логікою і внутрішньою мотивацією.

Уран у гармонійному аспекті з ретро-Сатурном діє весь тиждень, додаючи стійкості, сприяючи усвідомленню пройдених уроків, що дає змогу якісно змінити спосіб життя і структурувати багато процесів.

Усі перераховані вище астрологічні події разом створюють неймовірно потужне поле для перезавантаження, осяяння і виходу у світліший простір себе.

ОВЕН

У багатьох представників знака виникне бажання вийти з тіні, зробити крок у бік мрії або виразити себе — через творчість, лідерство або турботу про близьких. Це ідеальний час для тих, хто готовий «зробити ривок», особливо в тих сферах, де раніше заважала невпевненість. Але обставини тижня вимагають щирості, і все, що йде від серця, буде підтримано. Внутрішня дитина також виходить на сцену, нагадуючи про забуті радощі, бажання і душевні рани.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень може принести глибоке зцілення через ігри, спогади, творчість та емоційну чесність. Розумний авантюризм вітається. У сімейних і родових питаннях можуть проявитися тонкі сигнали — особливо в розмовах із молодшими родичами або під час спогадів про дитинство. Через ці моменти можна отримати важливі підказки: чого ти справді хочеш, звідки йде твоя сила та як проявити її з добротою, а не за драматичним сценарієм.

БЛИЗНЯТА

Фінансово і духовно цей тиждень ласкавий до щедрих жестів, але вимагає усвідомленості: не варто піддаватися маніпуляціям, ліпше йти за внутрішнім вогнем, а не за зовнішнім галасом і очікуваннями оточення. Світ у цей період особливо чутливий до теплоти й щирості. Ви берете безпосередню участь у формуванні подій тижня, понад те, чимало представників знака стають його центром, якщо діють у дусі Лева: з любов’ю, мудрістю і вірою у світло своєї душі.

РАК

Оптимістичний і життєрадісний тиждень! Вас буде просто розпирати від нових ідей і бажання негайно взятися за їх здійснення, головне — не переоцінити своїх сил і можливостей та уникати нездійсненних зобов’язань. Цей час чудово підходить для будь-яких фінансових і ділових починань, особливо якщо вам удасться зберегти тверезий погляд на речі. Багато хто з Раків може відчути потяг до розваг. Однак краще не вдаватися до абстрактних роздумів і бути обережними, особливо з малознайомими людьми.

ЛЕВ

У ваше життя вривається потік світлої енергії, наповнюючи вас вірою у власні сили й обіцяючи успіх. Рішучість і наполегливість обов’язково приведуть до бажаних результатів. Якщо ви хочете розлучитися зі своєю другою половинкою, але мучитесь сумнівами, то в цей період питання, найімовірніше, так чи інакше вирішиться, не виключено, що навіть поза вашою волею. І хоч у який бік повернули б ваші стосунки, цей аспект дасть сили з усім цим упоратися. Можливо, незабаром з’явиться людина, яка перетворить ваше життя.

ДІВА

Аспекти тижня допомагають вам чітко мислити і знаходити спільну мову з оточуючими, тому намагайтеся не проґавити можливість знайти розв’язання складних питань. Невдачі, що переслідували вас, й апатія, нарешті, відступлять і можна буде почати «розгрібати» проблеми, які накопичилися за цей час. Ви відчуєте потребу в оновленні та трансформації, і, великий шанс, що все задумане вдасться. Але успіхи не мають викликати ейфорію й породжувати самовпевненість, інакше є ризик припуститися помилки, а потім за неї розплачуватися.

ТЕРЕЗИ

Тиждень чудово підходить для обговорення планів на майбутнє, як особистих, так і ділових, але саме для обговорення, втілення задуманого в життя краще відкласти до завершення періоду ретро-Меркурія. У понеділок — вівторок космічні енергії підштовхують вас до різких і необачних вчинків, про які потім можна пожалкувати. Будь-які фінансові рішення краще кілька разів зважити, велика небезпека припуститися помилки або стати жертвою ошуканства чи шахрайства.

СКОРПІОН

Енергії тижня можуть сильно спотворити картину того, що відбувається навколо, підштовхуючи вас до ризикованих і ексцентричних вчинків, викликаючи часом гостре бажання все змінити. Вам може захотітися додати трохи драми у ваше життя. Особливо це буде помітно у стосунках із вашим партнером, де в цей період на перший план вийдуть ревнощі й може виникнути серйозна криза. Краще не надавати всьому цьому великого значення й уникати з’ясування стосунків.

СТРІЛЕЦЬ

Настрій трохи стрибатиме, не можна виключати, що доведеться робити вибір між справами сімейними і роботою. Не варто ухвалювати доленосних рішень, особливо якщо є хоч дещиця сумнівів. А ось до зустрічей і нових знайомств є сенс бути уважніше — у цей період у ваше життя може увійти воістину кармічна людина. На роботі також краще уникати керівництва і з’ясування стосунків із колегами, інакше може виникнути відчуття, що до вас висувають завищені вимоги або навіть використовують.

КОЗОРІГ

Присутнє відчуття, що ви на роздоріжжі, тому що ваш управитель Сатурн перебуває в «сірій зоні» зодіаку, готуючись повернутися на ретрофазі з Овна в знак Риби. Цього тижня ви схильні «кидатися з вогню в полум’я». Цим ви дивуватимете тих, хто оточуватиме вас, що може перерости в затяжні конфлікти. Щоб уникнути неприємностей, дослухайтеся до тих, кому ви дорогі. Не ігноруйте критики. Уже скоро надмірний оптимізм припинить вас турбувати, а догматизм, легковажність і потяг до заборонених задоволень, теж залишаться в минулому.

ВОДОЛІЙ

Ваші песимізм і підозріливість кудись самі собою зникають. Усі справи даватимуться легко, і навіть у разі сильного стресу ваші витримка і холоднокровність вам навряд чи зрадять. Обставини тижня дають змогу добре проявляти себе щодо роботи. А ось в особистому житті ці плюси легко можуть стати мінусами. Краще уникати з’ясування стосунків і не робити рішучих кроків. У решті випадків — це чудовий час для зміцнення власного авторитету в очах оточення. Якщо ви задумали ремонт, то починається непоганий час для його початку.

РИБИ

Намагайтеся уникати з’ясування стосунків і суперечок через дрібниці, особливо з колегами й діловими партнерами. Якщо з цим вдасться впоратися, то тиждень надасть чудову можливість для завершення раніше розпочатих справ і ухвалення рішень, що давно відкладаються. Краще триматися подалі від керівництва й ближче до сім’ї. Вдома атмосфера цілком миролюбна, і бажання сваритися не виникає. Якщо ви роздумували про переїзд і зміну місця проживання, то день може принести успіх у цьому питанні.