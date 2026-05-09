Що зірки нам пророкують: гороскоп на 11–17 травня 2026 року

Гороскоп на 11–17 травня 2026 року

Уже на початку тижня з’являється можливість навести лад у думках і справах: стає легше домовлятися, планувати і розбиратися з тим, що раніше здавалося заплутаним, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Молодик у Тельці 16 травня о 23:00 (gmt+3) у 26-му градусі — у з’єднанні зі зловісною зіркою Альгол і порушує теми грошей, стабільності, особистих цінностей. Багато хто замислюється над тим, на чому ґрунтується їхня безпека і що пора змінювати у звичній системі. Цей день може показати слабкі місця, а також відкриє можливість щось перебудувати і зміцнити.

17 травня о 13:26 Меркурій входить у Близнята, а 18 травня він з’єднується з Ураном. Під впливом нового транзиту Меркурія можуть надходити несподівані пропозиції, нові думки або рішення, які раніше не розглядалися. Важливо не хапатися за все одразу, а обирати те, що дійсно має сенс.

Від 16 до 18 травня посилюється легка, жива романтична енергія. Венера в Близнятах і Марс в Овні створюють швидке тяжіння: інтерес спалахує миттєво, хочеться більше спілкуватися, знайомитися, проявлятися, робити перший крок. Це дні флірту, знайомств, несподіваних симпатій і спілкування, яке може перерости в щось більше в третій декаді травня. Усе відбувається легко, без тиску, через інтерес, іскру і внутрішній відгук.

У такі періоди важливо не ускладнювати — саме простота, щирість і жива взаємодія створюють ту саму атмосферу, в якій народжуються нові почуття або оживає вже наявний зв’язок. Це гарний час, щоб зробити перший крок, написати, зустрітися, сказати те, що давно хотілося.

19 травня енергія змінює своє звучання. 01:25 Марс входить у знак Тельця, а вже о 04:05 Венера переходить у знак Рака. Якщо до цього все розвивалося легко і швидко, то тепер з’являється бажання тепла, близькості, турботи і справжнього почуття.

Цей перехід Марса і Венери немов переводить стосунки на інший рівень: від інтересу — до прив’язаності, від гри — до щирості. Виникає потреба не просто спілкуватися, а відчувати поруч надійну людину, з якою можна бути собою і будувати щось більш стабільне і душевне.

ОВЕН

Посилюється тема особистих і ділових взаємин. Це сприятливий період для знайомств, побачень і пожвавлення почуттів у парі. Усе розвивається динамічно, але без зайвого тиску — через інтерес і тяжіння. Тиждень легкості, інтересу одне до одного, бажання спілкуватися й проводити час разом. Головне — не поспішати там, де потрібна уважність, і не ігнорувати нові можливості, які починають відкриватися.

ТЕЛЕЦЬ

Багато що стає зрозумілим, і ви побачите загальну картину в довгостроковій перспективі. З’являються підказки, як краще діяти далі, з ким варто продовжувати взаємодію, а де — поставити крапку. Багато рішень приходять не через тривалі роздуми, а через чітке розуміння того, що саме зараз важливо. Загалом цей тиждень допомагає перейти на новий, якісніший рівень життя. Там, де були сумніви, — тепер конкретні кроки.

БЛИЗНЯТА

Травень підштовхує вас виявляти себе в коханні сміливіше і не відкладати важливі розмови. Виникає бажання діяти прямо, говорити відкрито і швидше з’ясовувати стосунки. Але важливо не тиснути на партнера і не вимагати негайної реакції. Цей період учить вас зважати не лише на свої почуття, а й на стан іншої людини. Якщо вдасться знайти баланс, стосунки можуть стати набагато міцнішими й жвавішими.

РАК

У стосунках з’являються стабільність і надійність, на перший план виходять перевірені почуття й упевненість у партнері. Вам важливо відчувати ґрунт під ногами й розуміти, що поруч людина, на яку можна спертися. І така людина справді є у вашому оточенні. Травень допомагає розставити пріоритети: хто справді важливий, а що не має майбутнього. Якщо зв’язок має потенціал, він стане глибшим і спокійнішим.

ЛЕВ

Особисте життя стає яскравим і насиченим приємними моментами: більше спілкування, знайомств і цікавих зустрічей. Вас тягне до легкості, нових емоцій і жвавих діалогів. Але за цим може ховатися більш серйозне почуття. Важливо не проґавити момент, коли інтерес переростає в щось значуще. Настає період прояснення та спокою, приходить розуміння, що зв’язки мають міцне підґрунтя і можуть розвиватися далі без зайвих сумнівів.

ДІВА

Обставини тижня роблять вас більш чутливими й уважними до близьких. З’являється сильне бажання тепла, турботи й емоційної близькості. До вас починають притягуватися ті, з ким можна бути справжнім і не приховувати своїх почуттів. Це гарний час для зміцнення довіри та створення глибшого зв’язку. Період може поставити перед вами запитання, на які раніше не хотілося відповідати.

ТЕРЕЗИ

У стосунках важливо говорити прямо, не приховувати своїх почуттів і намірів, відкрито позначати свої позиції та не залишати недомовленості. Це час, коли будь-яке незрозуміле слово чи мовчання може створювати зайві сумніви, тому особливо цінується щире та зрозуміле спілкування між партнерами. Але саме через це приходить розуміння, куди рухатися далі. Зв’язки, в яких є щирість, стають сильнішими та стійкішими.

СКОРПІОН

Ви починаєте інакше дивитися на свою роль у стосунках і свої очікування. Виникає бажання розібратися в деталях і зрозуміти, що працює, а що ні. Тиждень допомагає навести лад в особистому житті та прибрати зайве. Внаслідок цього залишається те, що справді має цінність. Любовна сфера приносить нові емоції та бажання змін. Може з’явитися відчуття, що хочеться чогось більшого або іншого.

СТРІЛЕЦЬ

Цей час відкриває нові можливості: знайомства, оновлення почуттів або несподівані повороти. Головне — не боятися йти назустріч змінам і в жодному разі не реагувати на провокації. Тиждень може піднімати теми довіри, прив’язаності й прихованих емоцій. Це непростий, але важливий період, який допомагає розібратися в собі. Врешті-решт, ви починаєте чіткіше бачити, хто дійсно важливий у вашому житті.

КОЗОРІГ

Тиждень підштовхує вас до серйозних рішень у коханні. Ви починаєте замислюватися про майбутнє і про те, які стосунки хочете будувати. Також і ділові контакти потребують більшої уваги й залученості. Можливо, доведеться враховувати не лише свої бажання, а й потреби партнера. Тиждень вчить вас гнучкості й умінню чути іншого. Завдяки цьому зв’язок може стати гармонійнішим і стійкішим.

ВОДОЛІЙ

Особисте життя може розвиватися нестандартно й несподівано. Можливі раптові зустрічі, нові почуття або зміни у звичному сценарії. Важливо не закриватися від цих змін і дозволити собі прожити нові емоції. Іноді саме несподівані ситуації призводять до важливих знайомств. Поступово стає зрозуміло, що потребує зміцнення, а що не має перспективи. Це час для створення міцної основи.

РИБИ

Ви володієте силою впливу і можете значно поліпшити свої особисті взаємини, якщо дозволите собі стати відкритішими до почуттів і близькості. Є шанс зустріти ту людину, з якою хочеться ділитися, довіряти і бути поруч із тим, хто розуміє без слів. Інтуїція допомагає орієнтуватися у взаєминах і відчувати, де є щирість. Цей час може принести як нові почуття, так і зміцнення вже наявного зв’язку.

