ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
5 хв

Що зірки нам пророкують: гороскоп на 12–18 січня 2026 року

Від 12 до 18 січня простір стає надзвичайно насиченим аспектами. Здебільшого планети гармонійно взаємодіють, щоб допомогти нам побачити напрям, який раніше був прихований у тумані.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Гороскоп на 12–18 січня 2026 року

Гороскоп на 12–18 січня 2026 року / © Associated Press

12–14 січня: розширення горизонтів і зіткнення ідей.

Тиждень починається з опозиції Меркурія і ретроградного Юпітера — аспект, який змушує побачити більше, ніж звичні рамки. Це дні, коли інформація надходить у надлишку, а внутрішній діалог стикається із зовнішніми обставинами. Багато людей відчувають, що колишні переконання потребують перегляду.

15 січня: гармонія змін

Венера формує гармонійну конфігурацію із Сатурном і ретроградним Ураном, з’єднуючи стабільність і оновлення. Це момент, коли зміни відчуваються не як стрес, а як природний крок уперед. Сатурн дає форму, Уран — натхнення, Венера — м’якість. Ідеальний день для вибудовування нових правил у стосунках, фінансах, творчості.

16–17 січня: інтуїція стає головним навігатором

Венера утворює секстиль із Нептуном, і енергія стає тонкою, наснажливою, майже музичною. Це час, коли серце чує більше, ніж розум, а інтуїція підказує те, що логіка поки не може пояснити.

17 січня Сонце повторює «бісекстиль» Венери — знову з’єднуючи Сатурн і Уран, але вже через сонячну волю. Багато хто розуміє, що готовий до нового етапу, і бачить, як його вибудувати.

З переходом Венери у Водолій 17 січня о 14:44 (gmt+2) настрій змінюється майже миттєво. Від емоційності — до інтелектуальності, від особистого — до колективного, від звичного — до експерименту. Транзит приносить нові ідеї, спілкування з друзями та однодумцями, нові формати взаємодії.

18 січня: визначаємо вектор дії

Молодик у Водолії 18 січня у Водолії о 21:52 за київським часом відкриває вікно можливостей. Простір немов вирівнюється, даючи змогу побачити майбутнє чистіше і далі, ніж зазвичай. Це точка внутрішнього оновлення, коли ми відчуваємо, що колишні обмеження більше не працюють, а нові ідеї вже стукають у двері.

Цього ж дня Марс з’єднується з Меркурієм у Козорозі, надаючи всім цим тонким процесам силу. Думки знаходять форму, рішення — структуру, а наміри — реальну опору.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Тиждень приносить вам прояснення у справах, де раніше було багато сумнівів. Натхнення зустрічається з волею, а плани — з можливістю втілення. Ви починаєте бачити, що саме варте ваших зусиль, а що можна відпустити. Фінансова сфера приносить задоволення. У стосунках з’являється більше щирості, а в роботі — більше структури. До кінця тижня ви відчуєте приплив енергії і бажання діяти сміливіше.

ТЕЛЕЦЬ

Ви входите в період, коли внутрішні бажання починають збігатися із зовнішніми можливостями. Усі найважливіші справи важливо встигнути зробити впродовж тижня. Обставини допомагають вам навести лад у фінансах, переглянути пріоритети та зміцнити відчуття стабільності. В особистому житті можливі приємні сюрпризи й теплі розмови. Усі складнощі та непорозуміння з дітьми саме зараз можна усунути.

БЛИЗНЯТА

Цей тиждень немов піднімає вас на новий рівень внутрішньої чіткості. Ви починаєте краще розуміти свої справжні потреби, і ваш особистий вектор стає чіткішим і впевненішим. Те, що ще нещодавно здавалося розрізненими думками, тепер складається в зрозумілий маршрут, за яким ви готові рухатися усвідомлено і спокійно. У спілкуванні з’являється легкість — люди відгукуються швидше, а будь-які непорозуміння розчиняються самі собою.

РАК

У сімейних стосунках настає гармонія, тож з’являється бажання проявити себе і в соціальній сфері. Ви можете побачити нестандартне рішення там, де раніше був глухий кут, або відчути, що готові спробувати себе в іншому форматі. Ваше мислення стає гнучкішим, а енергія — зібранішою. Це сприятливий час для перемовин, обговорень, обміну ідеями — ваші слова звучать переконливо й наснажливо.

ЛЕВ

Тиждень приносить свіжі думки і нові підходи. Ви відчуєте, що зростаєте — м’яко, природно і в потрібному напрямі. Ближче до вихідних посилюється потяг до навчання, розширення кругозору, творчих експериментів. Може з’явитися бажання почати курс, повернутися до старого проєкту або спробувати себе в тому, що давно приваблювало, але відкладалося. Це час, коли натхнення приходить легко, а ідеї набувають форми.

ДІВА

Ви знаходите потрібну інформацію, на ваші прохання люди відгукуються швидше, суперечки та сварки залишаються в минулому. Можете побачити нестандартне рішення там, де раніше був глухий кут, або відчути, що готові спробувати себе в іншому форматі. Вихідними приходить відчуття, що час завершити старі історії та відкрити простір для нового. Тиждень допомагає м’яко відпустити те, що давно тягнуло назад.

ТЕРЕЗИ

Тиждень приносить оновлення у сфері спілкування і партнерства, з’являється натхнення і бажання планувати своє майбутнє. В особистих і ділових стосунках можливі важливі розмови, які принесуть полегшення. На вас чекають зустрічі з цікавими людьми або ви по-новому подивитеся на тих, хто вже поруч. У роботі відкриваються можливості для співпраці. До кінця тижня ви відчуєте внутрішнє піднесення і прояснення.

СКОРПІОН

Тиждень приносить натхнення, легкість і відчуття внутрішнього оновлення. Ви входите в продуктивний період, коли багато що починає складатися в чітку систему, стаєте сміливішими у вираженні своїх бажань та ідей. Водночас з’являється час навести лад у справах, зміцнити професійні позиції й відчути впевненість у своїх рішеннях. В особистому житті — спокій і підтримка, і, можливо, новий етап.

СТРІЛЕЦЬ

Це час занурення в глибокий внутрішній процес, який допомагає вам розібратися в почуттях і мотиваціях. Тиждень підходить для усамітнення, відновлення і чесних розмов із рідними та близькими людьми. У сім’ї можливі важливі рішення, які принесуть довгоочікувану ясність. Можливо, питання стосуються переїзду або купівлі-продажу житла. У стосунках з’являється більше тепла, а у творчості — більше свободи.

КОЗОРІГ

Тиждень активізує спілкування, зустрічі, листування. Соціальне життя забирає багато часу. Ви можете отримати важливу інформацію або пропозицію, яка відкриє нові перспективи. У стосунках із колегами та діловими партнерами — взаєморозуміння. До вихідних з’явиться визначеність у професійній сфері, бажання будувати довгострокові плани, можливість придбати саме те, що давно хотіли.

ВОДОЛІЙ

Тиждень приносить потужний імпульс оновлення. Це час, коли важливо слухати себе і не боятися сміливих рішень. Ви відчуваєте приплив енергії, натхнення і бажання почати щось нове. Слушна нагода для того, щоб зміцнювати свої позиції і рухатися вперед більш упевнено. Використайте можливість розібратися з фінансовими питаннями, навести лад у справах і зробити крок до стабільності.

РИБИ

Події складаються так, ніби хтось акуратно переставляє акценти у вашому житті, звільняючи місце для нового. Настав час закладати наміри, пов’язані з майбутнім, технологіями, творчістю, спільнотами, новими проєктами. Так, середина січня стає часом, коли розум, почуття, інтуїція та дія шикуються в єдину лінію. Усе, що відбувається цими днями, немовби готує ґрунт для нового циклу.

Дата публікації
Кількість переглядів
407
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie