Що зірки нам пророкують: гороскоп на 12–18 січня 2026 року

Гороскоп на 12–18 січня 2026 року / © Associated Press

12–14 січня: розширення горизонтів і зіткнення ідей.

Тиждень починається з опозиції Меркурія і ретроградного Юпітера — аспект, який змушує побачити більше, ніж звичні рамки. Це дні, коли інформація надходить у надлишку, а внутрішній діалог стикається із зовнішніми обставинами. Багато людей відчувають, що колишні переконання потребують перегляду.

15 січня: гармонія змін

Венера формує гармонійну конфігурацію із Сатурном і ретроградним Ураном, з’єднуючи стабільність і оновлення. Це момент, коли зміни відчуваються не як стрес, а як природний крок уперед. Сатурн дає форму, Уран — натхнення, Венера — м’якість. Ідеальний день для вибудовування нових правил у стосунках, фінансах, творчості.

16–17 січня: інтуїція стає головним навігатором

Венера утворює секстиль із Нептуном, і енергія стає тонкою, наснажливою, майже музичною. Це час, коли серце чує більше, ніж розум, а інтуїція підказує те, що логіка поки не може пояснити.

17 січня Сонце повторює «бісекстиль» Венери — знову з’єднуючи Сатурн і Уран, але вже через сонячну волю. Багато хто розуміє, що готовий до нового етапу, і бачить, як його вибудувати.

З переходом Венери у Водолій 17 січня о 14:44 (gmt+2) настрій змінюється майже миттєво. Від емоційності — до інтелектуальності, від особистого — до колективного, від звичного — до експерименту. Транзит приносить нові ідеї, спілкування з друзями та однодумцями, нові формати взаємодії.

18 січня: визначаємо вектор дії

Молодик у Водолії 18 січня у Водолії о 21:52 за київським часом відкриває вікно можливостей. Простір немов вирівнюється, даючи змогу побачити майбутнє чистіше і далі, ніж зазвичай. Це точка внутрішнього оновлення, коли ми відчуваємо, що колишні обмеження більше не працюють, а нові ідеї вже стукають у двері.

Цього ж дня Марс з’єднується з Меркурієм у Козорозі, надаючи всім цим тонким процесам силу. Думки знаходять форму, рішення — структуру, а наміри — реальну опору.

ОВЕН

Тиждень приносить вам прояснення у справах, де раніше було багато сумнівів. Натхнення зустрічається з волею, а плани — з можливістю втілення. Ви починаєте бачити, що саме варте ваших зусиль, а що можна відпустити. Фінансова сфера приносить задоволення. У стосунках з’являється більше щирості, а в роботі — більше структури. До кінця тижня ви відчуєте приплив енергії і бажання діяти сміливіше.

ТЕЛЕЦЬ

Ви входите в період, коли внутрішні бажання починають збігатися із зовнішніми можливостями. Усі найважливіші справи важливо встигнути зробити впродовж тижня. Обставини допомагають вам навести лад у фінансах, переглянути пріоритети та зміцнити відчуття стабільності. В особистому житті можливі приємні сюрпризи й теплі розмови. Усі складнощі та непорозуміння з дітьми саме зараз можна усунути.

БЛИЗНЯТА

Цей тиждень немов піднімає вас на новий рівень внутрішньої чіткості. Ви починаєте краще розуміти свої справжні потреби, і ваш особистий вектор стає чіткішим і впевненішим. Те, що ще нещодавно здавалося розрізненими думками, тепер складається в зрозумілий маршрут, за яким ви готові рухатися усвідомлено і спокійно. У спілкуванні з’являється легкість — люди відгукуються швидше, а будь-які непорозуміння розчиняються самі собою.

РАК

У сімейних стосунках настає гармонія, тож з’являється бажання проявити себе і в соціальній сфері. Ви можете побачити нестандартне рішення там, де раніше був глухий кут, або відчути, що готові спробувати себе в іншому форматі. Ваше мислення стає гнучкішим, а енергія — зібранішою. Це сприятливий час для перемовин, обговорень, обміну ідеями — ваші слова звучать переконливо й наснажливо.

ЛЕВ

Тиждень приносить свіжі думки і нові підходи. Ви відчуєте, що зростаєте — м’яко, природно і в потрібному напрямі. Ближче до вихідних посилюється потяг до навчання, розширення кругозору, творчих експериментів. Може з’явитися бажання почати курс, повернутися до старого проєкту або спробувати себе в тому, що давно приваблювало, але відкладалося. Це час, коли натхнення приходить легко, а ідеї набувають форми.

ДІВА

Ви знаходите потрібну інформацію, на ваші прохання люди відгукуються швидше, суперечки та сварки залишаються в минулому. Можете побачити нестандартне рішення там, де раніше був глухий кут, або відчути, що готові спробувати себе в іншому форматі. Вихідними приходить відчуття, що час завершити старі історії та відкрити простір для нового. Тиждень допомагає м’яко відпустити те, що давно тягнуло назад.

ТЕРЕЗИ

Тиждень приносить оновлення у сфері спілкування і партнерства, з’являється натхнення і бажання планувати своє майбутнє. В особистих і ділових стосунках можливі важливі розмови, які принесуть полегшення. На вас чекають зустрічі з цікавими людьми або ви по-новому подивитеся на тих, хто вже поруч. У роботі відкриваються можливості для співпраці. До кінця тижня ви відчуєте внутрішнє піднесення і прояснення.

СКОРПІОН

Тиждень приносить натхнення, легкість і відчуття внутрішнього оновлення. Ви входите в продуктивний період, коли багато що починає складатися в чітку систему, стаєте сміливішими у вираженні своїх бажань та ідей. Водночас з’являється час навести лад у справах, зміцнити професійні позиції й відчути впевненість у своїх рішеннях. В особистому житті — спокій і підтримка, і, можливо, новий етап.

СТРІЛЕЦЬ

Це час занурення в глибокий внутрішній процес, який допомагає вам розібратися в почуттях і мотиваціях. Тиждень підходить для усамітнення, відновлення і чесних розмов із рідними та близькими людьми. У сім’ї можливі важливі рішення, які принесуть довгоочікувану ясність. Можливо, питання стосуються переїзду або купівлі-продажу житла. У стосунках з’являється більше тепла, а у творчості — більше свободи.

КОЗОРІГ

Тиждень активізує спілкування, зустрічі, листування. Соціальне життя забирає багато часу. Ви можете отримати важливу інформацію або пропозицію, яка відкриє нові перспективи. У стосунках із колегами та діловими партнерами — взаєморозуміння. До вихідних з’явиться визначеність у професійній сфері, бажання будувати довгострокові плани, можливість придбати саме те, що давно хотіли.

ВОДОЛІЙ

Тиждень приносить потужний імпульс оновлення. Це час, коли важливо слухати себе і не боятися сміливих рішень. Ви відчуваєте приплив енергії, натхнення і бажання почати щось нове. Слушна нагода для того, щоб зміцнювати свої позиції і рухатися вперед більш упевнено. Використайте можливість розібратися з фінансовими питаннями, навести лад у справах і зробити крок до стабільності.

РИБИ

Події складаються так, ніби хтось акуратно переставляє акценти у вашому житті, звільняючи місце для нового. Настав час закладати наміри, пов’язані з майбутнім, технологіями, творчістю, спільнотами, новими проєктами. Так, середина січня стає часом, коли розум, почуття, інтуїція та дія шикуються в єдину лінію. Усе, що відбувається цими днями, немовби готує ґрунт для нового циклу.