Що зірки нам пророкують: гороскоп на 12-18 травня 2025 року

Гороскоп на 12-18 травня 2025 року / © Associated Press

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Повня у Скорпіоні 12 травня 19:56 (gmt+3) глибоко емоційна, що очищає, потребує внутрішньої чесності та сміливості. Енергія буде потужною, місцями вируватиме, і кожному представнику знака зодіаку необхідно відповідально спланувати свої справи. Це допоможе розібратися з тим, де краще пригальмувати, а де рвонути вперед.

Травнева повня пробуджує глибинні емоції, секрети та тіньові боки особистості. Може виникнути сильне бажання позбутися всього, що більше не служить розвитку. Гарний час для емоційного очищення, завершення токсичних взаємин.

13-17 травня напружена конфігурація «тау-квадрат» Юпітера з Місячними Вузлами: перехрестя долі. Це період життєвого роздоріжжя для багатьох людей, випробування честолюбством, вірою, цілями, а також звільнення від минулого.

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З’єднання Сонця з Ураном 17 травня принесе сюрпризи та раптові зміни, додасть енергії змін та несподіваних подій. Очікується різких поворотів долі, раптових осяянь і нових можливостей, особливо в кар’єрі та особистих планах.

Напружені моменти: квадрат Меркурія з Марсом 18 травня сприяє виникненню скандалів, різких суперечок та імпульсивних рішень. Будьте уважними у переговорах і намагайтеся уникати зайвої категоричності.

Тиждень буде потужним і насиченим, він підштовхує до внутрішніх і зовнішніх змін. Але важливо зберігати баланс між активними діями та емоційною стабільністю, щоб використати енергію в позитивному ключі.

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Овен

Ваша внутрішня сила активізується, але разом із нею і прагнення гарячих суперечок. Повня торкається теми вразливості, боргів, інтимної близькості. Хочеться діяти різко, але краще витримати паузу. Поєднання Сонця з Ураном може дати несподіваний фінансовий шанс. Вихідними тримайтеся подалі від словесних баталій. Конфлікти, що виникають у цей період, можуть тривати дуже довго. Будьте обережними в витратах і спілкуванні, особливо з рідними та близькими людьми.

Телець

Для вас це тиждень розворотів, раптових осяянь, несподіваних подій і бажань вирватися з рутини. Взаємини проходять через тест на чесність та глибину. Сонце з Ураном в аспекті з’єднання у вашому знаку, що дає спалах свободи. Якщо ви давно мріяли про кардинальні зміни — це чудовий період для рішучих дій. Однак добре обдумайте все, перш ніж зруйнувати те, що справді важливо. Суперечки наприкінці тижня можуть бути напруженими.

Близнята

Будьте готові до сюрпризів, а також нових можливостей, особливо у сфері соціальних взаємин. Але важливо зважувати слова, оскільки вони гострі та можуть поранити. Або вас неправильно зрозуміють, що може створити перешкоди. Повня підсвічує здоров’я та робочі процеси. Не ігноруйте сигнали тіла. Середина тижня дасть різкі повороти підсвідомості: інсайти, ідеї, звільнення від старих настанов. Більше тиші та ладу всередині — менше конфліктів назовні.

Рак

Цей період може принести доленосні події, особливо якщо ви стоїте перед вибором. Юпітер розширює можливості, але потребує усвідомлених рішень. Остерігайтеся імпульсивності, але не бійтеся змін — вони можуть призвести до важливих поворотів у житті. Можливі напружені дискусії, конфлікти, але важливо не поспішати з ухваленням остаточних рішень. Енергетичне тло навколо вас досить різке, що може провокувати непорозуміння з іншими людьми.

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Лев

Повня 12 травня розкриває ваш емоційний бік, особливо в коханні та творчості. Випливуть старі бажання та болі — відчувайте, але не драматизуйте. Тау-квадрат включає тему покликання: де ви, а де і з ким ви хочете бути. З’єднання Сонця з Ураном може принести зміни у взаєминах із друзями та однодумцями. Переговори, з високою ймовірністю, можуть перерости в непотрібні суперечки. До кінця тижня краще уникати обговорень, пов’язаних із грошима.

Діва

Інформаційний потік посилюється. Ви жонглюєте словами, планами, зустрічами і легко перевантажуєтесь. Головне, не намагайтеся довести правоту за будь-яку ціну. Повня у Скорпіоні вимагає більше усвідомленості в діалогах, глибокого розуміння питання та виявлення «підводного каміння». Середина тижня принесе прорив у світогляді, а вихідні вимагатимуть спокою: не сперечайтеся через дрібниці. Можливо, настав час навести лад у особистому просторі та у сфері любовних взаємин.

Терези

Тиждень дуже яскравий і незабутній. Фінансові та ціннісні теми — у центрі уваги. Повня 12 травня вимагатиме балансу між «брати» та «віддавати». Це час несподіваних поворотів у соціальному житті, речень, ідей. Приймайте зміни, але будьте обережні у словах та рішеннях. Ваш потенціал зараз великий, але важливо не діяти імпульсивно. Намагайтеся не виявитися заручником амбіцій — ви все встигнете, якщо рухатиметеся у природному темпі.

Скорпіон

Ваш Місяць! Повня у Скорпіоні приносить сплеск почуттів, осяянь, але й деяких криз. Це момент, коли ви можете сказати собі чи партнеру: «Я більше не можу так». Тау-квадрат змусить зробити остаточний вибір між минулим та майбутнім. Несподівані повороти у взаєминах — це можливо і на краще, але важливо дуже постаратися і бути чесним. Не сперечайтеся у вихідні — стережіться конфліктів через різні думки та переконання. Зберігайте кордони та бережіть ресурси — особисті та матеріальні.

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Стрілець

Тиждень активізує духовні пошуки. Повня може розкрити внутрішню втому, загострити психологічні теми. Але саме у тиші приходить істина. Юпітер — ваш управитель, у напруженій конфігурації «тау-квадрат» може змінити підхід до грошей або професійної діяльності. Конфлікти з партнерами виникають під час обговорення боргів чи обов’язків. Якогось моменту може прийти усвідомлення, що настав час ставити крапки у партнерських стосунках. Але це звільнення, а чи не кінець.

Козоріг

Несподівані зміни в роботі та режимі дня можуть призвести до сімейних проблем. А якщо романтичні взаємини зав’язалися нещодавно, то й зовсім велика ймовірність розставання. Повня дає перевірку: хто йде з вами, а хто — ні. Напруженість у спілкуванні з керівництвом чи старшими віком колегами дуже втомлює. Якщо є можливість — візьміть відпустку на тиждень. Ваші батьки, діти, чоловік/дружина дуже очікують вашої уваги — будьте м’якшими і не нехтуйте душевними контактами з близькими.

Водолій

Ви у фокусі уваги, навіть якщо й не особливо прагнете цього. Повня активізує кар’єру і статус: може бути вирішальна розмова, різкий поворот у професійній сфері. Зміни можливі й у діловому просторі, й у сім’ї чи романтичних взаєминах. Намагайтеся почути те, що говорить вам внутрішній голос. Змініть те, що давно проситься змінитись, але враховуйте можливу реакцію інших людей. Вихідними менше тиску, особливо на партнерів.

Риби

У центрі — друзі, плани, майбутнє. Вірте у себе, але без команди вам буде складно. Розширюйте горизонти, але не забувайте слухати, а не лише говорити про свої проблеми. Ваша інтуїція як компас. Однак потрібен інший погляд на ситуацію. Повня 12 травня може стати каталізатором до роздумів і дасть спалах істини. Найімовірніше, ви знайдете відповіді на багато запитань. Нові знайомства корисні — вони дозволять розширити горизонти та вийти за межі звичного простору.

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