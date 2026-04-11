Що зірки нам пророкують: гороскоп на 13–19 квітня 2026 року

Гороскоп на 13–19 квітня 2026 року / © Associated Press

Уже 14 квітня Меркурій формує секстиль з Ураном — і простір реагує прискоренням: новини надходять швидше, рішення ухвалюють поспіхом, а несподівані повороти стають частиною повсякденності, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Вранці 15 квітня Меркурій входить у знак Овна, і тон комунікацій змінюється миттєво. Під впливом цього транзиту вони переходять у більш жорсткий і швидкий режим, а обговорення скорочуються до найнеобхіднішого.

Зростає прагнення діяти одразу, не відкладаючи, і це створює відчуття, що сама реальність підштовхує до кроків, які раніше здавалися передчасними. У повітрі з’являється відчуття поспіху, але разом із ним — прояснення, яке допомагає побачити головне.

16 квітня Марс утворює секстиль із Плутоном, і під поверхнею починає працювати потужна трансформаційна енергія. Це аспект, що посилює волю, концентрацію і здатність впливати на обставини. Він піднімає теми контролю, сили, прихованих процесів і стратегічних рішень. На тлі руху Марса Овном цей день може стати точкою, де багато що вирішується швидше, ніж планувалося, а події набувають глибини і ваги.

17 квітня о 14:52 (gmt+3) відбувається молодик в Овні — кульмінація вогняного тижня. Він формується на тлі з’єднання Меркурія з Нептуном, і це створює рідкісне поєднання: з одного боку, імпульс до початку, до дії, до запуску нового циклу; з іншого — туманність, символізм, тонкі сигнали, які складно інтерпретувати однозначно. Цей молодик немов відчиняє двері, але не показує, що за ними, пропонуючи йти вперед, спираючись не тільки на факти, а й на інтуїтивне відчуття напряму.

19 квітня Сатурн з’єднується з Марсом, і тиждень завершується потужним, важким акордом. Це аспект, який стискає простір, концентрує енергію і робить будь-які процеси більш серйозними та вимогливими. Він може виявлятися як тиск обставин, необхідність ухвалювати відповідальні рішення або зіткнення з обмеженнями, які не можна оминути. Але водночас це момент, коли зусилля дають результат, а дії набувають структури та форми.

ОВЕН

Центральна тема тижня — активний розвиток контактів із партнерами з інших міст і країн. Можливі поїздки, особисті зустрічі та напружені переговори. Основна увага буде зосереджена на фінансових питаннях: розподілі ресурсів, зобов’язаннях або поверненні боргів. Розбіжності не виключено, проте зрештою сторони зможуть дійти до взаємоприйнятного рішення. У багатьох тривають процеси, пов’язані з нерухомістю, і загалом вони розвиваються успішно і приносять вигоду.

ТЕЛЕЦЬ

Керівники та підприємці можуть розраховувати на підтримку команди, а наймані співробітники — на допомогу колег. Це дасть змогу впоратися із завданнями більш ефективно. Тим, хто стикався з юридичними складнощами або увагою з боку органів, що перевіряють, вдасться частково врегулювати ситуацію та зменшити напруженість. Службовців очікує високий обсяг роботи. Особливу увагу варто приділити документам і деталям, а також бути обережними у відрядженнях, вірогідність яких цього місяця підвищена.

БЛИЗНЯТА

Фінансова тема виходить на перший план. Зусилля, спрямовані на розв’язання грошових питань, принесуть конкретний результат. Також можливе повернення раніше виданих коштів. Особисте життя буде пов’язане з активним спілкуванням із родичами. Можливі зустрічі з близькими, які живуть в інших містах або країнах. Водночас не виключено певних складнощів, особливо якщо є взаємні зобов’язання — як матеріальні, так і емоційні. Однак ці питання згодом вдасться врегулювати.

РАК

Тиждень сприяє активним діям: робочі процеси рухаються впевнено, серйозних перешкод майже не виникає. Можливі зустрічі з людиною з минулого, а також переоцінювання поточних стосунків. Водночас повністю уникнути складнощів не вдасться. Деякі напружені моменти можуть виникнути у взаємодії з партнерами, проте вони не стануть критичними. У вас достатньо аргументів, документів і фактів, щоб відстояти свою позицію й успішно врегулювати спірні питання.

ЛЕВ

У романтичній сфері настає період визначеності. Може стати зрозумілим, що наявний зв’язок має потенціал для серйозного продовження. У центрі уваги залишаються питання, пов’язані з нерухомістю, до того ж нерідко — в іншому місті або країні. Можливі кроки з розширення бізнесу, включно з придбанням нових активів. Поїздки виявляться продуктивними: вони допоможуть не лише просунути справи, а й зміцнити зв’язки з колегами з інших регіонів або країн. Для найманих співробітників актуалізуються нові професійні плани.

ДІВА

Фінансова ситуація залишається стабільною, без різких стрибків. Доходи і витрати перебувають у рівновазі. Може йтися про зміну роботи або розширення обов’язків на поточному місці. Реалізація цих ідей потребуватиме часу, тому зараз важливо підготуватися до майбутніх змін. Водночас у перспективі відкриваються цікавіші можливості для зростання доходів. Найближчими місяцями може сформуватися сприятлива тенденція, здатна суттєво поліпшити матеріальне становище.

ТЕРЕЗИ

Особисте життя розвивається за різними сценаріями. Пари, які перебувають у конфлікті, можуть знову зіткнутися з питаннями розподілу майна, насамперед житла. Якщо самостійно домовитися не вдається, значущу роль у врегулюванні ситуації можуть зіграти родичі. Стабільні союзи, навпаки, об’єднуються для розв’язання спільних завдань, пов’язаних із нерухомістю. Можлива купівля житла далеко від звичного місця проживання. Підтримка дітей чи близьких допоможе швидше дійти згоди.

СКОРПІОН

Тиждень виявиться насиченим у професійному плані, проте шлях до результату буде не найпростішим. Тим, хто планує запуск бізнесу в іншому місті або країні, доведеться зіткнутися з низкою перешкод. Можливі розбіжності з партнерами здалеку або організаційні складнощі. Ці чинники не скасують намічених планів, але потребуватимуть додаткових зусиль і часу. У романтичних стосунках зберігаються спокій і стійкість.

СТРІЛЕЦЬ

Додаткову опору можуть дати батьки або старші члени сім’ї — як морально, так і матеріально. Водночас у вас є сильний ресурс для подолання труднощів — упевненість, внутрішня зібраність і підтримка з боку союзників. Допомога колег, налаштованих доброзичливо, дасть змогу швидше впоратися із завданнями, що виникають, і спрямувати ситуацію в потрібне русло. Можлива ситуація, за якої обсяг роботи значно збільшується, а фінансова віддача поки що залишається помірною.

КОЗОРІГ

Тиждень напружений і водночас результативний — можливий серйозний прорив у справах. Тим, хто прагне змінити роботу або зміцнити позиції на поточному місці, період також дає шанс домогтися бажаного. Поточні зусилля закладуть основу для майбутніх доходів. Особисте життя буде не менш насиченим, ніж професійне. Вплив рідних особливо помітний і сприятливий. Сімейні представники знака потішаться успіхам дітей, можливі зустрічі або поїздки до них, особливо якщо вони живуть в іншому місті або країні.

ВОДОЛІЙ

У романтичній сфері посилюється емоційна залученість. Можливий як новий роман, так і поглиблення вже наявних стосунків. Період сприятливий для відкритого вираження почуттів і зближення. Енергетичний рівень може бути дещо зниженим, особливо в людей із хронічними захворюваннями. Їм варто заздалегідь подбати про профілактику й відпочинок. Молодим і фізично міцним достатньо дотримуватися поміркованості й підтримувати здоровий спосіб життя.

РИБИ

Тиждень сприятливий для професійної діяльності та ділових завдань. Багато хто зможе провести важливі переговори, що стосуються інвестицій або фінансової участі в проєктах. Хоча обговорення можуть затягнутися, підсумок виявиться позитивним. Контакти з колегами і партнерами з інших міст і країн розвиваються дуже успішно. Можливий прибуток від раніше розпочатих проєктів, отримання коштів на нові починання, підвищення заробітної плати або премії. У поїздках варто дотримуватися обережності й бути уважнішими за кермом.