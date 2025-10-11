ТСН у соціальних мережах

Що зірки нам пророкують: гороскоп на 13–19 жовтня 2025 року

Тиждень починається з інгресії Венери в знак Терезів, символізуючи повернення до естетики, балансу, дипломатії та тонкої взаємодії. Але вже до четверга напруженість наростає: Сонце в напруженості з Юпітером може роздмухати амбіції, а з’єднання Ліліт, Марса і Меркурія в Скорпіоні 18 і 19 жовтня дає кульмінацію прихованих пристрастей і боротьби за власну правду.

Гороскоп на 13–19 жовтня 2025 року

Гороскоп на 13–19 жовтня 2025 року / © Associated Press

14 і 15 жовтня Венера в гармонійних аспектах до ретроградних Плутона й Урана, що дає глибокі трансформації у взаєминах, можливість зцілення через оновлення. Можливі несподівані повороти в коханні, прихід натхнення, здебільшого — позитивного характеру. Дні ідеально підходять для творчих проєктів, переговорів, зміни іміджу.

17 жовтня Сонце в конфліктному аспекті з Юпітером створює напружене енергетичне тло. Цього дня люди схильні до переоцінювання можливостей. Виникає дисбаланс між особистими бажаннями і соціальними очікуваннями. Важливо зберігати реалізм, особливо в питаннях кар’єри, фінансів і авторитету, хоча це непросто зробити.

18 і 19 жовтня з’єднання Ліліт, Марса і Меркурія у Скорпіоні може сприяти негативним життєвим поворотам. Це інтенсивна, пристрасна, потенційно небезпечна конфігурація. Слова можуть поранити, бажання — оголитися, а приховані мотиви — вийти назовні. Субота та неділя підходять для глибинної роботи, викриттів, емоційних усвідомлень.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Тиждень вимагатиме від вас повної залученості та серйозної самовіддачі. Усе задумане ви реалізуєте, але для цього знадобляться чималі зусилля й терпіння. Будьте обережними з обіцянками й амбіціями, особливо в публічній сфері. Ви можете відчувати залежність від партнерів — як у професійному, так і у фінансовому плані. Для керівників і бізнесменів важливо буде навчитися співпрацювати, особливо якщо йдеться про масштабні завдання. Без підтримки з боку надійних людей зрушити справу з місця буде складно.

ТЕЛЕЦЬ

Багато змін, пов’язаних із житлом, ремонтом або облаштуванням побуту, тривають. Підтримка близької людини відчутна, проте повна одностайність — не гарантована. Розбіжності з приводу оформлення, побуту або планів можливі, але за готовності до діалогу їх буде подолано. Поступки й уміння слухати одне одного стануть запорукою успіху — це стосується як сімейних пар, так і тих, хто лише будує стосунки. Навіть у разі можливих непорозумінь конструктивний підхід допоможе досягти хоча б частини цілей.

БЛИЗНЯТА

Насамперед приділіть увагу атмосфері в колективі — непорозуміння всередині команди можуть утруднити виконання завдань. У найманих працівників можуть виникати дрібні конфлікти з колегами, проте вони не вплинуть на загальний результат. Взаємодія з партнерами з інших міст і країн залишається актуальною — нехай не надто швидко, але просування буде. Дохід цього тижня може виявитися скромнішим за звичний. Основні надходження відбуватимуться через інших людей — партнерів, близьких або кредитні організації.

РАК

Найближчий тиждень не любить метушні. Це період активної роботи і внутрішніх переживань, тому вкрай важливо дотримуватися режиму, висипатися і знаходити час для відпочинку. Енергії може не вистачати, особливо ближче до кінця тижня. Важливо грамотно розпорядитися тим, що є, і не розраховувати винятково на особисті заробітки. Щоб період минув продуктивно (або щонайменше без потрясінь), краще заздалегідь розставити пріоритети, накреслити чіткий план і суворо його дотримуватися. Тоді навіть складні завдання піддадуться розв’язанню.

ЛЕВ

Протягом тижня на вас чекає активна робота: справ багато, і майже кожен день потребуватиме повної віддачі. Особливу увагу доведеться приділити партнерським взаєминам — як новим, так і тим, які вже існують. Вам доведеться відновлювати попередні контакти, зміцнювати ділові зв’язки й шукати надійних однодумців. Тим, хто пов’язаний із міжнародним співробітництвом або взаємодіє з іншими регіонами, варто розраховувати на стабільний, хоча й нестрімкий розвиток.

ДІВА

Матеріальний бік тижня має обнадійливий вигляд. Доходи будуть стабільними, а в понеділок-середу можливі значні надходження. Великих витрат не передбачається, витрати будуть розумними і заздалегідь запланованими. Службовцям і бізнесменам доведеться підлаштуватися під процеси оновлення: підходи і вимоги змінюються, і важливо встигати за цими змінами. Для тих, хто готує запуск проєкту в іншому місті або за кордоном, рух буде хоч і нешвидким, але впевненим.

ТЕРЕЗИ

Період може принести приємні зміни в особистому житті. Можливі зустрічі зі старими друзями або відновлення колишніх почуттів. Сприятливий час для того, щоб вирушити в далеку поїздку, яка допоможе налагодити стосунки або просто подарує теплі емоції. Стосунки з родичами зміцнюються: можлива моральна й навіть матеріальна підтримка з їхнього боку. У житті рідних відбуваються позитивні зрушення, і вони з радістю діляться своїми успіхами. Атмосфера вдома стає більш теплою і надійною.

СКОРПІОН

Хоча запасу сил вистачить на основну активність, до кінця тижня може відчуватися втома. Щоб не перегоріти, важливо стежити за режимом, більше відпочивати і берегти нервову систему. У другій декаді жовтня вам доведеться знайти баланс між бажаннями й можливостями. У деяких представників знака знову спливуть юридичні питання з недавнього минулого. Мрії — це гарно, але важливо, щоб вони не виходили за межі вашого бюджету. Якщо тримати це у фокусі, багато що вийде. Тиждень дає шанс утілити в життя частину раніше задуманих проєктів.

СТРІЛЕЦЬ

Для керівників і підприємців відкриється можливість зайнятися поліпшенням бізнес-процесів: розширенням, ремонтом, перебудовою. Комунікація з колегами з інших регіонів або країн залишається актуальною: можливі ділові поїздки та візити. Незважаючи на невеликі робочі розбіжності, всі питання буде вирішено в діловому ключі. Також може виникнути потреба обговорення фінансової підтримки з боку партнерів — не хвилюйтеся, до кінця жовтня все вирішиться позитивно.

КОЗОРІГ

Працівники за наймом можуть отримати підтримку з боку близьких, що дасть змогу зміцнити позиції. Будьте готовими: у середині жовтня можливі перевірки або паперова тяганина — краще заздалегідь навести лад у документах. Грошова ситуація має обнадійливий вигляд. Крім основного доходу, можлива фінансова допомога від партнерів або вдале оформлення кредиту. Тим, хто не пов’язаний із підприємництвом, можуть допомогти родичі, а також можливі доходи від операцій із нерухомістю.

ВОДОЛІЙ

Тиждень підходить для важливих кроків в особистому житті. Питання, пов’язані з облаштуванням житла, будуть активно просуватися. Якщо ви зайняті ремонтом або переїздом, очікується відчутний прогрес. Але важливо чесно розібратися, що вам справді потрібно, а від чого час відмовитися. У стосунках із близькими можливі зміни: хтось задумається про серйозну розмову, а для когось станеться розрив. Ситуація буде залежати від накопиченого досвіду і намірів обох сторін.

РИБИ

Фізичний і психічний стан залишається стабільним. Епізодична втома легко компенсується відпочинком і зниженням рівня стресу. Підтримка внутрішньої рівноваги — ваш головний ресурс протягом тижня. Особисті стосунки загалом гармонійні, але важливо ухвалювати компроміси. Очікуються також зустрічі з ріднею, особливо якщо вона живе далеко. Можливі дрібні інтриги або непорозуміння на роботі — не піддавайтеся емоціям і зберігайте спокій. Іноді краще промовчати, ніж вступати в суперечку.

