Що зірки нам пророкують: гороскоп на 14-20 квітня 2025 року

Гороскоп на 14-20 квітня 2025 року / © lady.tsn.ua

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Спочатку на нас чекає вибухова інтелектуальна активність (Меркурій в Овні), потім бажання виявити свою силу і харизму (Марс у Леві), а після перехід до стійкості і створення міцних основ (Сонце в Тільці).

Меркурій, Марс і Сонце — трійця, що відповідає за мислення, дії та життєвий фокус. Це справжня зміна декорацій, де сюжет на сцені життя стає гострішим, яскравішим і одночасно стійкішим.

16 квітня (09:25 GMT+3) Меркурій, планета мислення та комунікації, входить до вогненного та ініціативного Овену. Після водних і мрійливих Риб Меркурій в Овні починає говорити коротко, різко, у справі. Розумові процеси прискорюються, з’являються ідеї-іскри, рішучість, готовність до спонтанних рішень. Це означає швидкі рішення, прямолінійність в спілкуванні і бажання говорити те, що думаєш, без зайвих затримок.

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18 квітня (07:21 GMT+3) Марс, планета активності і волі, входить в яскравий і харизматичний знак Лева. Дії стають більш впевненими, пристрасними та творчими. У Леві Марс розганяється не на жарт. Це енергія відважного лицаря, воїна з блискучими обладунками, який не боїться бути в центрі уваги. Буде драйв, буде сцена, будуть овації. А ще — важливі питання самооцінки, лідерства, публічної діяльності.

19 квітня (22:56 GMT+3) Сонце — головне джерело життєвої енергії — переходить у земний Телець на місяць. Після стрімкого Овна починається період стабільності, заземлення та насолоди простими радощами. Тепер фокус на комфорт, гармонію, тілесні насолоди. Сонце в Тільці говорить: «Гальмуй, насолоджуйся, укоріняйся». Це зсув від імпульсу до якості та вибудовування міцного фундаменту.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астролога Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Фінансові питання вийдуть на перший план. Важливі справи вимагатимуть уваги, але результат виявиться більш ніж гідним. Цей період обіцяє насичену роботу та значні зміни у професійній сфері. Особисте життя минатиме без різких змін. Взаємини з дітьми помітно покращаться. Якщо в минулому виникали труднощі, то тепер більшість проблем буде вирішена. Пари, які вже давно разом, зможуть зміцнити свої стосунки.

ТЕЛЕЦЬ

Завершується етап змін у професійній сфері. Це може стосуватися структури колективу, нових напрямів роботи чи фінансових аспектів. Однак для вас ці зміни стануть скоріше перевагою, покращуючи як професійне становище, так і доходи. Самотні представники знака можуть познайомитися з людиною, яка відіграє важливу роль у їхньому майбутньому. Найімовірніше, доленосна зустріч відбудеться в колі друзів або на соціальному заході.

БЛИЗНЯТА

Тиждень мине у сповільненому темпі: можливі затримки, необхідність коригувати документи та виправляти минулі помилки. Підприємцям та керівникам належить вирішувати питання, пов’язані з формуванням команди та фінансовим забезпеченням бізнесу. З’явиться шанс домовитися про партнерство з представниками інших міст чи країн. Багато хто зможе дійти компромісу та врегулювати старі фінансові розбіжності. Особисте життя може потішити новими подіями.

РАК

Фінансова ситуація стабілізується, і рішення почнуть ухвалюватися швидше. Доходи будуть регулярними, а в деяких представників знака з’явиться можливість повернути заморожені кошти раніше або отримати старі борги. Подружні та романтичні стосунки можуть нагадувати весняну погоду — зміну тепла та прохолоди. Особливо нестабільною виявиться третя декада квітня, коли можливі несподівані розбіжності. Якщо конфлікти носять легкий, емоційний характер, вони швидко владнаються.

ЛЕВ

Тиждень буде насиченим, активним та повним можливостей. Обставини вимагатимуть від вас зосередженості та вміння оперативно реагувати на зміни. Однак, перш ніж робити рішучі кроки, важливо ретельно обміркувати кожне рішення. Завдяки організованості та вмінню знаходити нестандартні рішення, вдасться впоратися з усіма викликами. До вихідних рівень життєвої енергії буде знижений, тому важливо дотримуватися балансу між активністю та відпочинком.

ДІВА

Ділові зв’язки із колегами з інших регіонів чи країн виходять на новий рівень. Керівникам і підприємцям належить оптимізувати робочі процеси, можливі кадрові переставляння. Важливо залишити у команді лише перевірених фахівців, а ненадійних співробітників поступово усунути. У любовній сфері можливі приємні сюрпризи. З романтичним партнером з’являться плани на спільну подорож чи серйозні кроки у бік спільного майбутнього.

ТЕРЕЗИ

На початку тижня можливі затримки у переговорах, під час виконання зобов’язань та труднощі з документами. Але від четверга процеси прискоряться, а раніше плани почнуть реалізовуватися. Службовці можуть отримати вигідну пропозицію щодо підвищення або переходу на нове місце роботи. Фінансова ситуація залишається стабільною. Доходи надходитимуть регулярно. Однак можливі значні витрати. Вони можуть бути пов’язані з сім’єю, домом чи необхідними закупами.

СКОРПІОН

Обставини вимагатимуть від вас чіткості в судженнях і здатності відстоювати свою позицію. Важливо не тільки визначитися з принциповими моментами, але і заручитися підтримкою оточення. Цей тиждень може поставити вас у ситуацію залежно від думки друзів, колег або впливових людей. Для отримання їхнього схвалення доведеться вести складні переговори, переглядати умови і знаходити компроміси. Можливі періоди втоми та зниження тонусу, особливо у тих, хто працює на межі своїх можливостей.

СТРІЛЕЦЬ

Складнощі можуть торкнутися як підприємців, так і високопоставлених службовців. Фінансова ситуація може складатися неоднозначно. Можливо, доведеться домовлятися про нові умови співпраці або, навпаки, розрив партнерських відносин. Варто звернути увагу на найближче оточення. Можливий несподіваний поворот подій, коли дружба переростає в щось більше. Цей процес міг тривати давно, але зараз настає момент, коли необхідно визначитися.

КОЗОРІГ

Стосунки з колегами з інших міст чи країн розвиваються непогано. Ті, хто налаштований на тривалу співпрацю, отримають позитивний результат. Службовці можуть скористатися зв’язками для покращення своїх професійних позицій або пошуку нової роботи. Після тривалих обговорень вдасться домовитися і отримати бажане. Тиждень є важливим і для особистих взаємин. Ті, хто розлучений, можуть возз’єднатися, також можливі і спільні поїздки.

ВОДОЛІЙ

На початку тижня велика ймовірність затримок у дорозі, скасування рейсів, складнощів у переговорах. Однак у третій декаді квітня ситуація вирівняється, а разом із нею припиняться й непорозуміння. Подружжя займеться побутовими питаннями, пов’язаними з покращенням житлових умов. Діти вимагатимуть додаткової уваги та фінансових вкладень. Сімейні представники знака зможуть налагодити стосунки із родичами та зміцнити зв’язки з давніми друзями.

РИБИ

Має бути чимало витрат, але й безгрошів’я не буде. Очікуються надходження як із офіційних, так і з неофіційних джерел. Тим, хто не пов’язаний із бізнесом, можна розраховувати на підтримку сім’ї чи близьких людей. Літнім людям та тим, хто має хронічні захворювання, варто заздалегідь подбати про профілактику можливих загострень. Повноцінний відпочинок, правильне харчування та помірна фізична активність допоможуть зберегти баланс та гарне самопочуття.