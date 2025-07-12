Що зірки нам пророкують: гороскоп на 14-20 липня 2025 року

Гороскоп на 14-20 липня 2025 року / © Associated Press

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Меркурій розгортається у ретроградний рух у Леві і одночасно формує гармонійний аспект з Венерою. Ми повертаємося до давно забутих почуттів, слів, місць та людей. Переосмислення та перегляд відбуваються м’яко, з відтінком краси та кохання. Це можливість закінчити діалог, який колись обірвався.

Ретро-Меркурій у Леві дає натхнення для творчого процесу та повернення до колишніх форм мистецтва та кохання. Гарний час для того, щоб редагувати, оформлювати, повертатися до забутих проєктів. Але не варто розпочинати нове. Гармонійний аспект до ретро-Меркурія з Венерою надає розвороту тонкого емоційного та романтичного відтінку.

20 липня Марс з’єднується з Низхідним Вузлом і утворює опозицію до Висхідного — це день кармічного роздоріжжя. Марс — планета дії, волі, боротьби, стикається з віссю долі. Низкий Вузол символізує минуле, інерцію, те, що ми вже переросли. Вузол, що сходить, — вектор розвитку, але він вимагає зусиль і виходу із зони комфорту. Це момент, коли дія має бути свідомою. Не мстити. Не повторювати. А переписати сценарій.

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Тиждень сприятливий для внутрішньої роботи, очищення, пробачення та зрілих рішень. Звертайте увагу на те, що повертається. Дивіться у бік того, що вимагає завершення. І не бійтеся відпустити те, що більше не має сенсу. Почався новий цикл планети революцій, оновлень, найвищого інтелекту — Урана, — тому не варто триматися за те, що йде.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Період внутрішніх конфліктів: хочеться діяти, але обставини гальмують. Краще перегляньте старі стратегії та не піддавайсяте на провокації. Можливий контакт із людиною з минулого, яка сколихне старі почуття. Тиждень кличе до переоцінювання того, куди ви вкладаєте свою енергію. У справах та стосунках можливі повтори старих сценаріїв. Не рубайте з плеча — Марс (ваш управитель) під впливом Вузлів може провокувати конфлікти, що ведуть у глухий кут.

ТЕЛЕЦЬ

Важливо переглянути плани і старі контакти — напевно, є те, що потребує доопрацювання та переосмислення. Один із давніх друзів або знайомих може відкрити новий напрям у професійній галузі життя. Хвилювання завдають розмови про минуле, необхідність повернення до старих сімейних питань. Гармонійний аспект Венери з ретро-Меркурієм дасть шанс заново прожити ніжні почуття або завершити розмову, на яку раніше не вистачало душевної сміливості.

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БЛИЗНЯТА

Ви в епіцентрі подій: Меркурій — ваш управитель — розгортається, і це може сплутати плани. На вас чекає повернення до тем любові, краси, натхнення. Обережно з фінансами: старі зобов’язання можуть нагадати про себе. Подумайте, що дійсно варто зберігати, а пора відпустити. Не поспішайте ухвалювати рішення, краще займіться створенням затишку, переглядом простору навколо себе. Гармонійний зв’язок із Венерою дає шанс налагодити діалог, особливо з тими, з ким давно не спілкувалися.

РАК

Фінансові та емоційні теми переплітаються. Можливе повернення до старих витрат або зобов’язань. Не звалюйте на себе чужі борги — ні емоційні, ні матеріальні. І самі не позичайте гроші, не беріть у користування чужі речі. Повня у Козорозі вже підказала вам: час вибудовувати кордони. Ви можете відчути потребу віддалитися, щоб почути себе. Повернення до минулого може прийти у вигляді людини, спогаду чи ситуації.

ЛЕВ

Багато енергії, але куди її направити, не завжди зрозуміло. Саме час приділити увагу думкам та почуттям, яких ви уникали. Можливо, настав час чесних розмов із партнером. Любовні теми можуть проявити себе красиво, головне бути собою, а не грати ролі. Меркурій розгортається у ретрофазу у вашому знаку — це момент переосмислення себе, іміджу, слів та рішень. Не поспішайте з висновками, м’яко перегляньте стосунки — це шанс повернутися на колишнє місце роботи або відновити романтичний зв’язок.

ДІВА

Ви відчуваєте, що багато чого відбувається за лаштунками, а вас, на жаль, не присвячують в нюанси. Тим не менше, не варто переживати з цього приводу — займайтеся своїми справами, відпустіть контроль, особливо у стосунках. Ви на порозі важливого особистого усвідомлення. Зосередьтеся на тому, що дійсно приносить задоволення. Якщо помічаєте, що вами хтось маніпулює, — це знак подивитися, чому ж ви дозволяєте це. Можливо, настав час переглянути питання, пов’язані з самоцінністю та грошима.

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ТЕРЕЗИ

Ваш фокус уваги розвертається усередину. Тиждень підходить для перегляду: планів, навичок, партнерств. Ви можете відчути втому від чужих очікувань — добре, якщо цього тижня ви приділите увагу собі. Венера допомагає пом’якшити гострі кути, особливо в коханні, але важливо бути чесним: чого ви насправді хочете? Соціальні зв’язки активні, але не всі із них щирі. Ретроградний Меркурій допоможе повернути старих друзів або нагадає про незавершені проєкти.

СКОРПІОН

Можуть розкритися амбіції, які ви давно пригнічували. Важливо не йти шляхом маніпуляцій. Це час перегляду кар’єрних рішень та взаємин із грошима. Можливо, ваші підходи застаріли і потрібно вивчати щось нове, щоб ефективно використати наявні ресурси. Ви можете відчути приплив волі, бажання змінити світ або взяти реванш. Вибирайте шлях трансформації, а чи не руйнації. Можливі ключові зустрічі, особливо з людьми минулого. Через них ви зрозумієте, як виросли.

СТРІЛЕЦЬ

Вас тягне в дорогу — буквально чи ментально. Але ретро-Меркурій може сплутати маршрути. Краще перегляньте старі ідеї, поверніться до незавершених курсів чи поїздок. Не сперечайтеся з авторитетами, особливо якщо відчуваєте внутрішній протест. Філософські та духовні теми виходять на перший план. Можливо, вам доведеться переосмислити свій шлях, погляди чи навіть місію. Минуле нагадає про себе, але не для того, щоб ви повернулися, а щоб зрозуміли, куди не варто йти знову.

КОЗОРІГ

Це тиждень глибокого самоаналізу, але й можливих «зовнішніх іспитів». Люди та обставини можуть перевіряти ваші межі. Обережніше з фізичним навантаженням та конфліктами: енергія Марса може бути руйнівною для вас. Але це чудовий час для того, щоб обрамити гострі думки та перевести їх у творчість. Можливі «відкатні» емоційні стани: повернення до старих залежних моделей, романтичних фантазій, які не мають під собою основи, та уявні «другі шанси» у стосунках, де вже все сказано.

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ВОДОЛІЙ

Цей тиждень, як м’яке дзеркало: ви бачите себе в інших. Взаємини — у фокусі. Будьте обережними у стосунках: не повертайтеся туди, де вже сказано. Деякі представники знака отримають можливість ще раз прожити стару закоханість або завершити роман, що давно тягнеться. У професійній сфері можлива перевірка на міцність: хто поряд із почуттям обов’язку, а хто — із справжнього інтересу. Дайте відповідь на це чесно. Ваш управитель — Уран — почав новий цикл — враховуйте це.

РИБИ

Тиждень тонкого налаштування. Він про уповільнення та турботу про тіло. Меркурій у ретрофазі може сплутати робочі процеси — не перевантажуйте себе. Ви можете відчувати чужі стани майже фізично. Намагайтеся більше відпочивати, фільтруйте інформацію та людей навколо. Венера в гармонії з ретро-Меркурієм допомагає пожвавити душевні таланти: пишіть, малюйте, співайте. Нехай голос вашого серця пролунає знову. Ваш знак під прямим впливом Марса та Місячних Вузлів, а отже, доля пропонує розвилку.