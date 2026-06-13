Що зірки нам пророкують: гороскоп на 15–21 червня 2026 року

Гороскоп на 15–21 червня 2026 року / © Associated Press

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15 червня о 05:54 за київським часом молодик у 24° Близнят і відкриває новий цикл. Гарний день для переговорів, поїздок, ділових зустрічей. Секстиль Венери з Ураном додає несподіванок у взаєминах і творчості. Гарний день для того, щоб почати щось, що вимагає сміливості й оригінальності. Не тримайтеся за старі сценарії — Уран винагороджує тих, хто відкритий до змін та нестандартних пропозицій, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

17 червня — день із подвійним дном. З одного боку, тригон Венери з Нептуном — один із найромантичніших аспектів року: мистецтво, музика, кохання забарвлюються в м’які ідеальні тони. Уява працює на повну потужність, інтуїція у відносинах загострена. З іншого боку, уже починає наростати тінь опозиції з Плутоном, яка досягає пікових значень 18 червня. Під ніжною поверхнею будь-яких процесів може залягати глибша напруженість — пригнічені ревнощі, незручна правда, прихована влада. Не плутайте ілюзію з реальністю.

Опозиція Венери з Плутоном виводить на поверхню те, що довго приховувалося у стосунках. У любовній сфері можливі відверті розмови, які змінюють усе. У фінансах — приховані зобов’язання або маніпуляції.

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Після плутонічного струсу середи настає ділове полегшення. Починаючи від 19 червня і до кінця місяця, Меркурій і Марс тримають щільний секстиль — це стійке тло швидкого, чіткого мислення, підкріпленого волею до дії. Гарний момент для ухвалення рішень, які відкладали, для розмов, які потребують не тільки м’якості, а й позиції.

20 червня — день внутрішнього підбиття підсумків. Меркурій і Марс продовжують підтримувати ментальну активність. Гарний час, щоб записати наміри, сформульовані на молодику, і перевірити, у якому напрямі ви рухаєтеся.

21 червня об 11:25 — Сонце переходить у Рак. Це день Літнього Сонцестояння — точка максимуму світла. Гарний момент, щоб привласнити все, що виросло від початку року. Усе, що ви зробите, вкладете або відчуєте сьогодні, задає тон найближчим трьом місяцям.

ОВЕН

Тиждень може принести несподівані повороти подій і знайомства, які виявляться набагато важливішими, ніж здасться на перший погляд. Активізується сфера спілкування, контактів, поїздок і нових зв’язків. Настає сприятливий час для переговорів, обговорень і розв’язання питань, які довго відкладали. Несподівана пропозиція або випадкова зустріч здатні відкрити нові перспективи. Ближче до середини тижня стане легше знаходити спільну мову навіть із тими, з ким раніше було складно домовитися.

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ТЕЛЕЦЬ

Тиждень обіцяє бути насиченим як у матеріальному, так і в емоційному плані. З’являються можливості поліпшити фінансове становище, знайти нове джерело доходу або переглянути наявні способи заробітку. Водночас посилюється прагнення оточити себе комфортом, красою та людьми, поряд з якими спокійно. Однак деякі ситуації потребуватимуть чесності та готовності побачити те, що довго залишалося за кадром. Це гарний час для наведення ладу в фінансах, особистих стосунках і довгострокових планах.

БЛИЗНЯТА

Багато хто відчує бажання змінити звичний спосіб життя, поставити перед собою нові цілі або переглянути ставлення до власних можливостей. Зараз багато що залежить від того, наскільки чітко ви розумієте, чого хочете домогтися найближчими місяцями. Ваша харизма помітно посилюється, а оточення виявляє більше інтересу до ваших ідей та ініціатив. У стосунках можуть виникнути питання, які вимагатимуть відвертої розмови. Тиждень допомагає залишити позаду старі обмеження і почати рух у новому напрямі.

РАК

Зараз особливо важливо дослухатися до внутрішніх відчуттів. Багато процесів відбуваються поки що не на зовнішньому рівні, а всередині вас. Тиждень сприяє завершенню старих історій, переосмисленню минулого і підготовці до нового життєвого етапу. Неочікувані новини можуть надійти через друзів, однодумців або професійне оточення. Уважно поставтеся до розподілу ресурсів. До кінця тижня з’являється більше впевненості у власних силах і розуміння подальших кроків.

ЛЕВ

Для вас цей тиждень пов’язаний з людьми, колективами та спільними проєктами. Нові знайомства можуть виявитися корисними не тільки зараз, а й у майбутньому. Гарний час для участі в громадській діяльності, розвитку соціальних мереж і просування власних ідей. Творчі проєкти отримують додатковий імпульс, а натхнення приходить через спілкування й обмін досвідом. В особистому житті важливо уникати прихованих ігор і недомовок. Що чеснішими будуть стосунки, то стійкішим виявиться результат.

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ДІВА

На перший план виходять питання кар’єри, професійного зростання і репутації. З’являється можливість виявити свої здібності та привернути увагу керівництва або потенційних партнерів. Особливо вдало складаються переговори і робочі зустрічі. Однак конкуренція або приховане суперництво можуть вимагати більшої уважності. Покладайтеся на факти, дотримуйтесь домовленостей і не залишайте без контролю важливі документи. Тиждень допомагає побачити нові перспективи там, де раніше ви їх не помічали.

ТЕРЕЗИ

Перед вами відкриваються нові горизонти. Можуть зажадати уваги фінансові зобов’язання або питання справедливого розподілу відповідальності в партнерстві. Це може стосуватися навчання, подорожей, розширення кола спілкування або появи абсолютно нових життєвих цілей. В особистому житті посилюються романтичний настрій, бажання краси й гармонії. Однак деякі обставини можуть вимагати серйозної розмови про гроші, обов’язки або спільні плани.

СКОРПІОН

Тиждень допомагає побачити приховані сторони подій, що відбуваються. Все, що довго залишалося в тіні, поступово стає очевидним. Особливо це стосується питань фінансів, спільних ресурсів і довіри між людьми. Можливі несподівані грошові рішення або зміни в матеріальних домовленостях. Інтуїція працює особливо точно, тому варто дослухатися до внутрішніх відчуттів. Кінець тижня сприяє успішним переговорам і пошуку взаємовигідних рішень.

СТРІЛЕЦЬ

Не уникайте складних тем — саме через них приходить розуміння того, що дійсно важливо. Це стосується як особистого життя, так і ділових союзів. Багато хто зможе вивести наявні зв’язки на новий рівень або зустріти людину, яка зіграє помітну роль у майбутньому. Гарний час для спільних проєктів, обміну досвідом і пошуку нових можливостей через співпрацю. У фінансових питаннях варто уникати поспішних рішень і ретельно обговорювати умови будь-яких домовленостей.

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КОЗОРІГ

Тиждень допомагає змінити робочий графік, переглянути звички й організувати простір більш ефективно. У стосунках важливо зберігати спокій і не піддаватися тиску з боку оточення. Хтось може спробувати нав’язати свою думку або вплинути на ваші рішення. Що впевненіше ви будете у власній позиції, то легше вдасться уникнути конфліктів. Професійна сфера обіцяє хороші результати для тих, хто готовий діяти послідовно.

ВОДОЛІЙ

Повсякденні справи потребують оновлення, і тоді тиждень принесе більше натхнення, творчості та приємних несподіванок. Зростає бажання займатися тим, що справді приносить задоволення. Для когось цей період стане початком романтичної історії, для когось — стартом цікавого творчого проєкту. Навколишні залюбки підтримують ваші ідеї, а нові знайомства здатні відкрити неочікувані перспективи. Головне — не боятися виходити за рамки звичного сценарію.

РИБИ

Основна увага буде спрямована на дім, сім’ю і внутрішній комфорт. Багато хто замислиться про зміни в просторі, питаннях нерухомості або стосунках із близькими людьми. Емоційна чутливість посилюється, тому важливо дбайливіше ставитися до власних переживань. Старі спогади можуть нагадати про себе, але саме через них приходить розуміння того, що пора залишити в минулому. Щира розмова здатна принести довгоочікуване полегшення і відновити гармонію у стосунках.

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