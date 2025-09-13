- Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
415
Час на прочитання
5 хв
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 15-21 вересня 2025 року
Цей тиждень — перехідний: він починається з гармонійного зв’язку Венери і Марса, але до його завершення вся увага буде зосереджена на затемненні, яке стане точкою завершення і одночасно початком нового етапу.
15 і 16 вересня Марс і Венера утворюють гармонійний аспект, і це наповнює простір легкістю, пристрастю і жвавістю. Це ідеальний час для знайомств, зміцнення стосунків, спільних справ і творчих проєктів. Натхнення і бажання діяти збігаються, відкриваючи дорогу союзам, у яких є баланс між внутрішнім імпульсом і зовнішньою привабливістю. Це дні, коли можна налагодити стосунки й роботу в парі, якісно трансформувати творчі проєкти. Усе, що потребує узгодженості чоловічого й жіночого начала, — буде йти легше, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).
18 вересня о 13:06 (gmt+3) Меркурій входить у знак Терези й одразу ж утворює опозицію до ретроградного Нептуна в Овні. На самому початку транзиту непросто домовитися, оскільки прагнення до дипломатії, балансу, естетики в мисленні стикається з відсутністю конкретики, зайвими фантазіями, ілюзіями. Це як розмова крізь туман: слова звучать красиво, але несуть спотворення, недомовленість, ілюзію. Але сприятливо зайнятися творчістю, медитацією, але не покладатися на чужі обіцянки.
19 вересня Венера входить у знак Діви о 15:39 (gmt+3) на тлі гармонійної конфігурації «Великий повітряний тригон»: Меркурій, ретро-Уран, ретро-Плутон. Цього дня думка летить легко, інтуїція з’єднується з логікою, а ідеї знаходять форму. Планети створюють потужний інтелектуальний потік, сприяючи інсайтам, допомагаючи здійснити «перепрошивання» мислення, що дасть змогу бачити системно.
Під впливом транзиту Венери знаком Діви тема стосунків стає більш практичною і земною: акцент зміщується на турботу, конкретику, вірність і реальну користь. Кохання стає точним, естетика переходить у лад, почуття структуруються.
20 вересня Венера у квадраті з ретро-Ураном — простір тремтить цього дня, виявляється нестабільність у стосунках і фінансах. Енергії дня підштовхують до раптових емоційних зрушень, прагнення до свободи, до несподіваних розворотів у стосунках і фінансах. З одного боку, це можливість струсити рутину, з іншого — випробування на міцність.
21 вересня о 22:42 (gmt+3) Сонячне затемнення в Діві закриває осінній сезон затемнень, але насамперед утворить опозицію з ретро-Сатурном. Кульмінація тижня. Затемнення в останньому градусі Діви — це точка очищення, завершення, внутрішнього аудиту. Опозиція до ретро-Сатурна посилює відчуття тиску, відповідальності, необхідності перегляду кордонів і структур.
Це затемнення закриває старі цикли, пов’язані з роботою, здоров’ям, повсякденними справами. Також відкриває новий шлях, де доведеться інакше розподіляти сили і інакше будувати систему. Теми обов’язку, відповідальності та обмежень виходять на перший план.
ОВЕН
Тиждень подарує вам рідкісну можливість поєднати роботу і задоволення. Це той випадок, коли все встигаєте — і попрацювати, і відпочити. Можна зміцнити професійні зв’язки з колегами з інших міст або країн, вирушити в поїздку, завести нові знайомства, корисні для майбутньої співпраці.
ТЕЛЕЦЬ
Тиждень не надто багатий на серйозні досягнення, зате чудово підходить для відпочинку і легких, приємних завдань. Але якщо відпочинок відкладається або ви не звикли сидіти склавши руки, є чим зайнятися. Вихідними відкриється можливість заявити про себе — організувати презентацію, виступити на заході, продемонструвати свої успіхи.
БЛИЗНЯТА
Особливо успішний період для представників творчих професій: письменників, артистів, музикантів, викладачів. Вас можуть надихати натхненні ідеї, які знайдуть відгук у аудиторії. Найсприятливіший час для ділової активності — друга половина тижня. Успіх буде супроводжувати будь-які починання.
РАК
Можливі дрібні складнощі: непорозуміння із зарубіжними партнерами, фінансові накладки. Наприкінці тижня ви можете опинитися в несприятливих умовах і тертях зі старими знайомими або авторитетними постатями, але конфлікти будуть короткочасними. Загалом тиждень обіцяє бути вдалим, як мінімум, в особистому житті.
ЛЕВ
Ситуація нестабільна, але в середині тижня можливий великий дохід, який покриє заплановані витрати. Основна частина витрат буде пов’язана з особистою сферою — відпочинком, подарунками, домашніми турботами. У батьків з’явиться більше часу на дітей, можливі спільні виїзди і важливі сімейні події.
ДІВА
Ви будете в центрі уваги й отримаєте багато позитивної енергії. Особисте життя виходить на перший план. На багатьох Дів чекає поїздка або зустріч із дорогою людиною, яка живе в іншому місті або країні. Стосунки з коханою людиною, чоловіком або дружиною, родичами покращаться, навіть якщо на початку місяця виникнуть незначні розбіжності.
ТЕРЕЗИ
Простір навколо вас загалом сприятливий. Тиждень може стати часом свят і вечірок. Ви сповнені сил, енергійні та легко справляєте враження. На обрії з’являться нові партнери з цікавими, часом нестандартними пропозиціями. Проте вихідними слід бути особливо обережними в поїздках і за кермом.
СКОРПІОН
Професійна активність виходить на перший план. Тиждень може подарувати безліч можливостей, обіцяє бути продуктивним і насиченим позитивними подіями. За винятком кількох непростих моментів, пов’язаних зі спотвореннями через затемнення 21 вересня, ви можете розраховувати на впевнене просування вперед.
СТРЕЛЕЦЬ
Особливо значущим напрямом стане розвиток співробітництва з представниками з інших регіонів і країн. Деякі ідеї можуть здатися незвичайними, але вони цілком перспективні і здатні принести реальний прибуток — особливо це зацікавить тих, хто керує бізнесом. Для найманих працівників тиждень може стати часом нових завдань і пропозицій.
КОЗОРІГ
Питання статусу, кар’єри, репутації стають дуже важливими в найближчий період. Можливі конфлікти з начальством, партнерами або представниками офіційних структур. Також можуть виникнути складнощі у взаємодії з колегами з інших міст. Усі ці ситуації будуть тимчасовими, їх можна буде розв’язати за грамотного підходу.
ВОДОЛІЙ
Фінансова стабільність зберігається. Найсприятливіший час для надходження великої суми — наприкінці тижня. Доходи йдуть регулярно, і серйозних несподіваних витрат не передбачається. Романтична сфера обіцяє бути насиченою. Можливі яскраві закоханості, емоційні сплески і гармонійні примирення.
РИБИ
Ви сповнені енергії та впевненості. Ваші привабливість і харизма помітні оточенню — використовуйте цей час для зміцнення зв’язків і досягнення особистих цілей. Пари зможуть вирушити в коротку, але приємну спільну поїздку. Щоб не повертатися до минулого, намагайтеся уникати гострих тем і реагувати спокійно.