Що зірки нам пророкують: гороскоп на 16–22 березня 2026 року

Гороскоп на 16–22 березня 2026 року / © Associated Press

У середині березня напруженість і зміни починають наростати поступово, і вже 18 березня квадрат Венери до ретроградного Юпітера створює відчуття внутрішнього дисбалансу: бажання і можливості розходяться, а очікування потребують перегляду, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Водночас секстиль Сонця з Ураном приносить свіжий погляд на звичні речі і підштовхує до оновлення — ніби в повітрі з’являється натяк на зміни, які давно назріли.

19 березня о 03:24 (gmt+2), відбувається молодик у Рибах у 29-му градусі. Це момент, коли старі емоційні сюжети зникають, а простір відкриває нові напрямки. Цей молодик дає відчуття порогу: щось закінчується остаточно, і важливо дозволити цьому завершенню статися.

Уже 20 березня о 16:46 Сонце входить у знак Овна — це початок нового астрологічного року і Весняне Рівнодення. Енергія стає прямою, чіткою, зібраною. Після м’якої води Риб, що розчиняє, приходить вогонь, який повертає волю, напрям і здатність діяти.

21 і 22 березня гармонійний тригон Марса з ретроградним Юпітером повертає впевненість і внутрішню опору. Те, що раніше здавалося надто складним або туманним, починає вибудовуватися в зрозумілу лінію.

Марс дає силу, Юпітер — сенс, і разом вони створюють відчуття, що можна рухатися далі, навіть якщо шлях ще не повністю зрозумілий. Цими ж днями Меркурій сповільнюється і готується розвернутися в директний рух, поступово повертаючи чіткість у думки, слова і плани.

22 березня Сонце утворює аспект з’єднання з Нептуном, і внутрішні відповіді стають глибшими, а розум починає працювати чистішим. Це день, коли важливо дослухатися до себе, але водночас спиратися на реальність — натхнення і чіткість ідуть поруч, допомагаючи побачити напрям, який дійсно підходить.

ОВЕН

Професійно активні представники вашого знака продовжать розвивати вже розпочаті проєкти. Весняне рівнодення посилить контакти з колегами і партнерами з інших міст або країн. Імовірні активні переговори, а також ділові поїздки. Водночас партнери здалеку можуть виявляти непослідовність: можливі коливання, сумніви або недотримання домовленостей. Це вимагатиме від вас додаткових зусиль для досягнення поставлених цілей.

ТЕЛЕЦЬ

Фінансова ситуація загалом стабільна. Доходи надходитимуть у звичному режимі, без несподіваних змін. Тим, хто планує відкриття бізнесу в іншому місті або країні, доведеться розв’язувати питання, пов’язані з нерухомістю та організаційними деталями. Особливо перспективним часом для просування таких планів стане третя декада березня і наступний квітень. У деяких випадках доведеться повертатися до документів, заново перевіряти папери й уточнювати деталі домовленостей.

БЛИЗНЯТА

В особистій сфері плани багатьох представників знака також будуть пов’язані з поїздками або спілкуванням із родичами, які живуть в іншому місті чи країні. Загалом події складаються сприятливо, хоча можливі невеликі непорозуміння — дратівливість або взаємне нерозуміння. Ситуація ускладнюється тим, що ваш управитель — Меркурій — перебуває в періоді зміни фаз руху. У цей період частіше виникають затримки, плутанина в справах і складнощі в комунікації.

РАК

Обставини змушують вас активно займатися питаннями нерухомості — іноді це може бути пов’язано з іншим містом або навіть іншою країною. Загалом березень виявиться доволі рухливим місяцем, і сидіти на місці вдасться далеко не всім. Витрати також виявляться помірними та здебільшого будуть пов’язані з корисними й виправданими вкладеннями. Стосунки з дітьми, які раніше могли викликати тривогу, поступово стають теплішими та спокійнішими. Найімовірніше, саме ви зробите перший крок назустріч їхнім бажанням.

ЛЕВ

Самопочуття буде гарним: рівень енергії високий, а серйозні нездужання малоймовірні. Тиждень сприятливий для професійної діяльності та ділових завдань. Керівники та підприємці зможуть провести важливі переговори, що стосуються інвестицій або фінансової участі в проєктах. Хоча обговорення можуть затягнутися, підсумок буде позитивним. У таких ситуаціях роль посередника може перебрати на себе чоловік або близька людина, завдяки чому до третьої декади березня атмосфера помітно покращиться.

ДІВА

Затримки багато в чому пов’язані зі зміною фаз руху Меркурія — вашого управителя. У цей період рішення ухвалюють повільніше, можуть виникати паузи в переговорах і перенесення зустрічей. Однак зараз важливіша не швидкість процесів, а кінцевий результат, і його буде досягнуто. Контакти з колегами й партнерами з інших міст і країн розвиваються вельми успішно. Особливо помітним це стане в третій декаді березня, і позитивна динаміка продовжиться у квітні. Можливі ділові поїздки або активна підготовка до них.

ТЕРЕЗИ

Фінансова тема стане однією з ключових протягом тижня. Доходи надходитимуть регулярно, а їхній загальний обсяг може помітно збільшитися. Можливий прибуток від раніше розпочатих проєктів, отримання коштів на нові починання, підвищення заробітної плати або премії. Службовці можуть обговорювати підвищення доходу, розширення обов’язків або зміну умов роботи. Завдань побільшає, проте зусилля принесуть відчутну користь і зміцнять професійні позиції.

СКОРПІОН

Деяким представникам знака повернуть старі борги. В окремих випадках можливі надходження, пов’язані зі спадщиною. Тиждень має виражений практичний характер, тому матеріальні питання можуть привертати більше уваги, ніж романтика. Однак для тих, хто ставить особисте життя на перше місце, цей місяць також принесе важливі події. Можуть зміцнитися взаємини з родичами, особливо якщо в їхньому житті відбуваються зміни. Стабільні пари продовжують розв’язувати питання, пов’язані з переїздом.

СТРІЛЕЦЬ

Для закоханих тиждень виявиться цікавим. Можливі зустрічі з людиною з минулого, яка проживає далеко, а також спільні поїздки. Цими днями посилюється потреба в живому контакті й відчутті реальної підтримки, тому багато хто прагне вийти із замкненого кола повсякденності та нагадати собі про важливі зв’язки. Ви можете брати активну участь у цих процесах або зустрітися з рідними, які живуть в іншому місті чи країні. Особливо сприятливим часом стануть субота і неділя.

КОЗОРІГ

У професійній сфері можете зазнати розчарування в людях, на чию підтримку розраховували. Друзі або впливові знайомі можуть не поспішати виконувати дані обіцянки або тимчасово зникнути з поля зору. Найімовірніше, вони зайняті власними завданнями або поки що не визначилися, чим саме зможуть допомогти. До 20 березня Меркурій перебуває в ретроградному русі, а це традиційно супроводжується затримками, плутаниною в справах і емоційною нестабільністю.

ВОДОЛІЙ

Контакти з колегами з інших міст або країн, як і раніше, важливі, однак і тут можливі дрібні непорозуміння. Найімовірніше, вони розв’яжуться ближче до кінця березня або вже у квітні. Найрозумніша стратегія зараз — зберігати спокій і приділити увагу доопрацюванню вже розпочатих проєктів. Варто пам’ятати: в поточний період вам більше підходить роль непомітного координатора. Відкриті й прямолінійні дії принесуть менше користі, ніж акуратна дипломатія і робота «за лаштунками».

РИБИ

Витрати можуть перевищити доходи: частина коштів піде на робочі завдання, частина — на потреби близьких людей. Особисте життя поки не вирізняється спокоєм. У першій половині місяця можливі сумніви, переживання і внутрішня невпевненість, через що з’явиться бажання переглянути стосунки. Якщо такі ситуації вже траплялися раніше, краще не обговорювати своїх сумнівів ні з оточенням, ні з партнером. Зараз важливо не виносити емоції назовні, а спробувати розібратися у власних почуттях і зрозуміти, чого ви справді хочете.