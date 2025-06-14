Що зірки нам пророкують: гороскоп на 16-22 червня 2025 року

Гороскоп на 16-22 червня 2025 року / © Associated Press

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17 червня об 11:36 (gmt+3) після бурхливої та пристрасної подорожі Левом Марс спрямовує енергію в земну стихію Діви. Це сильна зміна фокусу: від демонстрації сили до точної, вивіреної роботи. Активується тематика здоров’я, порядку, деталізації, роботи з цифрами, системами та тілом.

Замість імпульсивності та драматизму приходить прагматизм, точність та увага до деталей. Це чудовий час для планування, роботи над проєктами та покращення здоров’я. Гарний час для: початку тренувань, медичних процедур, оптимізації графіка, вирішення робочих завдань, що накопичилися. Але також можливі загострення перфекціонізму, критики до себе та інших. Енергія Марса в Діві — як скальпель: точний, але потенційно ранить.

21 червня о 05:43 Сонце входить у знак Рак — найсвітліший день року — Літнє Сонцестояння, як поворотний момент року та емоційне оновлення. Енергії стають м’якшими, глибшими і чутливішими. Сонце в Раку спрямовує фокус у сім’ю, будинок, коріння, традиції, почуття та внутрішню безпеку.

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22 червня Сонце у напружених аспектах із Сатурном та Нептуном: цей день може відчуватися як випробування чи уповільнення, може принести почуття невизначеності, втоми чи зіткнення з обмеженнями. Сатурн вимагає структури та відповідальності, а Нептун може привнести плутанину, ілюзії чи слабкість.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Тиждень несе зміни, усвідомлення та можливість зміцнити фундамент свого життя. Важливо зберігати чіткість мислення, уникати поспішних рішень та довіряти перевіреним джерелам інформації. Змінюється і ваше сприйняття справ: з’являється бажання оновлення та розширення. Для багатьох представників знака стартує новий етап: хтось займеться будівництвом, ремонтом або іншими важливими господарськими завданнями. Гарний момент для модернізації бізнесу.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень вимагає більше уваги до деталей та відчуттів. Краще зупинитися, видихнути, переоцінити цілі. Це важлива точка внутрішньої перебудови. Бережіть енергію — сонцестояння дає потужний імпульс, але аспекти 22 червня потребують обережності. Труднощі виникають через старі розбіжності з держорганами або складнощі з оформленням нерухомості. Проте шанс урегулювати ці питання дуже високий, якщо не поспішати та заручитися підтримкою фахівця.

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БЛИЗНЯТА

Нові перспективи відкриваються у спілкуванні з партнерами з інших міст чи країн. Ділові поїздки будуть вдалими, як і відновлення колишніх контактів, повернення до співпраці з перевіреними союзниками. Ті, хто думає про розширення бізнесу за межами рідного міста, можуть почати розглядати купівлю нерухомості. Для офісних працівників настає період рішень: чи змінити місце роботи, чи піти у вільне плавання.

РАК

Усі важливі рішення варто ухвалювати після 21 червня, оскільки те, що було актуальним до літнього сонцестояння, може стати марним одразу після переходу Сонця у ваш знак. Фінансове тло — нерівномірне. Доходи будуть, але й витрати зростуть — особливо на поїздки, дітей та побутові витрати. Також можливі незаплановані витрати, пов’язані зі справами чи нерухомістю. Проте гроші надходитимуть стабільно, і серйозних провалів не очікується.

ЛЕВ

Ситуація з фінансами не надто рівна, і врегулювати її цього тижня навряд чи вдасться. Витрати будуть високими, як у роботі, і у сім’ї. Однак ви не залишитеся без доходу — ваші професійні зусилля дають стабільний результат. На особистому фронті — рідкісний спокій. Взаємини у закоханих та подружжя стабільні. Можлива спільна подорож чи активна участь у домашніх проєктах, хоч і не виключені дрібні суперечки — смаки у всіх різні.

ДІВА

Тиждень обіцяє бути насиченим, проте події можуть розгортатися не за планом. У підприємців та керівників можуть загостритися стосунки із зарубіжними чи віддаленими партнерами. Можливі претензії з обох сторін, особливо якщо справа стосується невиконаних домовленостей чи питань щодо майна. У деяких випадках ці теми можуть бути взаємопов’язаними. Порозуміння з ріднею зростає, старі конфлікти, здається, залишилися у минулому.

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ТЕРЕЗИ

Для закоханих місяць непростий — зовнішні обставини можуть вплинути на емоційне тло. Але якщо почуття міцні, цей період лише зміцнить союз. Важливо зберігати спокій і не піддаватися азарту — це головний орієнтир на найближчі тижні. Діти, як і раніше, вимагають турботи — як емоційної, так і фінансової. До того ж чим вони старші, тим більше участі від вас буде потрібно. Можливо, саме діти та онуки допоможуть зберегти душевну рівновагу у сім’ї.

СКОРПІОН

Особисте життя виходить на перший план, і тут все добре. У міцних пар буде шанс вирішити складні питання спільно, спираючись на підтримку та взаєморозуміння. Але у сфері професійної діяльності та ділових зв’язків висока ймовірність зіткнення з низкою проблем. В результаті це може започаткувати тривалий процес, який розтягнеться на місяці. Однак ви можете розраховувати на допомогу з боку та нові пропозиції щодо роботи.

СТРІЛЕЦЬ

Можливі перспективи підвищення чи переходи до привабливішої компанії — нехай не зараз, але протягом літа це стане реальним. Для найманих співробітників це гарний час подумати про кар’єрні зміни. Але результат буде позитивним — за умови, що ви не відступите і рухатиметеся послідовно — крок за кроком. У тих, чиї стосунки вже переживають труднощі, можуть знову випливти спірні теми, що особливо стосуються житла чи власності.

КОЗОРІГ

Тиждень обіцяє бути яскравим, незвичайним і повним можливостей. Головне не боятися нестандартних рішень: саме вони відкриють перед вами шлях до успіху. Переговори та ділові поїздки минуть продуктивно та принесуть хороші результати. Однак не все буде гладко: з деякими партнерами стосунки можуть загостритися — приводом стануть фінансові розбіжності, де все неоднозначно. Це не завадить вам рухатися вперед, але вимагатиме дипломатії та витримки.

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ВОДОЛІЙ

Підприємці розпочнуть реалізацію нових проєктів. Тиждень відкриває перспективний етап, особливо для тих, хто давно виношував амбітні ідеї. Основним завданням стане налагодження ділових контактів із представниками інших міст та країн. Службовці отримають шанс просунутися кар’єрними сходами. Хтось знайде цікаву вакансію в іншій компанії, а хтось буде підвищено на поточному місці. У низці випадків це може бути пов’язане із переїздом або роботою за кордоном.

РИБИ

Для зайнятих кар’єрою особисте життя тимчасово відходить на другий план. Проте для тих, хто цінує стосунки та сім’ю, тиждень може виявитися випробуванням. Гроші можуть піти на розвиток бізнесу, врегулювання спірних ситуацій із колегами чи задоволення прохань з боку впливових людей. Тих, хто далекий від ділової сфери, також очікують значні витрати — сім’ю, дітей, побутові питання. Але доходи продовжать надходити стабільно, і загалом грошова ситуація залишається позитивною.