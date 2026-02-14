Що зірки нам пророкують: гороскоп на 16–22 лютого 2026 року

Гороскоп на 16-22 лютого 2026 року / © Associated Press

Головним акцентом тижня стає з’єднання Сатурна і Нептуна 20 лютого в Овні — рідкісна, потужна і глибоко трансформаційна подія, що задає тон не лише цьому тижню, а й цілому етапу життя. Усе, що відбувається в цей період, має довгострокові наслідки — навіть якщо спершу здається дрібницею, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

На початку тижня енергія стає щільнішою, а емоційне тло — чутливішим, оскільки ми входимо в коридор затемнень. Багато хто може відчути раптові осяяння, зміни в планах або повернення старих тем, які потребують уваги. Виникає відчуття, що щось назріває, ніби життя готує розворот, але поки що не розкриває деталей. Важливо пам’ятати про те, що будь-які імпульсивні рішення можуть виявитися передчасними, тому що сама реальність починає перебудовуватися.

Кульмінація тижня приносить рідкісне з’єднання Сатурна і Нептуна у вогняному Овні 20 лютого. Інтуїція посилюється, сни стають яскравішими, а символи — помітнішими. Водночас можуть з’явитися неуважність, емоційна вразливість і відчуття невизначеності, немовби звичні орієнтири тимчасово розчиняються. Логіка поступається місцем тонким відчуттям, і важливо довіряти внутрішнім сигналам: якщо щось здається «не тим», найімовірніше, так воно і є. Це дні, коли світ говорить із нами натяками, і варто слухати уважніше.

Після з’єднання Сатурна і Нептуна простір починає переписувати життєвий сценарій. З’являються нові ідеї, несподівані пропозиції, внутрішні рішення, що давно назрівали, і відчуття, що напрям стає зрозумілішим. Це час, коли важливо не поспішати, але фіксувати все, що приходить: думки, знаки, розмови, зустрічі. Вони стануть ключовими найближчими місяцями і допоможуть знайти новий шлях.

У період сильних астрологічних процесів — таких як коридор затемнень або з’єднання Сатурна з Нептуном — логіка може втрачати опору, а звичні орієнтири припиняють працювати. І це не знак зупинитися, а запрошення довіритися руху, який уже почався.

ОВЕН

Не намагайтеся контролювати те, що відбувається. Для вас це тиждень налаштування на нову реальність. Іноді шлях, який видається дивним, незвичним або навіть лякає, виявляється саме тим напрямком, де приховано зростання, оновлення та нові можливості. Не варто чіплятися за старі схеми й очікування, адже простір відкриває те, що раніше було приховано. Зараз важливо бути в потоці, помічати знаки, чути внутрішні імпульси та не боятися зробити крок убік, який ви ще не знаєте, але який вже кличе.

ТЕЛЕЦЬ

Період приносить активність і різноманітність завдань. На тлі революційних перетворень особливо позитивно розвивається взаємодія з представниками з інших міст і країн. Ці зв’язки стають важливою частиною поточної професійної активності. Можливі результативні ділові поїздки. З іншого боку, багато Тельців відчують, що колишні орієнтири більше не працюють, але це не втрата — це переналаштування. Дозвольте собі йти туди, куди веде життя.

БЛИЗНЯТА

Тиждень може видатися емоційно насиченим. У сімейному житті вірогідні непорозуміння. Розбіжності можуть стосуватися побутових питань або взаємодії з родичами. Часом ініціатива до діалогу може не знаходити відгуку. Присутність дітей здатна внести трохи тепла, але повного розв’язання конфліктів це не гарантує. У тих, хто перебуває у стосунках, але не перебуває у шлюбі, складається інша ситуація: тут відчувається гармонія та стійкість. Буде корисною зміна атмосфери.

РАК

Від самого початку тижня є відчуття втоми через високе навантаження. Це стосується як робочих завдань, так і домашніх клопотів. Представники знака, залучені до бізнесу, продовжують розвиток проєктів, включно з напрямами, пов’язаними з іншими регіонами. Ті, хто тимчасово залишився без роботи, мають високі шанси на вдале працевлаштування. Також вдало йдуть справи в тих, хто зайнятий облаштуванням дому — тут може бути зафіксовано явний прогрес.

ЛЕВ

Будьте уважнішими до того, що розкривається, і дозвольте змінам відбуватися природно. Фінансовий потік може бути нерівномірним: витрати з’являються як у діловій сфері, так і в особистій. Утім, дефіциту коштів не спостерігається. Службовці можуть отримати нові доручення, а також шанс на підвищення. Водночас можуть виникати труднощі у стосунках із окремими колегами або партнерами. Їхня поведінка деколи виходить за рамки домовленостей, що ускладнює стабільну роботу і спільні дії.

ДІВА

Діви проживають цей період через необхідність вибору і перебудови професійних орієнтирів, стикаючись із необхідністю оновити підходи і відмовитися від застарілих схем. Також доводиться пройти через емоційні виклики, які допомагають зміцнити особисті кордони і навчитися діяти, навіть якщо всередині здіймається тривога. Сонячне затемнення підсилює глибину того, що відбувається, додаючи туману, чутливості та потреби слухати не тільки розум, а й серце.

ТЕРЕЗИ

Складнощі, що виникли раніше в партнерських взаєминах, значною мірою будуть вирішені, проте взаємодія з ключовими партнерами все ще вимагає гнучкості — від їхніх рішень багато що залежить. Можлива участь у зустрічах, ділових поїздках, обговорення перспективних напрямів співробітництва. Деякі плани можуть бути пов’язані з розширенням діяльності, зокрема й через угоди з нерухомістю. Тиждень несе помітні фінансові коливання, але незабаром стабільність буде досягнута.

СКОРПІОН

Період акцентує увагу на сім’ї та домашніх питаннях. Батьки мають більше піклуватися про дітей, можливо — організовувати або фінансувати купівлю житла для молодших членів сім’ї. З одного боку, витрати зростають — головним чином на сім’ю, дітей і питання особистого характеру. З іншого — протягом місяця очікують і надходжень, які до кінця лютого можуть забезпечити позитивний баланс. Контакти з родичами стають теплішими, ймовірними є візити або спілкування з родичами, які мешкають в інших містах або країнах.

СТРІЛЕЦЬ

Посилюється значущість зв’язків із віддаленими локаціями — це може стосуватися як справ, так і особистої сфери. У романтичних стосунках можливі труднощі: хтось відчуває брак уваги з боку партнера, а хтось може тимчасово віддалитися. Причини розбіжностей — різні, але вони здатні вплинути на емоційне тло місяця. Багато Стрільців будуть зосереджені на зміцненні професійних зв’язків із колегами з інших міст або країн.

КОЗОРІГ

За всіх зовнішніх складних обставин вдається зберігати гарну форму, діяти активно й упевнено. Проблеми, що тягнуться від січня, поступово вирішуються, але з’являються нові, пов’язані переважно з нерухомістю та фінансами. Керівники та підприємці повинні будуть розв’язувати непрості питання в цих напрямах. Сімейна атмосфера може бути напруженою. Можливі складнощі у спілкуванні з батьками чи старшими родичами, а також суперечки, що стосуються житла.

ВОДОЛІЙ

Тиждень приносить зміни в ділову сферу, може відбутися важлива поїздка або почнеться підготовка до неї. Те, що відбувається в цей період, принесе регулярні надходження і загальне збільшення доходів. У багатьох повернуться старі борги, в інших з’явиться прибуток від операцій з нерухомістю. Налагодити стосунки з партнерами з інших міст і країн буде можливо — цей напрям видається живим і перспективним. Співробітники, зайняті в наймі, відчують поступове полегшення.

РИБИ

Активізуються контакти з ріднею — вірогідні візити або поїздки до близьких до інших міст або країн. Для закоханих тиждень може принести радісну зустріч із людиною, яка перебуває на відстані. Робоча атмосфера стабілізується, з’являється можливість спокійно продовжувати розпочаті проєкти. У тих, хто давно зіткнувся з юридичними труднощами, у лютому з’явиться шанс зміцнити свої позиції та поліпшити ситуацію завдяки підтримці збоку.