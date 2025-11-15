Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17–23 листопада 2025 року

Гороскоп на 17–23 листопада 2025 року / © Associated Press

Кульмінацією тижня стає 22 листопада о 03:36 (gmt+2), коли Сонце входить у знак Стрільця, яким керує Юпітер. Після глибинної трансформації Скорпіона ми відчуваємо перехід до легшої, вогняної енергії, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Стрілець приносить прагнення до свободи, пошуку істини і розширення горизонтів. Це час, коли важливо дивитися вперед, відкриватися новим можливостям і дозволяти собі мріяти ширше. Сонце в Стрільці пробуджує бажання подорожувати, навчатися, ділитися знаннями і шукати натхнення в нових ідеях.

Юпітер у ретроградній фазі не позбавляє нас удачі, але вимагає уважності — він наче каже: «Перш ніж розширюватися, зміцни фундамент». Тому цими днями особливо корисно аналізувати свої цілі, переглядати плани і шукати нові сенси у вже знайомих ситуаціях. Таким чином, тиждень несе подвійне послання:

Ретроградний Юпітер нагадує про необхідність внутрішнього аналізу і повернення до витоків.

Сонце у Стрільці відкриває новий цикл, сповнений оптимізмом, вірою і прагненням до розвитку.

Ця комбінація створює унікальний баланс: спочатку ми очищуємо і переосмислюємо, а потім отримуємо імпульс до зростання і розширення. Тиждень може стати часом, коли старі уроки перетворюються на нові можливості, а внутрішні відкриття дають сили рухатися вперед.

ОВЕН

Тиждень буде досить напруженим у плані роботи. Багато питань стосуватимуться дому, майна, оренди або змін в особистому просторі. Особливо це актуально для тих, хто пов’язаний із нерухомістю, будівництвом, дизайном або управлінням приміщеннями. Якщо ви керуєте бізнесом, будьте готові вникати в деталі: дрібниці можуть виявитися важливими. Співробітникам варто уважніше ставитися до доручень — деякі завдання виявляються складнішими, ніж здаються на перший погляд.

ТЕЛЕЦЬ

Перша половина тижня мине під знаком напруження: можливі затримки в логістиці, труднощі з документами або технічні затримки. А завершення — обіцяє більше чіткості та конструктивного спілкування. Важливий аспект — ділові союзи: важливо розуміти, кому справді можна довіряти, хто тягне за собою, а хто заважає рухатися вперед. Надходження будуть, але й витрати зростуть — особливо на житло, побутові питання, облаштування або допомогу родичам. Можливі інвестиції в ремонт або переїзд.

БЛИЗНЯТА

Із грошима можлива нестабільність. Під час оформлення документів, пов’язаних із фінансами, будьте дуже обережними. У сімейному житті важливо відкрито обговорювати проблеми, які накопичилися. Самотні Близнята можуть познайомитися з людиною (або вона повернеться з минулого), яка викличе в них бажання створити разом затишний побут. Стосунки розвиватимуться повільно, але з перспективою на серйозність. Емоційне тло може коливатися, можливий занепад сил або повернення старих недуг.

РАК

Посилиться прагнення до стабільності та спокою, але цього так важко досягти. На перший план вийдуть дім, сім’я і близькі. Можливо, з’явиться бажання переїхати або кардинально змінити інтер’єр. Дозвольте собі трохи зменшити темп — це піде вам тільки на користь. Ретроградний Меркурій може внести плутанину: можливі помилки в документах, сповільнення процесів і необхідність повертатися до вже виконаної роботи. Перевіряйте все кілька разів, особливо під час листування й укладення договорів.

ЛЕВ

На перший план виходять зосередженість, лад і увага до деталей. Замість яскравих подій — копітка праця і повернення до старих завдань, які потребують завершення. Якщо ви працюєте в державних структурах, у сфері медицини, бухгалтерії або обслуговування, листопад буде доволі насиченим, але плідним. Дисципліна та чітке дотримання правил допоможуть вам успішно впоратися з навантаженням і проявити себе як надійного співробітника в очах колег і керівництва.

ДІВА

Тиждень підштовхує вас до глибокого переоцінювання пріоритетів. У фінансовій сфері період обіцяє бути помірно стабільним. Доходи, хай і невисокі, надходитимуть регулярно. Багато представників знака почнуть ретельніше ставитися до витрат і краще планувати бюджет. Зараз слушна нагода для погашення боргів, розрахунків за податками і довгостроковими зобов’язаннями. Від імпульсивних витрат і великих закупів краще утриматися, особливо якщо вони пов’язані з ризиком.

ТЕРЕЗИ

Особисте життя до кінця тижня може перейти в спокійніше і практичніше річище. У парах порушуватимуться питання побуту, розподілу обов’язків і взаємної підтримки. Це час зміцнення стосунків, а не яскравих емоцій. Вільні представники цього знака можуть несподівано зустріти цікаву людину на роботі або в повсякденному житті. Також можливі домашні клопоти, які вимагатимуть організованості й терпіння. Не орієнтуйтеся лише на зовнішні враження, а цінуйте щирість і надійність!

СКОРПІОНИ

Тиждень потребуватиме уваги до фізичного й емоційного стану. Якщо ви перебуваєте в пошуку роботи або обмірковуєте нову пропозицію, не кваптеся з остаточним рішенням. Сімейні мають більше піклуватися про рідних, особливо про старше покоління. Віддавайте перевагу спокійним вечірнім ритуалам, пішим прогулянкам, трав’яним чаям і практиці розслаблення. Намагайтеся обмежити інформаційний шум і виділити час для відновлення.

СТРІЛЕЦЬ

Ділова активність помітно зросте, але з нею і метушня, необхідність виправлення давніх помилок. Буде багато зустрічей, обговорень, нових контактів і спільних ініціатив. А також і втома від усього цього. Меркурій може внести плутанину в робочі процеси, особливо в листування або оформлення документів. Перевіряйте ще раз важливі документи й уточнюйте деталі домовленостей. Вдалий час, щоб виявити свої сильні сторони — уміння знаходити спільну мову, бути гнучким у переговорах і грамотно вибудовувати співпрацю.

КОЗОРІГ

Цей період особливо успішний для тих, хто працює у сфері комунікацій, консалтингу, освіти, юриспруденції, мистецтва або психології. Сприятливими є публічні виступи і демонстрація своїх ідей. Однак будьте уважними — ретроградний Меркурій створює безліч перешкод, які, утім, цілком можна подолати за належної самоорганізації. Якщо є можливість, зважте всі умови і відкладіть активні дії до грудня. Якщо ні — дійте, але дуже обережно.

ВОДОЛІЙ

Фінансова ситуація може бути нестабільною. Доходи надходитимуть, але й витрати будуть відчутними. Найчастіше витрати пов’язані з естетикою, подарунками, зовнішнім виглядом або створенням затишку. Сприятливими є вкладення в саморозвиток, хобі або освіту. Якщо ви плануєте великі закупи, краще перенести їх на кінець місяця. Також можливі затримки платежів, особливо у взаємодії з державними чи міжнародними організаціями. Полегшене харчування та підтримання водного балансу підуть на користь.

РИБИ

Тиждень буде емоційно насиченим, але також підходить для відновлення стосунків із близькими, душевних розмов із рідними. У стосунках можливі повороти сюжету: хтось захоче перейти на новий рівень, а хтось замислиться про завершення союзу. Самотні Риби можуть зустріти цікаву людину за незвичних обставин — на заході, під час навчання або в поїздці. Емоції можуть загостритися, особливо на тлі побутових або фінансових проблем. Будьте обережними у формулюваннях і не рубайте з плеча.