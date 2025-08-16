Що зірки нам пророкують: гороскоп на 18-24 серпня 2025 року

Гороскоп на 18-24 серпня 2025 року / © Associated Press

Реклама

Останні дні Сонця в знаку Лева несуть завершення циклу, пов’язаного із самовираженням, творчістю і сердечною відкритістю. Це час, коли ми можемо озирнутися назад і подякувати собі за сміливість бути собою, за моменти радості й натхнення, які ми прожили.

22 серпня о 23:34 (gmt+3) Сонце переходить у знак Діви, і водночас розпочинається новий етап — практичніший, уважніший до деталей, тіла і рутини. Енергія Діви запрошує нас навести лад як у зовнішньому просторі, так і всередині себе. Це час, коли хочеться очищати, структурувати, дбати про здоров’я і повертатися до простих, але важливих речей.

Від 22 до 27 серпня на небі формується рідкісна і гармонійна конфігурація — «Трапеція», до якої включено ретроградні Нептун і Плутон, а також Уран і Венера. Це поєднання створює м’яку, але глибоку атмосферу трансформації. Зміни, які зазвичай даються важко, цими днями можуть відбуватися майже непомітно, через інтуїтивні прозріння, через прийняття, через внутрішню готовність відпустити старе. Особливо це стосується тем любові, цінностей, фінансів і духовних орієнтирів. Венера в аспекті з Плутоном може розкрити глибинні емоційні шари, а Нептун і Уран — подарувати натхнення і несподівані рішення.

Реклама

23 серпня о 09:07 настає молодик в 1 градусі Діви. Це дуже символічний молодик — він відбувається на самому початку знака, відкриваючи місячний цикл, присвячений ладу, турботі, служінню і внутрішній чистоті. Добре цього дня прописувати наміри, пов’язані з тілом, здоров’ям, роботою, організацією життя. Усе, що вимагає дисципліни, уваги й системності, буде підтримано енергією цього молодика.

Загалом тиждень несе відчуття переходу, прозріння і нових намірів. Він не вимагає поспіху, але запрошує до усвідомленості. Це час, коли можна відчути, що зміни вже розпочалися — не гучно, не драматично, а тихо, глибоко і по-справжньому. Усе, що буде зроблено з увагою і любов’ю до деталей, дасть міцний фундамент на найближчий місяць.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

Овен

Тиждень запрошує вас сповільнитися і дослухатися до сигналів свого тіла. Сонце в Діві висвітлює сферу здоров’я, роботи і повсякденних турбот. Молодик 23 серпня — ідеальний час, щоб переглянути режим, харчування або робочі звички. Гармонійні аспекти планет допоможуть знайти баланс між активністю і турботою про себе. Не бійтеся делегувати зобов’язання — ви не зобов’язані все тягнути самостійно.

Реклама

Телець

Ви входите в період, коли хочеться творити, любити й радіти простим речам. Сонце в Діві активує сферу задоволень, романтики й самовираження. Молодик 23 серпня може принести натхнення для нового проєкту або оновлення в особистому житті. Конфігурація «Трапеція» підтримує вас у пошуку краси й гармонії, особливо у сфері романчиків, а також особистих і ділових стосунків.

Близнята

Цей тиждень — про дім, коріння і внутрішню стійкість. Сонце переходить у Діву, активуючи сферу сім’ї та простору. Молодик 23 серпня дає шанс почати цикл, пов’язаний з перебудовою будинку або емоційним очищенням. Гармонійні аспекти планет у конфігурації «Трапеція» допоможуть вам м’яко відпустити старі образи й створити затишок там, де ви проводите багато часу, а також усередині себе.

Рак

Ви входите в період, коли слова набувають сили, і вам буде легше впливати на інших людей, їхні думки та поведінку. Сонце в Діві активує сферу спілкування, навчання й коротких поїздок. Молодик 23 серпня — чудовий час для початку нового курсу, запуску блогу або просто оновлення ментального простору. Конфігурація «Трапеція» допомагає вам говорити чесно, але м’яко — особливо з коханими й близькими людьми.

Лев

Після яскравого сезону вашого знака настає час переоцінювання цінностей. Сонце в Діві висвітлює сферу фінансів, ресурсів і самооцінки. Молодик 23 серпня надає всі можливості почати новий цикл, пов’язаний із грішми, стабільністю і турботою про себе. Гармонійні аспекти планет можуть принести несподівані ідеї для заробітку або нагадати, що ви гідні більшого.

Реклама

Діва

Це ваш тиждень! Сонце входить у знак Діви, а молодик 23 серпня відбувається на самому його початку. Ви оновлюєтеся, як зсередини, так і в зовнішньому своєму прояві. Це чудовий час для встановлення особистих намірів, нової мети і турботи про тіло. Конфігурація «Трапеція» підтримує вас у м’якій трансформації — ви можете відпустити старі ролі й обрати те, що справді відгукується і приносить задоволення.

Терези

Тиждень запрошує вас зазирнути глибше, спробувати знайти істину, переглянути розвиток тих чи інших життєвих процесів. Сонце в Діві активує сферу підсвідомості, завершень і внутрішньої роботи. Молодик 23 серпня — момент, коли можна відпустити старе і почати цикл очищення. Гармонійні аспекти планет допомагають вам м’яко закрити те, що давно просилося на вихід. Медитації, сни й інтуїція будуть особливо сильними.

Скорпіон

Ви входите в період, коли важливе оточення, навчання і поїздки. Посередники і помічники допоможуть розв’язати багато питань. Сонце в Діві висвітлює сферу друзів, спільнот і мрій. Молодик 23 серпня — шанс почати новий цикл, пов’язаний із колективними проєктами або соціальною активністю. Конфігурація «Трапеція» допомагає вам знайти однодумців і відчути, що ви не самі у своїх прагненнях.

Стрілець

Тиждень приносить фокус на кар’єру, амбіції, особисті цілі. Сонце в Діві активує сферу досягнень і репутації. Молодик 23 серпня — чудовий час для встановлення професійних намірів, розмов із керівництвом. Гармонійні аспекти планет можуть принести несподівані можливості або підтримку від впливових людей. Головне — діяти згідно з планом, зі зрозумілістю і повагою до деталей.

Реклама

Козоріг

Ви входите в період розширення горизонтів. З’являється можливість розширити зв’язки за кордоном. Сонце в Діві висвітлює сферу навчання, подорожей і філософії. Молодик 23 серпня — шанс почати новий цикл, пов’язаний із духовним ростом або освітою. Конфігурація «Трапеція» допомагає вам з’єднати мрії з реальністю, особливо якщо ви готові вийти за звичні рамки.

Водолій

Тиждень внесе зрозумілість у глибокі внутрішні процеси та інші теми, які ви вивчаєте з пристрастю й ентузіазмом. Сонце в Діві активує сферу трансформації, ресурсів, а також інтимного боку життя. Молодик 23 серпня — момент, коли можна почати цикл очищення, як емоційного, так і у сфері фінансів. Гармонійні аспекти планет підтримують вас у звільненні від давніх страхів і в створенні нових форм близькості.

Риби

Ви входите в період, коли стосунки виходять на перший план. Сонце в Діві висвітлює сферу партнерства, а молодик 23 серпня дає шанс почати новий цикл у коханні або співпраці. Конфігурація «Трапеція» допомагає вам бачити іншу людину чітко, без ілюзій, але з прийняттям. Це час чесного діалогу й м’якого зближення. Можливі службові романи або розв’язання професійних питань, завдяки взаємній симпатії.