Що зірки нам пророкують: гороскоп на 19–25 січня 2026 року

Гороскоп на 19–25 січня 2026 року / © Associated Press

19 і 20 січня Меркурій і Марс по черзі формують гармонійні конфігурації з Сатурном і ретроградним Ураном, допомагаючи з’єднати розум, дію і стратегічне мислення. Це рідкісне поєднання дає можливість знаходити практичні рішення в нестандартних ситуаціях, примирювати старі підходи з новими ідеями та діяти без поспіху, але з розумінням далеких наслідків, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

20 січня стає важливою точкою зміни енергетичного тла. О 03:45 (gmt+2) Сонце входить у знак Водолія, відкриваючи період оновлення, зміщення акцентів у бік майбутнього, колективних процесів і пошуку нових форм взаємодії зі світом. А вже о 18:41 Меркурій також переходить у Водолій і з’єднується із Сонцем, посилюючи інтелектуальну активність.

Цього ж дня формується один із ключових аспектів тижня — секстиль Сатурна і ретроградного Урана, вплив якого відчувається від 19 до 22 січня. Це аспект повільного, але стійкого оновлення, знайомий нам за квітнем 2025 року. Багато хто відчує, що внутрішні процеси «дозрівають», а рішення, ухвалені зараз, мають довгий ефект.

21 і 22 січня енергетика пом’якшується і стає тоншою. Марс утворює секстиль із Нептуном, додаючи інтуїції, натхнення і здатності відчувати напрям без жорсткого тиску. Агресія знижується, а бажання діяти «в потоці» посилюється.

22 січня посилюються глибина мислення і сприйняття. З’єднання Меркурія з Плутоном у Водолії переводить фокус на приховані смисли, справжні мотиви і важливі розмови. Слова цими днями можуть мати трансформувальну силу.

23 січня об 11:17 Марс входить у знак Водолія, і відтоді починає формуватися потужний трансформувальний стеліум: Марс, Меркурій, Венера, Сонце і Плутон у Водолії. Енергія різко зміщується в бік майбутнього, колективних процесів, соціальних змін і внутрішнього бунту проти застарілих форм. Цього самого дня відбувається точне з’єднання Сонця і Плутона — аспект глибокого перезавантаження, коли старі сценарії втрачають силу, а нові починають формуватися на глибиннішому рівні.

ОВЕН

Загалом цей тиждень веде від гармонійного налаштування до сильного імпульсу змін. Це період, коли важливо вибудувати опору, навести лад у справах і чітко визначити пріоритети. Спочатку — вирівнювання, усвідомлення й підготовка, потім — увімкнення нової енергії, яка розгортатиметься далі, вже за межами звичного. Не чиніть спротиву оновленню, але й не квапте події — й тоді процеси, розпочаті нині, отримають довгий і значущий шлях розвитку.

ТЕЛЕЦЬ

Наростає відчуття необхідності змін. Друга половина тижня добре підходить для продуманих кроків, переговорів, коригування планів і роботи з довгостроковими завданнями. Це тиждень інсайтів, свіжих ідей, несподіваних рішень, а розмови дедалі частіше стосуються перспектив, планів і змін. Але дії краще узгоджувати з внутрішнім станом, довіряти знакам і працювати з образами, ідеями, творчими й духовними завданнями.

БЛИЗНЯТА

Ваш управитель Меркурій, переміщуючись Водолієм, допомагає перебудовувати життя без руйнувань, з’єднувати досвід минулого з вимогами майбутнього, знаходити баланс між стабільністю та змінами. Щось прояснюється остаточно, таємне стає очевидним, а рішення ухвалюють після глибокого внутрішнього аналізу. Протягом тижня багато розмов, листування та спілкування в соціальних мережах. Обмін ідеями відкриває нові перспективи.

РАК

Загалом тиждень вимагає усвідомленості та дбайливого ставлення до себе. зростає потреба все проговорювати і прояснювати. Думки все частіше звертаються в майбутнє, з’являється бажання вийти за рамки звичного сценарію, змінити підхід, спробувати новий формат. Це ще не момент різкого ривка, але вже точка внутрішньої готовності. Добре ставити собі запитання про напрямок руху, мету і смисли, навіть якщо відповіді поки що не до кінця оформлені.

ЛЕВ

Гарний час для обговорень, планування, аналізу та перегляду рішень, ухвалених раніше. Однак важливо стежити за тоном спілкування — слова зараз мають вагу і можуть як збудувати мости, так і створити непотрібну напругу та навіть руйнування. Краще обирати виразність та чесність без різкості. У другій половині тижня на перший план виходять емоції і теми стосунків. Може з’явитися бажання тепла, підтримки, підтвердження своєї значущості в партнерстві.

ДІВА

Тиждень починається з відчуття внутрішнього напруження і необхідності зібратися. Водночас можливі моменти сумнівів, дистанції або внутрішньої суперечності між «хочу» і «треба». Зараз важливо не закриватися, але й не розчинятися в інших, відчувати, але зберігати кордони. Цей час добре підходить для пошуку інформації, чесних розмов, але не для ультиматумів. Що спокійніше й чесніше ви проживете ці дні, то легше буде увійти в наступний етап.

ТЕРЕЗИ

Тиждень вимагає від вас зібраності й уміння діяти з розрахунком. Події підштовхують до виходу із зони комфорту, навіть якщо вам цього зовсім не хочеться. Може з’явитися відчуття тиску ззовні, але саме воно допомагає зрозуміти, куди ви справді хочете рухатися далі. Важливо не сперечатися заради суперечки й не доводити свою правоту силою. Спокійний, упевнений крок принесе більше, ніж різкі рухи. Під кінець тижня з’являються чіткість і відчуття внутрішнього оновлення.

СКОРПІОН

Можливі ситуації, де звичні схеми перестають працювати, і потрібен новий підхід. Тиждень добре підходить для перегляду цілей, особливо в професійній сфері. Не тримайтеся за те, що вже припинило приносити задоволення, — простір готує для вас стійкішу опору. Багато що прояснюється через розмови й обмін думками. Можливі несподівані пропозиції або ідеї, які спочатку здадуться дивними, але пізніше виявляться перспективними.

СТРІЛЕЦЬ

Фокус зміщується на взаємодію з оточенням. Можливі ситуації, де доведеться шукати компроміс і зважати на чужі інтереси. Емоційне тло стає глибшим і вимагає чесності з собою. Можуть загостритися теми стосунків, дому або особистих кордонів. Це не час закриватися, але й не момент жертвувати собою заради чужого спокою. Тиждень допомагає вибудувати більш зріле розуміння близькості та відповідальності. Важливо не боятися змін у звичних ролях.

КОЗОРІГ

Період вчить гнучкості та вміння чути зворотний зв’язок. Зростає потреба все структурувати, розкласти по поличках і привести в систему. Однак події можуть нагадувати, що не все піддається контролю. Це гарний час для коригування планів і турботи про здоров’я. Що м’якше ви поставитеся до себе, то легше відбудуться зміни. Друга половина тижня приносить відчуття оновлення і бажання діяти інакше, ніж раніше.

ВОДОЛІЙ

Тиждень може торкнутися глибинних емоцій і прихованих процесів. Виникає потреба розібратися з минулим, завершити старі історії або змінити ставлення до них. Можливі коливання між бажаннями і зобов’язаннями, між особистим і зовнішнім. Це слушний період для творчості, спілкування і пошуку натхнення, але важливо не уникати відповідальності. До кінця тижня приходить розуміння, де варто поставити крапку, а де — відкрити нову сторінку.

РИБИ

Фокус тижня — цілі, плани і напрямок руху. Можливі розмови, які змінюють ваше уявлення про ситуацію або про людей поруч. Ви відчуваєте, що завершуєте один етап і готуєтеся до нового. Може з’явитися втома від надлишкової відповідальності, але разом із нею приходить розуміння, що не все треба тягти на самоті. Це час для усвідомлених рішень і зміцнення особистих меж. Важливо не пригнічувати свою індивідуальність, але й не йти наперекір усьому світові.