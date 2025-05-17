Що зірки нам пророкують: гороскоп на 19-25 травня 2025 року

Гороскоп на 19-25 травня 2025 року / © Associated Press

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Від 20 до 23 травня гендерні планети — Венера та Марс — у гармонійному аспекті: союз бажання та дії. Ці дні наповнені позитивом, пристрастю та прагненням до краси. Тригон у вогненній стихії дає нам енергію для яскравих вчинків, нових знайомств та рішучих кроків у стосунках. Цими днями бажання і воля йдуть в одному ритмі, відкриваючи чудовий час для відновлення гармонії у стосунках, сміливих зізнань та початку романів, рішучого просування у улюбленій справі, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

20 травня о 21:55 (gmt+3) Сонце входить у знак Близнята: зміна сезону відчувається не лише у природі, а й у нашій внутрішній динаміці. Попереду місяць легкості, спілкування, інформації та руху починається. Ми переключаємося на режим цікавості, гнучкості та багатозадачності. Близняа приносять жвавість, балакучість, потяг до нових знань та спілкування. Посилюється бажання вчитися, шукати свіжі ідеї та розширювати коло спілкування.

22 і 23 травня Сонце утворює позитивні аспекти з Нептуном та ретро-Плутоном, що дає особливий стан чіткості розуму та духу. Творчі інсайти, яскраві сни, духовні осяяння, розкриття смислів та глибоких мотивів — усе це можливо цими днями. Це час, коли ми здатні відчувати невидиме та перетворювати свою внутрішню реальність через намір та віру. Нептун допомагає бачити приховані смисли, а Плутон підштовхує до внутрішніх змін.

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25 травня — поворотна точка, що визначає тенденції найближчих кількох років: Сатурн, архітектор долі, входить у перший знак зодіаку — Овен — уперше майже за 30 років. І робить це пліч-о-пліч з Нептуном — містиком, архітектором мрій. Це важливий момент, який запускає нові довгострокові проєкти, посилює рішучість та вчить брати на себе відповідальність за свою долю. Найближчими місяцями ви можете відчути, що настав час діяти сміливо та впевнено.

ОВЕН

Цього тижня закладається перше насіння нового життєвого етапу, нової внутрішньої дисципліни, нових смислів, нових цілей. Ці дні підходять для творчих інсайтів, духовних пошуків та переосмислення важливих питань. Це час не шторму, а запалення внутрішнього маяка, який поведе вас уперед. Якщо ви шукаєте відповідь — вона може прийти незвичайним способом: через сон, фразу, знак. Настав час починати рухатися до своїх мрій без сумнівів!

ТЕЛЕЦЬ

Енергія тижня підштовхує до нових починань. До 25 травня важливо завершити старі завдання, а потім сміливо рухатися вперед. Будьте готові взяти на себе відповідальність за важливі зміни. Тригон Венери та Марса приносить баланс у особисті стосунки. Чудовий час для романтики, творчості та зміцнення партнерств. Аспект дає вам силу діяти з чарівністю та впевненістю — використовуйте цей порив. Саме час для того, щоб подумати про нові можливості особистого зростання.

БЛИЗНЯТА

Якщо ви мріяли про сміливий крок у особистому житті, зараз настав час проявити ініціативу! Подумайте: що ви давно хотіли висловити, створити, з ким зблизитись? Час настав. Сонце входить у ваш знак, відкриваючи вам зоряний місяць! Ви у фокусі, у потоці спілкування, ідей, натхнення. Прекрасний час для починань, креативу, самопрезентації. Зміна сезону робить вас головними героями тижня! Ви відчуєте приплив сил, бажання спілкуватися та шукати нові ідеї. Ідеальний час для навчання, переговорів та спілкування.

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РАК

На вас чекає підвищення чи доленосні рішення у сфері статусу. Венера та Марс пожвавлюють романтичну сферу. Прекрасний час для того, щоб донести інформацію та впливати на думку — люди вас чують. А Сатурн у Овні допоможе вибрати, з ким іти у майбутнє. Ви стоїте на межі нової епохи свого життя, відчуєте, що настав час переглядати структуру свого життя, що колишні правила більше не працюють, що починається внутрішній і зовнішній шлях оновлення, заснований не на страху, а на вірі.

ЛЕВ

Для одних Левів — період різкого зростання в кар’єрі, а для інших представників знака — момент дорослішання, прийняття відповідальності, внутрішнього лідерства. Позитивні аспекти Сонця з Нептуном і ретро-Плутон допоможуть вам глибше розібратися в особистих почуттях. Довіртеся своїй інтуїції, особливо якщо перед вами стоїть складний вибір. Все, що здавалося хаотичним, починає збиратися у чітку структуру. Фінал тижня доленосний, з відчуттям роздоріжжя — але ви вже знаєте, куди йти.

ДІВА

Час очищення, завершення та підготовки до нового життєвого циклу. Слухайте знаки та бережіть енергію. Використовуйте цей тиждень для того, щоб знайти підтримку інших людей і наблизитися до реалізації цілей. Зараз гарний час для цього, оскільки ваша чарівність посилюється, з’являється сила діяти та створювати базу майбутніх успіхів. Весь тиждень є відчуття «свіжості в голові». Плани на майбутнє знаходять крила. Гнучкість — запорука успіху цього циклу.

ТЕРЕЗИ

Тригон Венери та Марс пожвавлюють вашу сферу партнерства — настав час серйозних союзів. Все, що поверхове, відійде. Проте справжнє — розквітне. Це аспект внутрішньої алхімії — коли м’якість Венери не пригнічує, а надихає Марс на продуктивні дії, а активність Марса не руйнує, а посилює чуттєвість Венери. Можливі яскраві знайомства, пристрасні моменти, відновлення старого зв’язку. Час мріяти масштабно — у життя повертаються драйв та пристрасть.

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СКОРПІОН

Початок тижня — теплота, чуттєвість, стабілізація. Прекрасно для стосунків та робочих справ. Корисно відійти в тінь, щоби почути голос своєї душі. Внутрішній світ потребує тиші та чесності. Гармонія Венери та Марса допомагає залікувати старі рани, особливо у коханні. Енергія тижня може розкрити почуття, які ви давно ховали. Слухайте серце. Дивіться вдалечінь, навіть якщо невідомість лякає. І не бійтеся зробити крок туди, де ви ще не бували. На горизонті нова філософія, інша віра, переїзд чи навчання.

СТРІЛЕЦЬ

Ви на піку енергетичної залученості. Тиждень інтуїтивний, наснажливий, поетичний, дає сміливість йти вперед. Це чудовий період, щоб навчатися та ділитися знаннями, знайомитися, налагоджувати контакти, легалізувати свої ідеї та починання. Вас тягне до людей, діалогів, руху. Гармонія Венери та Марса дає вам шанс поринути у кохання, натхнення, творчість. Це сприятливий час для того, щоб зайнятися фінансами, справами спадщини, пошуком матеріальної допомоги чи інвестицій.

КОЗОРІГ

Ваш управитель — Сатурн. Починається новий 30-річний цикл і настає період усвідомлення прихованих аспектів вашого життя. Це глибокий, доленосний рух: усі життєві сфери вимагають переосмислення, можливо, раніше ухвалені рішення доведеться скасувати. Венера та Марс допоможуть не вигоріти, а творчо запалитись і надихнути оточення. Навколишні люди відзначають зміни, що відбулися у вас. Ви ніби вийшли з тіні і тепер бачите істину у важливих питаннях.

ВОДОЛІЙ

Починається період будівництва нового фундаменту життя та фінансового перезавантаження. Настав час відпустити минуле і вибрати, де ваш справжній дім. Венера та Марс допомагають налагодити стосунки з коханою людиною. Легкість у словах, креатив, ідеї, нові зв’язки — все це трохи втомлює, але в перспективі дасть гарні результати. Підхожий час для навчання, оформлення документів, угод купівлі/продажу. Використовуйте цей час для переговорів та відновлення балансу у партнерстві.

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РИБИ

Тиждень активізує вас як комунікатора, промовця, лектора. Підходить для подорожей, спорту та реалізації амбітних планів. Вогняна енергія Венери та Марса посилює вашу активність, заряджає вас енергією для любовних та творчих ініціатив. Настав час виявляти таланти та втілювати мрію в матерію! Це шанс вибудувати довгострокову стратегію стабільності, залучити ресурси та вирішити питання самоповаги. Гармонійний аспект Нептуна та Сонця допоможе вам побачити приховані можливості.