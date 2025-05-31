Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2-8 червня 2025 року

Гороскоп на 2-8 червня 2025 року / © Associated Press

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5 червня — Меркурій у Близнятах (у знаку свого управління) формує гармонійний секстиль із Марсом у Леві. Це аспект упевненої мови, швидкої думки та сміливих рішень. Наш розум заряджається енергією дії, а бажання логікою. Прекрасний час для презентацій, важливих розмов, старту проєктів та ініціатив. Повітря (Близнята) підштовхує вогонь (Лев) до потужного спалаху, а мова — до виразності. Однак, у цей день будьте обережні з вогнем!

6 червня о 07:43 (gmt+3) — Венера повертається додому, на знак Тельця, де вона виявляє свою чуттєву природу у всій повноті. Це період, коли прості радості — краса, дотик, смак, затишок та фінансова стабільність — стають особливо важливими. Кохання шукає вкорінення, тіло — насолоди, стосунки — надійності. Все, що створюється з любов’ю та увагою, зростатиме.

7 червня — день внутрішньої мудрості. Меркурій поєднується з Юпітером у Близнятах, а також із яскравою нерухомою зіркою Бетельгейзе — символом шляхетності та духовної сили. Це ідеальний момент для осяянь, інсайтів, вивчення нових тем та спілкування з учителями. Наш внутрішній учений, письменник, оповідач чи мудрець може зараз вийти на сцену — дайте йому слово. Все, що ми думаємо та вимовляємо, може знайти відгук у Всесвіті.

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8 червня о 01:58 Меркурій, збагатившись небесною мудрістю, залишає повітряні простори Близнят та входить у водний, інтуїтивний знак Рака. Тут мислення стає м’яким, чутливим, дбайливим. Важливо слухати не лише слова, а й те, що стоїть за ними. Це прекрасний період для розмови до душі, для піклування про сім’ю, написання листів, роботи з минулим та спогадами.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Тиждень важливий для вас, може принести осяяння, важливі звістки або внутрішнє пробудження. Період поєднує у собі легкість і глибину, рух та укорінення, думки та почуття. Підходить для вирішення практичних питань, вибудовування взаємин, початку нових справ, але також потребує чуйності та душевної участі. Від 6 червня — приємні новини у сфері фінансів та особистої стабільності. Ближче до вихідних — настрій на дім та рідних.

ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня небеса обіцяють зрозумілість, загострення інтуїції та нові перспективи. Період продуктивного спілкування та цікавих ділових пропозицій. Можливі подорожі, листування, навчання. З Венерою у вашому знаку ви стаєте магнітом для кохання, краси та задоволень. Тиждень сприятливий для покращення зовнішності, оновлення у взаєминах, романтики та шопінгу. Можливі великі витрати, але і несподівані подарунки від життя.

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БЛИЗНЯТА

Початок тижня підходить для активних кроків та спілкування. Ваш час триває — Меркурій у вашому знаку дає енергію ідей, легкість у комунікації та безліч цікавих знайомств. Можливі вдалі фінансові рішення, повернення боргу чи вигідний закуп. Особливо важливий день 7 червня — ви можете почути саме ті слова, на які чекали, або отримати ту інформацію, яку шукали. Наприкінці тижня — фокус на душевне та дуже особисте.

РАК

У першій половині тижня — бажання усамітнення, тиші та відновлення. Але вже від 8 червня Меркурій увійде у ваш знак — і ви знову відчуєте силу слова, натхнення та бажання говорити про важливе. Венера допомагає зміцнити близькі зв’язки та відновити душевний баланс, підтримає дружбу та романтику. Завершення тижня ідеально підходить для інтуїтивних налаштувань, душевних розмов та занурення у важливі сімейні чи внутрішні теми.

ЛЕВ

Марс у вашому знаку дає потужний імпульс до дій, тому тло тижня активне і продуктивне. Середина тижня сприятлива для кохання, комфорту, ухвалення важливих фінансових рішень. Венера робить вас переконливими та харизматичними, посилює вашу репутацію та може принести визнання чи винагороду за працю. Особливо вдалий час для творчих професій та сфери продажу. Можливі світлі новини про нерухомість чи рідню.

ДІВА

У першій половині тижня робочі та кар’єрні питання на першому місці. 6 червня — сприятливий день для поїздок, спілкування з іноземцями, планування подорожей. Венера утворює гармонійний аспект до вашого Сонця і допомагає знайти гармонію в рутині і зміцнити зв’язки з колегами або клієнтами. Добре укладати угоди, підписувати договори, влаштовувати теплі розмови. Можливе важливе рішення щодо кар’єри.

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ТЕРЕЗИ

Ви відчуваєте, як Всесвіт розкриває перед вами таємні двері. Можливі важливі трансформації та усвідомлення, особливо ближчі до 7 червня. Венера — ваш управитель, переміщується другим знаком сили — Тельцем, роблячи стосунки м’якшими та гармонійними. Тиждень сприяє творчості, любові та реалізації особистих талантів. Транзит пробуджує чуттєвість, потяг до прекрасного і може подарувати ніжність чи нове натхнення у коханні.

СКОРПІОН

Тиждень принесе приплив натхнення та впевненості, з’явиться шанс покращити стосунки з близькими. У вівторок і середу уникайте суперечок з керівництвом Марс може посилити прямолінійність. Час навести лад у домі, зайнятися сімейними питаннями та внутрішнім станом. Можлива важлива ділова зустріч, яка вплине на ваш статус. У коханні уникайте флірту з ввічливості, це може заплутати почуття оточення.

СТРІЛЕЦЬ

Початок тижня може бути млявим, але від четверга увімкнеться продуктивний режим. У кар’єрній сфері — вдалий час для укладання угод чи започаткування проєкту. Вихідними змініть атмосферу — це принесе натхнення. Можливі важливі розмови із родичами чи питання нерухомості. Ваша здатність до адаптації відіграє ключову роль. Ви стаєте особливо чутливими до слів і настроїв оточення.

КОЗОРІГ

Тиждень розпочнеться з бажання заявити про себе. Вдалий час для публічних виступів, презентацій та виходу в онлайн-простір. Сприятливий час для коротких подорожей. Венера додасть натхнення, може проявитися потяг до поезії, мистецтва чи теплого діалогу. Період порушує тему партнерства. Також сімейні теми виходять на перший план. У коханні можлива зустріч із людиною, чия думка вас надихне.

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ВОДОЛІЙ

Енергія тижня сприяє тому, щоб вибудовувати кордони. Венера активує потребу в гармонії, але у стосунках можуть виникнути недомовки — краще одразу проговорити сумніви. На роботі можливі затримки, але до п’ятниці ситуація вирівняється. На самотніх представників знака може чекати несподівана зустріч у незвичайному місці. Можливі несподівані пропозиції, які можуть змінити ваше майбутнє.

РИБИ

На початку тижня може з’явитися відчуття, що ви стоїте на роздоріжжі. Але ваше загострене чуття допоможе розібратися у заплутаній ситуації. Важливо не боятися ризикувати, але зберігати розумний баланс. В особистому житті можливі несподівані зізнання чи романтичні моменти. У кар’єрі — несподівані зміни, які спричинять нові можливості. Вихідні — з фокусом на повсякденні завдання та турботу про здоров’я.