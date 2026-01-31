Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2–8 лютого 2026 року

Гороскоп на 2–8 лютого 2026 року / © Associated Press

Повня 2 лютого у Леві відкриває цей трансформаційний період, в якій внутрішнє світло стає головним орієнтиром. Місяць у вогняному знаку піднімає емоції на поверхню, посилюючи все, що пов’язано із самовираженням, сміливістю та особистою правдою, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

На тлі потужного стеліума у Водолії цей яскравий місячний імпульс звучить особливо контрастно: між серцем і розумом виникає напружений, але продуктивний діалог. А ближче до кінця тижня енергія поступово пом’якшується, даючи змогу інтуїції посісти місце логіки й відкриваючи простір для тоншого сприйняття того, що відбувається.

7 лютого Меркурій залишає Водолія і входить у Риби, де і перейде в ретроградний рух 26 лютого. Якщо на початку тижня домінували логіка, аналіз і холодна чіткість, то з інгресією Меркурія включається зовсім інший режим сприйняття. Думки стають м’якшими і глибшими, а раціональні схеми поступаються місцем інтуїції, образному мисленню і здатності вловлювати підтекст.

У підсумку тиждень складається як рух від зовнішнього до внутрішнього, від яскравого вияву до тихого осмислення. Це період, коли особисте і колективне переплітаються, коли серце і розум сперечаються, але все ж знаходять точку балансу. Майбутнє кличе, але йти до нього тепер хочеться не через зусилля, а через внутрішню виразність. Тиждень підходить для важливих рішень, творчих проривів, чесних розмов і початку нових внутрішніх циклів — тих, що народжуються не з тиску обставин, а з тихого, але впевненого розуміння свого шляху.

ОВЕН

Цей тиждень спонукає вас діяти сміливіше і рішучіше. Ви відчуваєте внутрішнє піднесення, яке підштовхує до того, щоб вийти на перший план і заявити про свої наміри. Важливо спрямовувати енергію усвідомлено: не розпорошуватися, а обирати те, що справді має значення. У середині тижня можливий потужний творчий імпульс або осяяння, яке допоможе вам просунути особистий проєкт. Завершення тижня принесе відчуття, що ви зробили важливий крок уперед.

ТЕЛЕЦЬ

Для вас тиждень стає часом внутрішнього перегляду. Це час, коли внутрішні осяяння приходять не через розрахунок, а через тонкі відчуття, сни, символи. Колишні звички або підходи більше не працюють, і це м’який, але наполегливий сигнал до оновлення. Добре приділити увагу дому, тілу, емоційному стану. У середині тижня можливий сплеск почуттів, який допоможе зрозуміти, що саме потребує змін. Вихідними ви відчуєте потребу в усамітненні та відновленні.

БЛИЗНЯТА

Тиждень приносить активне спілкування, нові ідеї та несподівані інсайти. Ви опиняєтеся в центрі інформаційного потоку. Можливі нові знайомства, пропозиції або обговорення, які відкриють перспективи. У середині тижня ви можете отримати важливу новину або натхнення. До вихідних з’явиться бажання заглибитися в більш особисті, душевні розмови. Меркурій (ваш управитель) у Рибах відкриває простір для творчості, духовних практик, психологічної роботи, музики, поезії.

РАК

Фокус тижня зміщується від яскравої емоційної кульмінації до питань стабільності, безпеки й особистих кордонів. Ви можете відчути, що настав час зміцнити своє становище — в роботі, у стосунках або у власних рішеннях. Але одночасно з цим вирішення завдань, де потрібні жорсткі дедлайни, точність і сухий розрахунок, стає дискомфортним. Це гарний час для наведення ладу, завершення справ і створення опори. До вихідних днів ви відчуєте внутрішнє полегшення.

ЛЕВ

Тиждень починається яскраво і насичено: ви в центрі уваги, і багато що залежить від вашого настрою. Ця повня висвічує теми самовираження, особистої сміливості, внутрішнього вогню і потреби бути почутим. Чудовий час для того, щоб проявити себе і розширити свій вплив. Ваші бажання та імпульси стають виразнішими, і ви розумієте, що готові рухатися далі. У середині тижня можливий емоційний прорив або важливе усвідомлення. Кінець тижня принесе натхнення, м’якість і відчуття, що ви на правильному шляху.

ДІВА

Тиждень розгортається як поступовий перехід від напруженого стану до м’якшого, інтуїтивного. На початку періоду відчувається емоційна повня у Леві, яка змусила багатьох визнати те, що довго відкладалося. Вона піднімає вас на сцену власного життя, змушуючи визнати те, що більше неможливо приховувати. На тлі стеліума у Водолії це виявилося особливо контрастно — наче серце і розум вступили у відкритий діалог, кожен наполягаючи на своєму.

ТЕРЕЗИ

Настав час навести лад — у справах, думках, стосунках. Тиждень підходить для завершення старих завдань, структурування планів і звільнення простору для нового. Важливо не перевантажувати себе деталями та дозволити собі трохи гнучкості. У середині тижня можливий емоційний сплеск, який покаже, що ви надто довго ігнорували власні потреби. До вихідних ви відчуєте потяг до творчості або емоційніших занять. З’являється динаміка у сфері спілкування і партнерств.

СКОРПІОН

Це гарний час для спільних проєктів, переговорів і чесних розмов. У середині тижня можливий емоційний момент, який допоможе розставити акценти. Ви можете отримати важливий зворотний зв’язок або побачити стосунки під новим кутом. З’являються можливості для побудови масштабних планів. Внутрішнє прагнення до свободи й оновлення посилюється, і це подобається оточенню. До вихідних ви відчуєте потребу в гармонії, м’якості та душевному теплі.

СТРІЛЕЦЬ

Ви вдало виходите зі старих соціальних ролей, змінюєте правила, структуру, формат життя — від побутових дрібниць до глобальних рішень. Ви входите в період внутрішньої концентрації та глибоких процесів. Вдається розібратися в мотивах — своїх і тих, хто вас оточує. Тиждень підходить для трансформацій, але без різких кроків: все повинно відбуватися природно. У середині тижня можливе емоційне піднесення, що допоможе побачити приховані аспекти ситуації. Вихідними ви відчуєте, що готові до важливого рішення.

КОЗОРІГ

Тиждень розширює ваші горизонти — через ідеї, людей або нові можливості. З’являється готовність зробити наступний крок. У середині тижня можливий емоційний сплеск, який допоможе визначити справжні бажання. Це гарний час для навчання, подорожей, планування майбутнього. У середині тижня можливий емоційний момент, який покаже, де ви перевантажили себе. До вихідних з’явиться бажання сповільнитися та дослухатися до внутрішнього голосу. Ви відчуєте натхнення та бажання творити на самоті.

ВОДОЛІЙ

Фокус тижня — на матеріальних питаннях, стабільності та довгострокових цілях. Ви можете відчути, що настав час переглянути стратегію або зміцнити фундамент. Тиждень підходить для практичних рішень, структурування планів і зміцнення позицій. Ви опиняєтеся в центрі подій: тиждень приносить багато ідей, змін і можливостей. Експериментуйте — і досягнете успіху. Емоційні сплески можуть підказати, куди рухатися далі. До вихідних настає м’яке відчуття прояснення та внутрішньої злагоди.

РИБИ

Тиждень відкриває простір для інтуїтивних осяянь і глибоких почуттів, романтики і кохання. Ви відчуваєте, що внутрішній світ стає яскравішим і більш насиченим. Це гарний час для творчості, самоаналізу, духовних практик і м’яких змін. У середині тижня ви можете отримати важливе усвідомлення про себе або свій шлях. Можлива важлива розмова або знак, який допоможе визначитися з напрямом. До вихідних ви відчуєте натхнення і внутрішню гармонію.