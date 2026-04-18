Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20–26 квітня 2026 року

Гороскоп на 20–26 квітня 2026 року / © Associated Press

Реклама

20 квітня о 04:39 (gmt+3) Сонце входить у знак Тельця, і світ немовби робить глибокий вдих після вогняної швидкості Овна. Темп сповільнюється, увага зміщується до тіла, до матеріальних питань, до стійкості. Але це лише зовнішня оболонка тижня — під ним ховається клекітний, напружений та доленосний процес, що наростатиме з кожним днем, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Одразу після переходу Сонця в Тельця в Овні формується рідкісна і вибухонебезпечна конфігурація: Меркурій, Марс і Сатурн з’єднуються у вогняному знаку. Це поєднання дає різкість, прямолінійність, конфліктність, але водночас — неймовірну концентрацію волі. Увесь тиждень люди говорять те, що давно тримали всередині, і роблять те, на що раніше не наважувалися.

Такий аспект може давати як прориви, так і зіткнення. Він вимагає уважності, дисципліни та вміння не піддаватися імпульсу. Але саме тут народжуються перші внутрішні рішення, які пізніше стануть причиною зовнішніх подій.

Реклама

23 квітня Венера утворює аспект з’єднання з Ураном, що приносить несподіванки, емоційні спалахи, раптові зміни у стосунках, фінансах і цінностях. Венера поруч з Ураном завжди приносить елемент сюрпризу: від раптових зізнань до різких розривів, від несподіваних покупок до нових джерел натхнення. Це енергія свободи, яка не терпить обмежень. Вона може бути прекрасною, якщо йти їй назустріч, і руйнівною, якщо намагатися утримати те, що давно проситься на вихід.

24 квітня о 07:03 Венера входить у Близнята, і емоційне тло стає легшим, рухливішим, балакучішим. Після уранічного поштовху Венера в Близнятах переводить увагу на спілкування, навчання, обмін ідеями. Люди легше йдуть на контакт, з’являється бажання навчатися і подорожувати. Це час флірту, легких зустрічей, інтелектуальних іскор і нових соціальних зв’язків.

Але розслаблятися зарано. 25 квітня Сонце утворює квадрат із Плутоном, і це один із найбільш напружених моментів тижня. Плутон розкриває приховане, оголює слабкі місця, змушує зіткнутися з тим, чого ми уникали. Це аспект трансформації, який може вивлятися як внутрішній тиск, як боротьба за владу, як необхідність відпустити старе.

І нарешті, кульмінація тижня — 26 квітня о 03:51 Уран входить у знак Близнят, відкриваючи новий семирічний цикл. Уран у Близнятах приносить прискорення, інформаційні революції, технологічні стрибки, нові форми комунікації, нові соціальні структури. Багато хто відчує, що «щось починається», хоча словами це ще не пояснити.

Реклама

ОВЕН

Тиждень починається з пошуку стійкості, проходить через спалахи, одкровення і внутрішні кризи, і завершується потужним уранічним поштовхом. Це час, коли важливо бути уважним до знаків, чесним із собою і готовим до того, що життя може повернути в несподіваний бік. Усе, що відбувається в ці дні, — не випадковість, а налаштування на новий ритм майбутнього.

ТЕЛЕЦЬ

Основне завдання тижня — налагодити взаємодію з партнерами і дійти взаєморозуміння зі складних питань. Розбіжності, що виникли раніше, цілком закономірні, проте зараз з’являється можливість знайти компроміс і вибудувати стійкішу модель співробітництва. Підприємцям і керівникам у цьому процесі помітно допоможуть співробітники: їхня ініціативність, залученість і нестандартний підхід відіграють важливу роль.

БЛИЗНЯТА

Фінансова ситуація стабільна: доходи надходять регулярно, а витрати залишаються в межах запланованого. Є ймовірність повернення старих боргів, що додатково зміцнить матеріальне становище. Спільні зусилля дадуть змогу не тільки відновити попередні зв’язки, а й зміцнити їх, а також залучити нових партнерів. Це позитивно позначиться на всіх справах, запланованих на квітень.

РАК

Багато подій у професійній сфері. Службовцям важливо виявити гнучкість у спілкуванні з керівництвом і акуратність у діалогах з опонентами. Особливо це актуально для тих, хто тільки освоюється на новій посаді або отримав додаткові обов’язки. Зараз багато що залежить від дипломатичності та професійного настрою. Тим, хто перебуває у пошуку роботи, тиждень також може принести хороші можливості.

Реклама

ЛЕВ

В особистому житті доведеться переглянути звичний погляд на стосунки. Особливо це стосується сімейних пар із тривалим стажем: партнер може виявляти підвищену активність і наполегливість, що не завжди сприйматиметься легко. У такій ситуації розумніше зайняти гнучкішу позицію і не загострювати конфлікти. Можливі питання, пов’язані з дітьми, зокрема фінансового характеру.

ДІВА

Тиждень переоцінки головних цілей, визначення нових напрямів, проте шлях до результату буде не найпростішим. Тим, хто планує запуск бізнесу в іншому місті або країні, доведеться зіткнутися з низкою перешкод. Можливі розбіжності з партнерами здалеку або організаційні складнощі. Ці чинники не скасують намічених планів, але потребуватимуть додаткових зусиль і часу.

ТЕРЕЗИ

У закоханих відбуваються зміни: в одних це повернення до колишніх почуттів, в інших — зміцнення вже наявних стосунків. Водночас ви маєте сильний ресурс для подолання труднощів — упевненість, внутрішня зібраність і підтримка з боку союзників. Допомога колег, налаштованих доброзичливо, дасть змогу швидше впоратися із завданнями, що виникають, і спрямувати ситуацію в потрібне русло.

СКОРПІОН

Цей тиждень стане напруженим і водночас результативним — саме в цей час можливий серйозний прорив у справах. Тим, хто прагне змінити роботу або зміцнити позиції на поточному місці, місяць також дає шанс домогтися бажаного. Можлива ситуація, коли обсяг роботи значно збільшується, а фінансова віддача поки що залишається помірною. Також не є винятком плани, пов’язані з від’їздом або переїздом на нове місце проживання.

Реклама

СТРІЛЕЦЬ

Особисте життя буде не менш насиченим, ніж професійне. Поточні зусилля закладуть основу для майбутніх доходів. Сімейні представники знака потішаться успіхам дітей, можливі зустрічі або поїздки до них, особливо якщо вони живуть в іншому місті або країні. Енергетичний рівень може бути дещо зниженим, особливо в людей із хронічними захворюваннями. Їм варто заздалегідь подбати про профілактику і відпочинок.

КОЗОРІГ

У романтичній сфері посилюється емоційна залученість. Відбувається розвиток контактів із партнерами з інших міст і країн. Очікуються переговори, поїздки та обговорення перспектив співробітництва. Можливий як новий роман, так і поглиблення вже наявних стосунків. Період сприятливий для відкритого вираження почуттів і зближення. Фінансова ситуація помітно поліпшується.

ВОДОЛІЙ

Підприємці та керівники продовжують розв’язувати організаційні та практичні завдання. В одних випадках ідеться про запуск бізнесу в новому регіоні, в інших — про перехід на новий етап після завершення складного періоду. Для найманих працівників актуальним є пошук нових можливостей. Ті, хто нещодавно залишився без роботи, зможуть знайти підхожий варіант. У частини представників знака зміни відбудуться вже цього місяця.

РИБИ

Деякі складнощі можливі у спілкуванні з партнерами здалеку: непорозуміння або розбіжності в поглядах. Однак вони не стануть серйозною перешкодою і будуть досить швидко усунуті. Ті, хто переїжджає, облаштовуватимуться на новому місці та паралельно розв’язуватимуть питання, пов’язані з попереднім житлом. Може йтися про купівлю, продаж або інші операції з нерухомістю. Коло спілкування розширюється й оновлюється.