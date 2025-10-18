Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20–26 жовтня 2025 року

Гороскоп на 20-26 жовтня 2025 року / © Associated Press

Реклама

До 23 жовтня діє з’єднання Ліліт, Марса і Меркурія у Скорпіоні — аспект, що створює напружену суміш: інстинкти, бажання, слова і дії переплітаються, спричиняючи спалахи емоцій, одкровення, конфлікти і прориви. Це час, коли гострі слова, приховані мотиви та внутрішні конфлікти можуть виплисти на поверхню, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

21 жовтня молодик у Терезах о 15:25 на тлі напруженого з’єднання у Скорпіоні символізує пошук балансу в хаосі. Ще складніші дні — 22 і 23 жовтня, оскільки Місяць переміщується у Скорпіоні. Можливі кризи у стосунках, особливо якщо в них довго замовчувалися важливі теми.

22 жовтня Нептун о 12:51 на ретрофазі повертається в знак Риби, і тема ілюзій, духовних пошуків, розчарувань і натхнення знову стає актуальною. Ці дні можуть бути найнапруженішими: загострення страхів, ревнощів, ментального тиску. Але важливо не губитися в проєкціях. Сни, образи, інтуїтивні осяяння можуть бути ключами до розуміння того, що відбувається. Не вірте першому враженню, особливо 22 і 23 жовтня. Ілюзії сильні цими днями.

Реклама

23 жовтня о 06:51 Сонце входить у знак Скорпіона, і загальне енергетичне тло стає зосередженішим, пристраснішим, проникливішим. День підходить для початку глибинної роботи над собою, завершення старих циклів, очищення від токсичних зв’язків. Можливі важливі усвідомлення та досягнення значного внутрішнього зростання, впевненості, самоконтролю і здатності реалізовувати свої цілі й мрії. Транзит Сонця Скорпіоном допомагає керувати емоціями, ухвалювати правильні рішення й будувати гармонійні стосунки.

24 жовтня Юпітер у Раку в гармонійному аспекті з Меркурієм у Скорпіоні, як промінь світла в темному царстві. Це можливість зцілити словом, відновити довіру, висловити почуття з глибиною і мудрістю. Сприятливий час для психотерапії, відвертих розмов, написання, духовних практик.

До кінця тижня енергія з’єднання Ліліт і Марса в Скорпіоні досягає максимуму: пристрасті, гнів, сексуальність, боротьба за владу. Можливі спалахи агресії, конфлікти, посилення військових дій.

Овен

Ваш управитель — Марс, увесь тиждень у складному з’єднанні з планетами в Скорпіоні. Але це і найпродуктивніший час для рішучих дій, якщо взяти емоції під контроль. Тому важливо спрямувати енергію в конструктивне русло: спорт, творчість, ритуали очищення, робота з тілом. Зберігайте внутрішній центр, не піддавайтеся на провокації. Настав час оцінити пройдений шлях і подумати про майбутнє, яке обіцяє бути насиченим і перспективним.

Реклама

Телець

Тиждень мине для вас досить спокійно — наскільки це можливо в наш час. Перші дні будуть ефективними, але вони більше підійдуть для розв’язання поточних завдань, наведення ладу в справах і опрацювання деталей. Можливі певні складнощі в комунікації з партнерами з інших регіонів або країн. Не відкладайте вирішення — краще взяти ініціативу на себе, саме ви здатні залагодити ситуацію. Якщо ви розв’язуєте особисті питання, підтримку можуть запропонувати близькі — батьки, чоловік чи дружина або друзі.

Близнята

Розвиток професійних планів може зажадати вкладень. Тим, хто керує проєктами або веде бізнес, варто розглянути можливість отримання зовнішньої підтримки — це може бути кредит або допомога від ділових партнерів. Якщо ви зайняті в проєктах із розширення бізнесу або реорганізації, ви зможете спокійно просуватися вперед, нехай і невеликими кроками. До кінця місяця ви відчуєте, що ситуація стає зрозумілішою і справи починають рухатися в потрібному напрямі.

Рак

Ваш енергетичний рівень коливатиметься. Підтримка від Сонця очікується від 23 жовтня, тому на початку тижня можлива втома. Фінансова картина неоднозначна. Особисті події продовжують розвиватися в тому руслі, яке було задане раніше. Якщо планується переїзд, на вас чекає клопіт, пов’язаний із документами та облаштуванням побуту. Родинні зв’язки відіграють ключову роль: можлива вагома підтримка з боку сім’ї, особливо якщо йдеться про великі купівлі або ремонт.

Лев

Період насичений глибинними процесами, емоційною турбулентністю і можливістю потужного внутрішнього прориву. Це час, коли тіні виходять на світло. Сил вистачатиме, особливо якщо ви навчитеся вчасно переключатися між справами й відпочинком. Зростає ймовірність зустрічей із рідними, які мешкають далеко, — як і возз’єднання з тими, з ким ви давно не бачилися. Також можливе відновлення старих романтичних зв’язків, особливо в другій половині тижня.

Реклама

Діва

Це ваш тиждень, і ви вступаєте в нього з повною готовністю до дії. Професійна активність — на піку. Комбінація впевненості, внутрішньої енергії та раціонального підходу створює міцне підґрунтя для успіху — як у справах, так і в особистій сфері. Керівники й підприємці зможуть просунути розпочаті проєкти та заявити про нові ініціативи. Важливо, що ваші зусилля приноситимуть не тільки моральне задоволення, а й реальну фінансову віддачу.

Терези

Контакти з партнерами з інших міст і країн тривають, і більша частина успіху — ваша заслуга. Завдяки вашій дипломатичності та твердості в позиціях, вдасться знайти спільну мову навіть із найважчими співрозмовниками. Проте варто виявляти пильність: у стосунках із партнерами можуть ховатися ілюзії або недомовленості. Фінансова ситуація вельми сприятлива. Регулярні надходження тішать стабільністю, а додатковий дохід можливий завдяки минулим заслугам або новим домовленостям.

Скорпіон

Ви стикаєтеся з тим, що довго ховали: ревнощами, страхами, гнівом, сексуальністю, правдою, яку боялися озвучити. Тиждень напружений і навіть небезпечний, тож будьте обережними. Згоряють старі патерни, щоб звільнити місце для сили. І якщо ви готові пройти крізь цей вогонь — не тікаючи, не звинувачуючи, а спостерігаючи й приймаючи — то можете вийти оновленими. Ваше слово стає заклинанням, дія — каталізатором, а біль — провідником до свободи.

Стрілець

Робота має бути напруженою, питання співробітництва просуваються непросто, але результат буде того вартий. Важливо правильно спланувати режим праці та відпочинку. Фізичний стан мінливий: можуть бути сплески енергії, за якими йтиме занепад сил. Дослухайтеся до себе, не ігноруйте сигналів організму. Повноцінний сон, правильний режим і відпочинок допоможуть зберегти гарне самопочуття. Ваша роль у сім’ї в цьому місяці особливо значуща — ви надихаєте близьких і даєте їм упевненість.

Реклама

Козоріг

На перший план виходить робота, але в сім’ї ви залишаєтеся надійною опорою. На вас чекають турботи про побут, розв’язання фінансових питань і допомоги близьким — особливо дітям і батькам. Підтримка з боку надійних колег і підлеглих буде значною. Ті, хто працює за наймом, можуть розраховувати на визнання заслуг і, можливо, на нові обов’язки або підвищення. Але, все ж таки, підхід «перевіряй, але довіряй» буде особливо корисним у переговорах і спільних справах.

Водолій

У стосунках із партнером спостерігається позитивна динаміка: обидві сторони прагнуть миру та злагоди. Проте емоційне тло залишається крихким — варто обговорити важливі теми заздалегідь, щоб уникнути майбутніх конфліктів. Для керівників і бізнесменів важливо буде навчитися співпрацювати, особливо якщо йдеться про масштабні завдання. Без підтримки з боку надійних людей зрушити справу з місця буде складно. Навіть за можливих непорозумінь конструктивний підхід допоможе досягти хоча б частини цілей.

Риби

Протягом тижня ви можете відчувати залежність від партнерів — як у професійному, так і у фінансовому плані. Також варто приділити увагу атмосфері в колективі — непорозуміння всередині команди можуть ускладнити виконання завдань. У найманих працівників можуть виникати дрібні конфлікти з колегами, однак вони не вплинуть на загальний результат. Дохід цього місяця може виявитися скромнішим, ніж зазвичай. Основні надходження надійдуть через інших людей — партнерів, близьких або кредитні організації.