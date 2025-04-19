Що зірки нам пророкують: гороскоп на 21-27 квітня 2025 року

Гороскоп на 21-27 квітня 2025 року / © Associated Press

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Від 21 до 24 квітня формується напружена конфігурація «Тау-квадрат», що з’єднує Сонце, Марс і Плутон. Цей аспект несе потужну перетворювальну енергію, але також сприяє конфліктам і різким змінам. На зовнішньому плані це може викликати боротьбу за владу, спалахи гніву та внутрішні кризи. Але саме з цієї напруженості може народитися новий напрям, внутрішня сила, усвідомлена «ні» старому сценарію.

Сонце на вершині конфігурації висвічує протистояння між силою дії (Марс) та глибинними змінами (Плутон). Марс посилює напирання — можливі суперечки, імпульсивні рішення, протистояння. Плутон вимагає трансформації — цей аспект змушує відмовитися від ілюзій та прийняти доленосні зміни. Слід пам’ятати, що інтенсивність військових дій значно посилюється цими днями.

На тлі напруженого «Тау-квадрату» Венера з’єднується із Сатурном у Рибах, надаючи подіям відтінок серйозності та усвідомлення глибини почуттів. Це час для ухвалення важливих рішень у взаєминах та опрацювання емоцій. Багато людей цими днями схильні до глибоких роздумів про цінності, уподобання та майбутнє. Формуються міцні основи — Венера дає чутливість, а Сатурн — стійкість.

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27 квітня молодик у Тельці (22:31 GMT+3) завершує цей період, приносячи стабільність і заземлення після напружених енергій квітня. Енергія Тельця допомагає зрозуміти фінансові перспективи та планувати стратегічно.

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ОВЕН

Тиждень відкриє перед вами можливості проявити себе як лідера та наставника. Ваш авторитет буде незаперечним, а слова — вагомими та значущими. Це стосується як професійної сфери, так і особистого життя. Можливий прогрес у переговорах та партнерських взаєминах. Помітно покращаться зв’язки з колегами з інших міст чи країн. Це створить умови для активної роботи над новими проєктами та розширення бізнесу.

ТЕЛЕЦЬ

Перша половина тижня супроводжуватиметься затримками та організаційними труднощами. Підприємці та керівники зможуть зайнятися масштабними господарськими заходами, такими як будівництво чи ремонт. Службовці отримають шанс обговорити підвищення чи знайти нову роботу. Найбільш сприятливий період для цього — друга половина тижня, коли ймовірність позитивного результату буде особливо високою.

БЛИЗНЯТА

Напружена конфігурація планет у першій половині тижня може призвести до збоїв у планах та документальних процесах. Значних прибутків не очікується, але доходи надходитимуть регулярно. Якщо відкласти важливі справи та закупи до четверга, то фінансова ситуація залишиться стабільною. Багато представників знака присвятять час дітям, їхньому вихованню та освіті. Можливі зустрічі з дітьми, які мешкають в іншому місті чи країні.

РАК

Сімейні питання вийдуть на перший план. Витрати передбачувані і не вийдуть за межі запланованого бюджету. Закохані зможуть зміцнити свої стосунки та обговорити спільне майбутнє. Можлива спільна поїздка, що зблизить партнерів. Зайняті побутовими питаннями завершать важливі процеси, пов’язані з ремонтом чи облаштуванням житла. Загальне самопочуття у квітні буде непоганим, але можливе різке зниження енергії наприкінці тижня.

ЛЕВ

Обставини тижня вимагатимуть балансу між професійними та сімейними справами. Ви повинні вирішувати складні питання на роботі, одночасно приділяючи увагу дому та близьким. Ділова активність буде зосереджена на врегулюванні складних питань, особливо пов’язаних із колегами та партнерами з інших регіонів чи країн. Після затяжного періоду невизначеності намітиться прогрес і з’явиться шанс дійти компромісу.

ДІВА

У першій половині тижня можливі затримки, повторні обговорення та доопрацювання раніше ухвалених рішень. Однак цей період сприятливий для виправлення помилок і уточнення деталей. Особливу роль можуть відігравати давні союзники або впливові партнери, які допоможуть просунутися вперед. У другій половині тижня темп роботи помітно зросте, відкриються можливості для продуктивних переговорів та конкретних дій.

ТЕРЕЗИ

Період підійде для вирішення питань, пов’язаних із нерухомістю, переїздами та господарськими справами. Службовці зможуть врегулювати стосунки з колегами, а підприємці та керівники — налагодити контакт із підлеглими. Ті, хто стикався з юридичними проблемами, матимуть шанс знайти компромісне рішення. Фінансова ситуація буде стабільною. Доходи залишаться на звичному рівні, а витрати в основному будуть передбачуваними.

СКОРПІОН

Можливі великі витрати, пов’язані із потребами дітей чи близьких людей. Стосунки із родичами вийдуть на перший план. У тих, хто давно стикається із сімейними розбіжностями, з’явиться можливість урегулювати частину проблем. Важливу роль цих питаннях може зіграти чоловік чи близька людина, який допоможе знайти компроміс. Багато хто займеться житловими питаннями, що може бути пов’язане з переїздом, ремонтом чи оформленням документів.

СТРІЛЕЦЬ

Увага буде зосереджена на дітях, а їхні потреби можуть спричинити значні фінансові вкладення. Цей же період виявиться непростим для закоханих — можливі конфлікти на тлі фінансових суперечностей, ревнощів чи різних поглядів на важливі події. У поїздках та за кермом варто бути гранично уважним. Якщо подорож запланована цього тижня, краще вирушати у вже знайомі місця, щоб уникнути несподіваних труднощів.

КОЗОРІГ

Нарешті досягається гармонія у важливих сферах — кохання, творчість і ресурси набувають чіткості. Енергії тижня несуть інтенсивні зміни, усвідомлення цінностей та прагнення стабільності. Тау-квадрат вимагає рішучості, Венера та Сатурн допомагають заглибитися у почуття, а молодик у Тельці дає можливість зміцнити ґрунт під ногами. Цей період підходить для глибоких усвідомлень, перегляду пріоритетів та створення сталого фундаменту!

ВОДОЛІЙ

Це не просто насичений час, а переламний момент, коли планетарні енергії наче запрошують нас зазирнути углиб себе та вийти оновленими. Так, енергії можуть бути бурхливими, але ж вони й творять. Дайте вихід напружності через дії, медитації, прощення, творчість. Нехай кохання буде зрілим, воля — сильною, а ваші наміри — укоріненими. Після турбулентного та потужного тижня цей молодик 27 квітня приносить ковток спокою.

РИБИ

Від 21 до 24 квітня у знаку Риб поєднуються Венера і Сатурн — це аспект про зрілі почуття, кармічні союзи, глибокі уроки любові та співчуття. Щось може пройти перевірку часом, а щось відпасти як ілюзія. Зараз важливо укорінитися, відчути безпеку, смак життя, стабільність у почуттях та тілесність. Це ідеальний момент, щоб закласти фундамент під важливі довгострокові починання, особливо у сферах кохання, фінансів, сім’ї та особистих цінностей.