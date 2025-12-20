Що зірки нам пророкують: гороскоп на 22–28 грудня 2025 року

Гороскоп на 22–28 грудня 2025 року / © Associated Press

22 грудня ми зустрічаємо перший схід Сонця після проходження кардинальної точки року, і це символічно відкриває новий цикл. Але енергетика залишається непростою — на тлі напружених аспектів Венери до Сатурна і Нептуна ми можемо відчувати внутрішні суперечності, коливання у сфері почуттів, цінностей та стосунків, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Вплив Сатурна виявляється як відчуття обмежень, необхідність тверезо поглянути на свої зв’язки і звичні моделі поведінки.

Аспект Венери з Нептуном може принести ілюзії, розчарування або плутанину в очікуваннях, але також здатний відкрити канал натхнення, якщо спрямувати енергію у творчість або духовні практики.

Загалом тиждень несе атмосферу випробувань і переосмислення, але саме через ці процеси народжується можливість оновлення. Цей час вимагає обережності у стосунках, уважності до обіцянок і вміння дивитися правді в очі. Якщо ми зуміємо пройти через метушню й напруженість без конфліктів, кінець тижня подарує відчуття, що старі ілюзії зникають, а попереду відкривається простір для нових цілей і готовності до нового етапу.

ОВЕН

У професійній сфері тиждень принесе дві протилежні тенденції. З одного боку, робочі процеси мають рівний перебіг: складнощі мінімальні, увага до вашої діяльності зростає, а ініціативи отримують схвалення керівництва. З іншого — стосунки з друзями, однодумцями і впливовими людьми можуть виявитися непростими. Основна причина — гроші і зобов’язання, які доведеться виконувати, щоб не зіпсувати важливі зв’язки. Можливі й суперечки, пов’язані з нерухомістю.

ТЕЛЕЦЬ

Зірки радять заздалегідь вибудувати чіткий план дій і послідовно розв’язувати питання, що накопичилися. Покладатися цього місяця доведеться здебільшого на себе — але ваших ресурсів і винахідливості для цього достатньо. У фінансовій сфері тиждень буде нестабільним. Доведеться погашати старі борги, виконувати попередні зобов’язання і покривати повсякденні витрати, які зростають. Багатьох представників знака справді може «хитати» між необхідністю віддавати і витрачати.

БЛИЗНЯТА

Особисте життя може тимчасово відійти на другий план: головних сил потребуватимуть робота, спілкування і фінансові завдання. Однак багатьом однаково доведеться займатися справами дітей — їхнім вихованням, навчанням або розвитком, що потребуватиме і часу, і коштів. Витрати мають бути великими, проте повністю без грошей ви не залишитеся — надходитимуть потрібні суми. Є шанс отримати премію або підтримку від близьких. Кінець грудня також стане місяцем активного соціального життя.

РАК

У цей період ви будете терплячі, активні й наполегливі, а тому обов’язково досягнете свого! Підприємцям потрібно розширювати свій бізнес, впроваджуючи нові передові технології, використовуючи сучасні способи просування. Однак варто бути обережними у фінансових операціях, не ризикуйте, вкладаючи в погано підготовлені чи надто креативні проєкти. Намагайтеся уважніше ставитися до того, що вам кажуть, адже сумнівних пропозицій з’явиться предостатньо.

ЛЕВ

Можуть зірватися деякі проєкти, а вкладені кошти виявляться втраченими, не є винятком випадки ошуканства навіть із боку близьких друзів і колег. Тим, хто хоче звільнитися, зірки радять зачекати трохи, щоб обдумати своє рішення і знайти підхожу вакансію. У роботі намітиться невеликий застій, буде здаватися, що нічого не змінюється, але це тимчасові труднощі. Певна напруженість у ставленні до колег і керівництва може затьмарювати настрій, але плітки за вашою спиною — лише підтвердження вашої значущості.

ДІВА

Ви зараз настільки зайняті сходженням кар’єрною драбиною, що насилу виносите претензії свого партнера. Роздратування і бажання все кинути можуть долати вас, але це не найкраще рішення. Якщо рубатимете з плеча, згодом пошкодуєте про розставання, але довіра буде вже підірвана. Зміцнити стосунки допоможе консультація у сімейного психолога. Гороскоп радить самотнім людям звернути увагу на колегу по роботі, з яким вас пов’язують приятельські стосунки.

ТЕРЕЗИ

У цей період може сильно постраждати матеріальний добробут. Багато хто може замислитися над зміною місця роботи або професії, щоб реалізувати свій потенціал. Партнерство з іноземними компаніями допоможе вийти на новий фінансовий рівень. Креативним людям зірки рекомендують роботу у сфері медіа, публічних виступів, інформаційних технологій. У самотніх можливі нові знайомства — люди, що з’являються зараз, можуть виявитися корисними як у роботі, так і в особистій сфері.

СКОРПІОН

Цей період загалом сприятливий, особливо якщо ви зайняті інтелектуальною і комерційною професією. Натхнення і нові ідеї дадуть поштовх для реалізації масштабних проєктів. Небезпека загрожує підприємцям, які давно відкладали розв’язання фінансових проблем. Зараз саме час зайнятися наведенням ладу в податковій документації, господарськими питаннями. В організації службовця назрівають зміни, пов’язані зі зміною керівного складу та умов праці.

СТРІЛЕЦЬ

Фінансове становище зараз буде не настільки гарним, але кошти надходитимуть стабільно. Індивідуальним підприємцям необхідно шукати нові способи просування своєї діяльності. Відкриття філії в іншому місті допоможе розширити сферу впливу. Можуть виникнути проблеми з комерційною нерухомістю, майном, землею. Однак більшості представників вашого знака хвилюватися не варто — в усякому разі, поки що. А якщо є бажання змінити роботу, то зараз можна домогтися для себе гідних умов.

КОЗОРІГ

У любовній сфері відбудеться подія, яка сильно вразить вас і змусить переглянути багато чого щодо вашого партнера. Але це стосується тільки тих, хто тільки зустрічається. У сімейних парах пануватиме практично ідилія. Ваш романтичний настрій викличе відповідну реакцію партнера. Діти тішать, але на їхні потреби знову знадобляться гроші. У цьому плані особливо показовою є третя декада місяця, коли на потреби ваших спадкоємців піде доволі відчутна для сімейного бюджету сума.

ВОДОЛІЙ

Тиждень великих перетворень у справах, і насамперед це стосується фінансово-господарської сфери. Керівники повинні зайнятися наведенням ладу всередині колективу. Деякі підлеглі, поширюючи плітки, завдають серйозної шкоди компанії. Врегулювати важливі робочі моменти буде складно через розбіжності, але тільки вам до снаги знайти правильне рішення конфлікту, що виник. Вільні підприємці можуть зайнятися зміцненням виробничої бази своєї справи.

РИБИ

Можливо, ви вперше за довгий час знайдете справжній Дзен — і це принесе дорогоцінні хвилини щастя. Щоб не відбувалося навколо, внутрішня гармонія не залишить вас до кінця місяця. Фінансові позиції цього тижня стабільні — можна розраховувати на підтримку партнерів, державні субсидії, кредит. Ті, хто працюють за наймом, стануть по-справжньому незамінним елементом у роботі компанії, особливо в період відпусток. Не пропустіть цей шанс, щоб закріпитися в колективі.