Що зірки нам пророкують: гороскоп на 22–28 вересня 2025 року

Гороскоп на 22–28 вересня 2025 року

Найважливіший день — 22 вересня, він задає тон до кінця місяця. Це час, коли дії припиняють бути поверхневими. Усе, що ми робимо, має глибинні наслідки. Особливо в темах влади, фінансів, сексуальності та психологічних тем. День, коли ми можемо відчути роздвоєність: бажання миру й водночас — страх загубити себе в чужих очікуваннях. Але якщо знайти точку балансу, можна перетворити цей туман на дзеркало, яке відображає глибинні смисли.

22 вересня о 10:55 (gmt+3) Марс входить у знак Скорпіона до 5 листопада. Планета діятиме точно, глибоко і без компромісів. Енергія стає інтенсивною, спрямованою всередину. Під впливом цього транзиту підвищується інстинкт самозахисту, бажання контролювати. Виникає потяг до розкриття таємниць, викриття, трансформацій наявного стану речей.

22 вересня о 21:20 Сонце входить у знак Терези і настає осіннє рівнодення. Цього року під час опозиції з ретро-Нептуном, що робить момент подвійно напруженим. З одного боку — прагнення до гармонії, дипломатії, естетики. З іншого — туман, ілюзії, емоційна дезорієнтація і зрештою очищення через кризу.

Від 22 до 24 вересня Сонце в гармонійних аспектах із ретро Ураном і Плутоном — як алхімічна формула, що формує потужний енергетичний вузол. Разом вони дають можливість вийти з глухого кута. Ця конфігурація дає шанс на глибоку трансформацію та прорив. Можна відчути, що все змінюється — швидко, несподівано, але в потрібний бік.

ОВЕН

Тиждень вимагатиме від вас уміння зберігати рівновагу у стосунках з оточуючими. Деякі ситуації складатимуться вдало, інші — спричинятимуть напруженість. Це нормальна динаміка життя, і головне — зберігати здоровий підхід. У діловій сфері період відзначатиметься появою нових людей у вашому оточенні. Ці контакти можуть зіграти помітну роль у майбутньому, тому важливо від початку вибудовувати конструктивну взаємодію і не бути категоричними.

ТЕЛЕЦЬ

Керівникам і підприємцям варто бути особливо уважними до фінансової частини пропозицій, що надходять. Не варто піддаватися на зовнішню привабливість — краще все перевіряти двічі. Міжрегіональні та міжнародні контакти залишаються значущими, проте поки що в цій сфері відчувається нестійкість — багато чого у стадії становлення. Якщо ви маєте незакриті юридичні питання, тиждень стане часом підготовки, а не фінального вирішення.

БЛИЗНЯТА

Майнові та фінансові питання виходять на перший план. На допомогу можуть прийти як нові партнери, так і старі перевірені зв’язки. Можливі як вдалі вкладення, так і необхідність вирішувати старі грошові питання. Багато хто отримає підтримку ззовні — від рідних, партнерів або через кредити й спонсорські схеми. Основний пік витрат припадає на останню третину вересня — у когось це буде повернення боргів, у когось — складні витрати в особистій сфері.

РАК

Протягом тижня відбудуться зміни у стосунках, як в особистих, так і в ділових. Старі зв’язки можуть завершитися, а на зміну їм прийдуть нові. Це буде непросто, але цілком закономірно. Пари, які перебувають у процесі розставання, розв’язуватимуть майнові й фінансові питання. У щасливих сім’ях можливі великі вкладення в дім: ремонт, облаштування, будівництво. Стосунки з родичами, особливо на початку й наприкінці місяця, можуть загостритися — можливі претензії або нерозуміння.

ЛЕВ

Зміни, що раптово увірвалися у ваше життя у вересні, продовжують впливати на ваше професійне життя. У декого це пов’язано з переїздом або початком роботи в іншому місті або країні. В інших — з активним зміцненням контактів з іногородніми або зарубіжними партнерами. Не варто втягуватися в конфлікти: більшість питань вирішаться самі собою, якщо не підливати оливи у вогонь. Ваш енергетичний запас невеликий, тож не варто випробовувати організм на міцність.

ДІВА

Тиждень неоднорідний, може спричинити труднощі, тоді як завершення тижня обіцяє бути особливо продуктивним. Проте в критичний момент ви можете розраховувати на підтримку близьких: чоловіка, батьків або друзів. Також можливі надходження з альтернативних джерел — наприклад, угода з нерухомістю або оформлення вигідного кредиту. Висипайтеся, не перевантажуйте себе роботою й уникайте емоційного перенапруженості.

ТЕРЕЗИ

На початку тижня зростає ризик травм, сварок через дрібниці і втоми. Якщо є можливість — мінімізуйте спілкування і поїздки, будьте особливо обережними за кермом. Питання, пов’язані з житлом, стають особливо значущими. Однак не обійдеться без складнощів. Навіть якщо переїзду не планується, можна сміливо освоювати нові напрями у своїй сфері. Найімовірніше, до кінця поточного року виникне потреба зміни місця проживання через нову роботу.

СКОРПІОН

Можливо, хтось із оточення веде залаштункову гру. Фінансова картина залишається нестабільною. Витрати високі, і це може спричиняти стрес. Протягом тижня можуть виникнути непорозуміння з друзями або з тими, хто колись вам допомагав. На щастя, ці проблеми несуттєві й не порушать загальної позитивної динаміки вересня. Ваші зусилля підтримають: можлива допомога від впливових осіб або друзів, і це позитивно позначиться на всіх напрямах діяльності.

СТРІЛЕЦЬ

Емоційна ситуація радше стабільна, але без особливих змін. У батьків можуть виникнути складнощі, пов’язані з дітьми, — як моральні, так і матеріальні. Це може бути тимчасова розлука або ситуація, яка потребує вашої участі. Для закоханих можливі суперечки й конфлікти, можливо, під впливом третіх осіб. Головне — не втрачати гнучкість і не загострювати і без того крихкий баланс. Усі питання можна розв’язати, якщо виявити терпіння й такт. Енергії досить, щоб давати раду із завданнями.

КОЗОРІГ

У першій половині тижня зростає ризик аварійних ситуацій, особливо за кермом або в поїздках. Цього тижня важливо зменшити темп і зосередитися на поточних завданнях, не перевантажуючи себе глобальними проєктами. Головний акцент тижня — переосмислення робочих зв’язків, особливо з партнерами з інших міст або країн. Ситуація в цій сфері розвивається несподівано, з’являються нові люди, з якими вдасться по-новому вибудувати взаємодію і, можливо, закрити проблеми минулого.

ВОДОЛІЙ

Можливі труднощі в робочих питаннях. Вони некритичні й будуть вирішені в стандартному порядку, проте потребуватимуть вашої залученості. Загалом ділова динаміка позитивна. Якщо у вас є незавершені юридичні справи, у вересні вони можуть знову датися взнаки — особливо в частині фінансових зобов’язань. Будьте обережними у взаєминах із колегами: велика ймовірність непорозумінь, дрібних конфліктів та інтриг. Самотнім Водоліям варто чекати на нові знайомства, особливо в робочому середовищі.

РИБИ

Фінансова стабільність під питанням: витрат передбачається більше, ніж зазвичай. Основна їх частина припаде на сферу сім’ї, дітей або допомогу близьким. Особливо відчутні витрати можливі в останню третину вересня — підготуйтеся заздалегідь, щоб уникнути стресу. Раптова симпатія до колеги чи старого знайомого може перерости в щось більше. Тим, хто нещодавно завершив ремонт або облаштування дому, доведеться довести все до ідеалу — фінальні штрихи будуть у центрі уваги.