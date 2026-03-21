Що зірки нам пророкують: гороскоп на 23–29 березня 2026 року

Гороскоп на 23–29 березня 2026 року / © Associated Press

Сонце в Овні задає тон: імпульс, рішучість, бажання вирватися із зимової інерції. Навіть ті, хто зазвичай обережний, відчують легке внутрішнє прискорення. Виникає потреба щось почати, щось змінити, щось повернути до своїх рук. У навколишньому просторі з’являється більше порядку, і завдяки цьому простіше рухатися вперед без зайвої метушні, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Сонце в з’єднанні із Сатурном 25 березня структурує процеси й несе відчуття внутрішнього стрижня. Ми чіткіше відчуваємо кордони, розуміємо, що вимагає відповідальності, а що — зрілого рішення. Це з’єднання допомагає побачити, на що справді варто спертися, які кроки зміцнять майбутнє і де важливо проявити витримку. Виникає спокійна впевненість, що все можливо, якщо йти послідовно і не розпорошуватися на дрібниці.

Сонце в гармонійному аспекті з Плутоном 26 березня додає глибини і відкриває доступ до внутрішніх ресурсів, які зазвичай сховані під поверхнею. Це момент, коли рішення стають сміливішими, а наміри — сильнішими. Плутон допомагає побачити суть речей, відкинути зайве і відчути, де проходить справжня лінія сили. Виникає бажання оновити щось важливе, перебудувати, посилити, зробити крок, який давно назрів.

Головна тема тижня — пробудження, але водночас важливо не поспішати, незважаючи на те, що енергія Овна любить швидкість, але виграє той, хто поєднує імпульс з усвідомленістю.

Чого краще уникати:

затягування і сумнівів

спроб догодити всім

повернення до старих страхів

пасивного очікування.

ОВЕН

Овни відчують особливо яскравий приплив позитиву. Повертається впевненість, з’являється азарт, а обставини стають піддатливішими. Це тиждень, коли багато що починає складатися легше, ніж раніше. Період мине переважно в організаційному клопоті. Не виключено, що в процесі роботи доведеться коригувати плани або вносити зміни, але все зроблене в цей період надалі виявиться корисним. Ретельно перевіряйте інформацію і документи, а також уважно стежте за діями співробітників і колег.

ТЕЛЕЦЬ

У цей час вдасться завершити розпочаті справи й окреслити нові перспективи. Зараз справді можна дозволити собі паузу — робочі завдання нікуди не зникнуть. Особисте життя і взаємини з дітьми складаються спокійно й розмірено. У багатьох Тельців з’явиться шанс приділити більше уваги домашнім справам — імовірні ремонт, будівництво або інші питання, пов’язані з житлом. Фінансова ситуація загалом стабільна, але без помітних проривів. Доходи надходитимуть у звичайному режимі.

БЛИЗНЯТА

Після затримок, плутанини, перенесення зустрічей, для більшості представників знака, активно зайнятих професійною діяльністю, період стане періодом стрімкого просування. Крім основного прибутку, можлива підтримка з боку ділових партнерів або близької людини — як моральна, так і матеріальна. Однак деякі завдання вирішуватимуться повільніше, доведеться виправляти помилки або переглядати раніше ухвалені рішення. До вихідних з’явиться можливість ненадовго відволіктися від роботи і присвятити час сім’ї.

РАК

У сім’ях зберігається досить гармонійна атмосфера — подружжя спільно розв’язує побутові та фінансові питання. Закохані пари і молодята можуть за підтримки батьків займатися житловими питаннями. Багато хто відчує, що настав час переходити від планів до конкретних кроків. Але в професійній сфері можливі несподівані повороти або конфлікти в колективі. Така ситуація може викликати роздратування, проте за умови належної уважності все ж таки вдасться домогтися певних результатів.

ЛЕВ

Тиждень дає можливість зміцнити позиції, навести лад, розставити пріоритети. Усе, що вимагає структури і практичності, просуватиметься особливо добре. Основна увага буде зосереджена на завданнях, пов’язаних із розвитком або розширенням справи — це можуть бути будівельні роботи, ремонт, а також різні організаційні та господарські процеси. У багатьох з’явиться можливість відпочити в суботу й неділю, і цим шансом варто скористатися — відновлення сил зараз особливо важливе.

ДІВА

Діви відчують приплив ідей і бажання спілкуватися. Тиждень підходить для переговорів, пошуку нових контактів, навчання, обміну інформацією. Обсяг завдань помітно зросте, а разом із ним посилиться і увага до фінансових питань. Багато представників знака зосередяться саме на матеріальному боці справ і зроблять конкретні кроки для стабілізації ситуації. Тим, хто займається розширенням, ремонтом або будівництвом, важливо не поспішати: стратегія ретельної перевірки кожного етапу виявиться найрозумнішою.

ТЕРЕЗИ

Грошові теми будуть безпосередньо пов’язані з партнерами з інших міст або країн. Переговори відбудуться, однак ухвалення рішень може затягнутися, через що процес розтягнеться на місяць або навіть довше. В іншому варіанті кошти можуть затримуватися через формальні причини — через брак документів або раніше допущені неточності. Доведеться уважно переглянути папери та усунути недоліки. Керівники та власники бізнесу можуть розраховувати на надійність працівників — колектив виявить відповідальність.

СКОРПІОН

Фінансова динаміка тижня загалом сприятлива. Значну частину грошових питань вдасться врегулювати вже зараз, а теми, що залишилися, розвиватимуться пізніше — фундамент для цього закладається в третій декаді березня. Ви можете отримати додаткові завдання і, як наслідок, збільшення доходу. Можливе повернення старих боргів або прибуток від операцій із нерухомістю. Службовці також відчують підтримку колег і прихильність начальства. У сімейній сфері станеться багато приємних моментів.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень підходить для переосмислення помилок і пошуку шляхів їхнього виправлення. Якщо ж ситуація себе вичерпала, варто пам’ятати — можливості для нових зустрічей завжди є. Закохані помітять поліпшення стосунків: гострі конфлікти залишаються в минулому. Емоції стають спокійнішими, а внутрішній світ — стійкішим. Тиждень допомагає відпустити зайве, завершити емоційні хвости та перейти у легший стан. Інтуїція працює особливо тонко. Хоч би що сталося, вірогідною є не тільки моральна, а й матеріальна підтримка.

КОЗОРІГ

Тривала і непроста ситуація у справах почне поступово розгортатися на вашу користь. Процес відбуватиметься повільно, з паузами і повторними обговореннями. Також багато Козорогів зможуть відвідати родичів в іншому місті або країні чи запросити їх до себе. Триватимуть і домашні клопоти, пов’язані з ремонтом або облаштуванням житла, тут стануть в пригоді терпіння і порозуміння. В одному випадку йтиметься про нерухомість, землю або пов’язані з ними боргові зобов’язання.

ВОДОЛІЙ

Головна рекомендація — зберігати спокій, шукати компроміси і не форсувати події. Поспіх і підписання важливих документів можуть обернутися помилками. Багатьом Водоліям доведеться узгоджувати умови з партнерами з інших міст або країн. Зараз ви можете відновити лад у колективі, де раніше виникли складнощі зі співробітниками або підлеглими. Суттєву допомогу нададуть посередники — лояльні партнери, друзі або, у юридичних питаннях, компетентні фахівці.

РИБИ

Фінансова картина нейтральна. Значних успіхів не очікується, але і серйозних втрат не передбачається. У службовців тривають внутрішні зміни в організації, але особисто вам вони не зашкодять. В особистій сфері доведеться розбиратися з питаннями, які стосуються сім’ї, дітей або партнера. У врегулюванні складнощів із родичами важливу роль зіграє чоловік або близька людина — його дипломатичність допоможе згладити суперечності, нехай навіть остаточний результат з’явиться пізніше.