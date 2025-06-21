Що зірки нам пророкують: гороскоп на 23-29 червня 2025 року

Гороскоп на 23-29 червня 2025 року / © Associated Press

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23 червня — день перевірки на стійкість та прояснення ілюзій: Сонце в Раку стикається з суворим Сатурном і високодуховним Нептуном в Овні, тому можливі тимчасові обмеження, відчуття тиску, підвищення відповідальності, особливо у сфері сім’ї, безпеки, будинку. Також і емоційні спади, відчуття самотності чи розчарування. Скидання напруги можливе через віру, творчість чи допомогу іншим.

24 і 25 червня Сонце в аспекті поєднання з Юпітером створює потік розширення, оптимізму та внутрішньої віри та бажання робити щось «по-справжньому». Формується потужна конфігурація «Перст Долі» з ретро-Плутоном на вершині — це день доленосних поворотів, виборів, які можуть змінити вектор руху. Раптові події або зустрічі можуть встановити вектор на місяці наперед.

25 червня о 13:32 (gmt+3) молодик у Раку у поєднанні з Юпітером. Це момент народження нових почуттів, мрій та прагнень. Починається цикл оновлення, заснований на вірі в себе, доброті та турботі про близьких.

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26 червня Меркурій переходить у Лева о 22:09 на тривалий період — до 2 вересня, прискорюючи розумові процеси. Після напруженості — приплив енергії! Транзит дає впевненість, мотивацію діяти, прагнення самовираження та визнання. Період сприятливий для презентацій, спілкування, виступів, що надихають. Сонце в Раку в секстилі з Марсом у Діві посилює енергії активності, цілеспрямованості, і ми відчуваємо себе здатними на конкретні кроки.

27 та 28 червня Меркурій у Леві робить гармонійні аспекти до Сатурна та Нептуна, що посилює уяву, інтуїцію та зріле мислення. Але водночас опозиція до ретро-Плутона — можуть виникнути словесні суперечки, приховані маніпуляції, тиск у переговорах. Це дні, коли правда може стати визволенням, а сильне слово поворотним моментом. Головне — тримати внутрішній центр і не грати у чужі ігри.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Для вас настає час переосмислення пріоритетів. Важливо не прагнути нового у будь-що, а зміцнити вже досягнуте. Енергії тижня витягують світ внутрішні конфлікти, що може принести гострі розмови, маніпуляції чи одкровення, яких ви давно уникали. Проте завдання вирішуються: не втрачайте контроль і дійте оперативно. Навколо вас є союзники, які здатні підтримати в потрібний момент.

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ТЕЛЕЦЬ

Тиждень може виявитися досить продуктивним. Успішно минуть переговори з впливовими партнерами, діловими союзниками та людьми, здатними вплинути на ваш професійний розвиток. У центрі уваги — плани щодо розширення бізнесу, особливо для тих, хто вже займає керівні позиції. Однак на шляху можуть виникнути труднощі. Для когось вони виявляться у виді юридичних зволікань, особливо якщо йдеться про закордонні проєкти.

БЛИЗНЯТА

Фінансове тло — нестабільне. Доходи є, але й великі витрати — як на професійні потреби, так і на особисті та сімейні витрати. Баланс можна зберегти, якщо ретельно планувати бюджет та уникати необґрунтованих витрат. Можливі також суперечки з партнерами, пов’язані з фінансами та напрямом розвитку. В окремих випадках не виключено увагу з боку органів контролю, що може створити додаткові ускладнення.

РАК

Обставини тижня складаються для вас загалом сприятливо, що дозволяє домовитися коїться з іншими людьми, вибудувати стратегію, налаштувати всіх для досягнення спільної мети. Особисте життя у червні може принести несподівані зміни. Для багатьох Раків у центрі уваги опиняться питання, пов’язані з житлом та вибором: з ким та де будувати майбутнє. Особливо гостро ці теми постають у тих, хто нещодавно пережив розлучення чи зміну партнера.

ЛЕВ

Те, що довго не вирішувалося, нарешті отримує темп. Ваша сила впливу зростає, і ви отримуєте визнання. Наснажливі думки, мрії, уява, привабливі мови, все це сприяє успіху. У службовців ближче до кінця тижня можлива напруженість у взаєминах із керівництвом. Причина — зайва самовпевненість, прямолінійність та нестача такту. Навіть якщо ви впевнені у своїй правоті, важливо дотримуватися субординації та уникати конфліктного тону!

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ДІВА

Тиждень обіцяє бути сприятливим, особливо у сферах кар’єри та фінансів. Однак розслаблятися не варто — тримайте руку на пульсі і дотримуйтесь розумних кордонів. Закінчується один етап професійного шляху і вже на горизонті маячить наступний — не менш відповідальний. Підготуйте аргументи, документи та зберігайте спокій. Поки що це лише нариси майбутнього, але до кінця червня вони можуть втілитись у конкретні кроки.

ТЕРЕЗИ

Керівники та підприємці почнуть дивитися ширше: можливо, з’являться ідеї щодо розвитку справи в інших регіонах чи країнах. Стабільні пари обговорюватимуть плани щодо облаштування дому чи купівлі житла. Для тих, хто замислюється над переїздом за кордон, червень може принести перші сигнали про складність задуманого — бюрократичні та юридичні моменти можуть зажадати відкласти реалізацію плану на кілька місяців.

СКОРПІОН

Завершуються раніше розпочаті проєкти, приносячи гарні результати — як і грошах, і у вигляді професійного зростання. Однак не все гладко: у червні можливі ситуації, які потребують юридичної підкованості. Особливо обережними варто бути тим, хто схильний до ризику, — інтерес з боку структур контролю може посилитися. У середині тижня можливі перевірки, а також напружені епізоди із представниками влади чи керівництвом.

СТРІЛЕЦЬ

Це один із найкращих тижнів у році у фінансовому плані. Доходи будуть регулярними та стабільними, включаючи як офіційні надходження, так і приватні джерела. А ось особиста сфера готує зміни. Не виключені й складнощі з іноземними партнерами чи колегами з інших міст — за гнучкого підходу їх можна згладити і навіть використати собі на користь. Витрати виявляться помірними і загалом передбачуваними — екстрених витрат не очікується.

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КОЗОРІГ

Енергії до кінця червня значно більше, ніж зазвичай. Але зважайте на те, що не всі за вами встигають. Деяким Козорогам кохання може подарувати привід для переїзду, а сімейні почнуть будувати плани щодо зміни житла чи навіть країни. Перші кроки в цьому напрямі будуть зроблені наприкінці червня. Але будьте готові до складнощів: оформлення документів, візові питання, законодавчі тонкощі. Все це можна вирішити, але буде потрібно час і терпіння.

ВОДОЛІЙ

Цей період вважатимуться переламним. Змінюється і ваше сприйняття справ: з’являється бажання оновлення та розширення. У багатьох Водоліїв стартує новий етап: хтось займеться будівництвом, ремонтом чи іншими важливими господарськими завданнями. Для офісних працівників настає період вибору: чи змінити місце роботи, чи піти у вільне плавання. Подібні кроки варто ретельно обміркувати та ухвалити рішення лише у середині липня.

РИБИ

Доходи будуть, але й витрати зростуть — особливо на поїздки, дітей та побутові витрати. Також можливі незаплановані витрати, пов’язані із нерухомістю. Нові перспективи відкриваються у спілкуванні з партнерами з інших міст чи країн. Імовірні ділові поїздки, відновлення колишніх контактів, повернення до співпраці з перевіреними союзниками. Не виключені розбіжності із родичами, але серйозних конфліктів можна уникнути.