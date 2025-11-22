Що зірки нам пророкують: гороскоп на 24–30 листопада 2025 року

Гороскоп на 24-30 листопада 2025 року / © Associated Press

24 листопада — Венера з’єднується з ретро-Меркурієм у Скорпіоні.

Початок тижня забарвлений у тони таємних переговорів, прихованих домовленостей і повернення до старих тем. В особистому житті це може виявлятися як розмови про почуття, які довго відкладали, а в суспільному контексті — як документи, що спливають, витоки інформації, викриття у сфері фінансів і влади. Скорпіон посилює драматизм: те, що приховувалося, починає виходити назовні.

28 листопада — Венера з’єднується з Ліліт у Скорпіоні.

До кінця тижня напруженість посилюється. Ліліт піднімає тінь, витіснене і табуйоване. У стосунках — це криза довіри, у суспільстві — скандали, пов’язані з великими грошима, корупцією, таємними схемами. Венера тут символізує цінності й ресурси, а її союз із Ліліт може виявитися як викриття прихованих фінансових потоків, тіньових союзів або «брудних» домовленостей.

30 листопада — Венера в опозиції з ретро-Ураном у Тельці.

Фінал тижня — кульмінація напруженості. Опозиція Венери й Урана приносить несподівані розвороти, кризи у фінансовій сфері, різкі зміни у стосунках на всіх рівнях. В особистому житті — це бажання свободи, розрив старих зв’язків, а в колективному контексті — гучні скандали, пов’язані з грошима та владою, раптові викриття, що можуть сколихнути суспільство.

30 листопада о 22:14 за київським часом Венера входить у знак Стрільця, і це символізує перехід: після кризи приходить прагнення до правди, відкритості та нових горизонтів. Стрілець несе енергію очищення через чесність і пошук сенсу.

ОВЕН

Вам доведеться виявити зібраність і витримку: на вас орієнтуватимуться колеги і керівництво, особливо в стресових ситуаціях. Ближче до кінця місяця темп роботи прискориться, і це потребуватиме від вас чіткості та системного підходу. Тим, хто обіймає відповідальні посади, доведеться повернутися до раніше розпочатих справ та усунути недоліки. Період не найвдаліший для підписання угод та ухвалення важливих рішень — можливі помилки в розрахунках, збої в листуванні й технічні труднощі.

ТЕЛЕЦЬ

Фокус тижня — підготовка бази для подальших кроків: аналіз процесів, структурні коригування, внутрішній аудит. Нові проєкти краще запускати не раніше грудня. У фінансовій сфері важливо зберігати розсудливість. Можливі значні витрати — як особисті, так і ділові. Особливо обережно варто підходити до питань, пов’язаних із юридичними та майновими справами, податками або реєстрацією. Є ймовірність, що в листопаді ви отримаєте кошти, на які давно чекали.

БЛИЗНЯТА

Звертайтеся за підтримкою, якщо це необхідно: надійні контакти допоможуть впоратися з тимчасовими труднощами. Не рекомендується брати кредити або брати участь у ризикованих інвестиціях. Краще перенести ухвалення таких рішень на грудень. Емоційний бік життя може відійти на другий план: робота й обов’язки потребують максимальної залученості. Але важливо не ігнорувати потреби близьких — навіть короткі, але щирі розмови допоможуть зберегти теплоту у стосунках.

РАК

Якщо в особистих або ділових стосунках накопичилися невирішені питання, варто спокійно їх обговорити. Особливо актуально це буде в період ретроградного Меркурія — можуть нагадати про себе старі розбіжності. Багато хто з Раків займеться домашніми справами, облаштуванням простору, відвідає рідних або організує сімейні заходи. Збалансований режим дня, повноцінний сон і помірна фізична активність допоможуть зберегти стабільність.

ЛЕВ

Тиждень обіцяє бути відносно спокійним періодом, особливо для тих, хто втомився від перевантажень і постійних викликів. Це слушний час, щоб зосередитися на поточних справах і не вплутуватися в чужі конфлікти. Стриманість в оцінках і делікатність у спілкуванні стануть вашими найкращими союзниками. Слушна нагода для профілактики, діагностики та щадних оздоровчих процедур. Якщо ви працюєте у великій організації, важливо зберігати шанобливий тон у спілкуванні з керівництвом.

ДІВА

Навіть найперспективніші ідеї можуть бути сприйняті неправильно. Краще трохи зачекати: після 27 листопада обставини будуть сприятливішими для обговорень та ініціатив. Матеріальне становище залишиться стабільним, а в деяких представників знака навіть з’явиться можливість погасити старі зобов’язання. Це чудовий час для того, щоб навести лад у платіжних документах та податкових питаннях. Можуть надходити невеликі суми «з минулого»: повернення, бонуси або випадкові підробітки.

ТЕРЕЗИ

Тиждень вимагатиме від вас стратегічного підходу і готовності до внутрішньої перебудови. В особистому житті можливі несподівані повороти. Хтось із минулого може знову нагадати про себе, і в деяких представників знака Терези виникне спокуса дати цим стосункам другий шанс. Якщо підійти до цього усвідомлено, можна закласти нове підґрунтя для спілкування. Щодо грошей і майна, то варто бути обережними з витратами, особливо з імпульсивними закупами в стані ейфорії (часто можете відчувати протягом тижня).

СКОРПІОН

Виникає необхідність оновити систему, усунути слабкі місця, перебудувати процеси. Меркурій рухається у зворотному напрямі у вашому знаку, і в цей період особливо важливо не поспішати з новими проєктами, угодами або підписанням документів. Замість активного старту краще зосередитися на доопрацюванні й аналізі поточної ситуації. Для тих, хто керує, опікується питаннями безпеки, фінансовими потоками або адміністративними справами, листопад стане часом напруженої, але продуктивної роботи.

СТРІЛЕЦЬ

Належить пройти процес завершення старих завдань. Аудит і структурні коригування будуть кориснішими, ніж запуск чогось нового. Грошові питання потребують обережного підходу. Не є винятком незаплановані витрати — на дім, здоров’я, допомогу близьким або ремонт. Також можливе повернення до колишніх зобов’язань, чи то заборгованість, чи то відкладені платежі. З іншого боку, можливе отримання грошей за виконану раніше роботу: премії, компенсації або повернення боргів.

КОЗОРІГ

Це тиждень серйозних рішень, перегляду цілей, ділових контактів і бізнес-моделей. Але уникайте сумнівних вкладень і ризикованих схем — зараз важливо зберігати стійкість і фінансову обачність. Емоційне тло в особистому житті може бути напруженим. На поверхню можуть виплисти старі конфлікти, приховані образи або питання довіри. Намагайтеся уникати тиску і дайте собі та партнеру час на переосмислення. У стабільних парах важливо зберігати повагу до особистого простору і не посилювати контроль.

ВОДОЛІЙ

Тиждень може потребувати підвищеної уваги до свого стану. Уразливими залишаються нервова система, гормональний фон і сечостатева сфера. Також можливі перепади настрою, втома і зниження працездатності. У самотніх Водоліїв може з’явитися шанс на повторне спілкування з людиною з минулого. Дослухайтеся до себе: це можливість закрити стару главу або переосмислити її. Гарний період для глибокої внутрішньої роботи, прояснення почуттів і душевних розмов.

РИБИ

Регулярний відпочинок, зниження темпу роботи, практики відновлення допоможуть зберегти баланс і впоратися з внутрішнім напруженням. Тиждень підходить для поступової відмови від шкідливих звичок. У сімейному житті з’явиться прагнення до більшої свободи та особистого простору. Головне — не віддалятися емоційно. Краще пояснити партнеру свої почуття й потреби, ніж мовчати. Можливі зустрічі з родичами, обговорення поїздок або побутових змін. Дехто наважиться на ремонт або замислиться про зміну житла.