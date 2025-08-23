Що зірки нам пророкують: гороскоп на 25–31 серпня 2025 року

Гороскоп на 25-31 серпня 2025 року / © Associated Press

Венера у Леві символізує кохання, яке хоче бути побаченим. Пристрасть, яка вимагає сцени. Творчість, яка прагне оплесків. Це період, коли романтика, краса і самовираження виходять на перший план, наповнюючи простір яскравими фарбами.

Новий місячний цикл, що розпочався з молодика в Діві, продовжує налаштовувати нас на лад, турботу про тіло й увагу до деталей, але Венера у Леві додає вогню, розкоші й бажання бути коханими й визнаними. Але також з’являється й легка гординя, що заважає конструктивному діалогу. Тож намагайтеся слухати інших, а не лише блищати самим.

До кінця серпня багато хто відчує потребу поставити крапку в старих історіях, відпустити людей або звички, які перешкоджають зростанню.

Енергія тижня схожа на перехід через світлий міст: з одного боку — Сонце і тепло, з іншого — нові виклики і нові надії. Важливо закрити серпень із вдячністю. Навіть якщо літо було непростим, воно принесло досвід, подарувало зустрічі і свої дари.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Переміщуючись знаком Лева, Венера утворює гармонійний аспект до вашого натального Сонця, пробуджуючи вашу харизму і бажання сяяти. Чудовий час для романтики, творчості та публічних виступів. Прикрашайте своє життя красою — нехай це буде одяг яскравих кольорів, букет на столі або слова подяки й любові. Тиждень гарний для того, щоб «розв’язати вузли», звільнитися від токсичних стосунків і відчинити двері до щасливої осені.

ТЕЛЕЦЬ

Ваш управитель — Венера, переміщуючись знаком Лева, нагадує, що не все повинно бути практичним. Дозвольте собі трохи розкоші, задоволення та гри. Можливі яскраві романтичні зустрічі, особливо в неочікуваних місцях. Внутрішній вогонь вимагає виходу — займіться спортом або розпочніть новий проєкт. Чудовий час для самовираження: малюйте, танцюйте, говоріть — вас почують і побачать саме ті, хто вам справді потрібен.

БЛИЗНЯТА

Ви відчуваєте, як літо минає, і разом із ним — старі емоції. Дозвольте собі прожити їх гарно, спіймати останні літні вітри творчих ідей. Венера у Леві в гармонійному аспекті з вашим сонцем, що дає вам шанс виразити себе яскраво — через стиль, слова, флірт. Чудовий час для коротких поїздок, спілкування й нових знайомств. Люди тягнуться до вас — будьте щедрими на компліменти та натхнення. Ваші слова мають силу — публікації, листи й розмови будуть особливо переконливими.

РАК

Венера у Леві активує вашу фінансову сферу і кличе до задоволень. Можливі приємні бонуси, подарунки або пропозиції. Хочеться краси — вкладіться в те, що тішить душу: мистецтво, затишок, стиль. У стосунках — шанс досягти стабільності, і навіть із елементом розкоші. Чудовий час для мініподорожей, зустрічей із друзями та флірту. Чудовий час для презентацій, перемовин, публічних виступів. Можливий роман на роботі або зізнання від авторитетної людини.

ЛЕВ

Вашу сцену освітлено прожекторами: Венера входить у ваш знак, і ви стаєте магнітом для уваги. Час турботи про себе: оновіть гардероб, зробіть фотосесію, потіште себе. Венера у Леві може надихнути вас на глибокі розмови про почуття і на створення чогось душевного. Можливі творчі прориви — особливо якщо ви працюєте з візуалом або дизайном. Ваша привабливість на піку — використовуйте це для особистих і професійних цілей.

ДІВА

Ваш сезон починається, і ви відчуваєте прилив сил. Можливі несподівані інсайти, які варто записати — вони стануть у пригоді восени. Ідеї, народжені в команді, можуть стати основою для майбутніх успіхів. Можливі таємні симпатії або спогади про колишнє кохання. Але також це чудовий час для перезавантаження — як фізичного, так і чуттєво-емоційного. Відпустіть старе, відкрийтеся новому. Дружба або спільна робота може перерости в щось більше.

ТЕРЕЗИ

Ви розквітаєте в суспільстві, підвищуються ваші амбіції, з’являється віра в себе. Можливі яскраві вечірки, зустрічі, нові знайомства — приводів для радості буде більш ніж достатньо. Ваша ексцентричність притягує — будьте собою, і вас полюблять за це. Чудовий час для ділових поїздок, навчання, розширення кругозору. Вас тягне до глибоких тем — філософія, мистецтво, культура. Відрядження за кордон будуть вдалими і навіть можуть кардинально змінити ваше життя.

СКОРПІОН

Тиждень оновлень в особистому житті, які приходять після кризи. У партнерстві — все досить яскраво — присутня пристрасть, але й бажання контролю. Вчіться відпускати та менше підозрювати. Важливо не спалювати мости, навіть якщо ревнощі вас роз’їдають ізсередини. Ви можете зіткнутися з необхідністю зробити вибір між новими й наявними стосунками. Сприятливими є фінансові вкладення, пов’язані з красою або мистецтвом, — це відкриє вам нові горизонти.

СТРІЛЕЦЬ

Сім’я, діти, подружні стосунки виходять на перший план і потребують уваги. Венера у Леві утворює гармонійний аспект до вашого Сонця, активуючи сферу партнерства. Якщо ви в пошуку — можливе виникнення симпатії до колеги, кохання на відстані або з людиною з іншої культури. Сприятливо знайомитися через Інтернет або в подорожах, створювати нові союзи або оновлювати старі — це стосується як особистих, так і ділових взаємин.

КОЗОРІГ

Ваш настрій стає менш войовничим, з’являється бажання зробити все красиво і з душею. Ви отримуєте натхнення від повсякденних дрібниць. Захочеться затишку, тепла, гарних вечорів із близькими. Ви завершуєте літо в колі тих, хто вам дорогий, зміцнюючи коріння. Тиждень дає можливість знайти гармонію між особистим життям і кар’єрою. Важливо говорити про почуття — навіть якщо це незвично. Чудовий час для догляду за тілом, режиму сну, харчування.

ВОДОЛІЙ

Ви завершуєте літо в русі та спілкуванні. Венера у Леві утворює опозицію до вашого Сонця, пожвавлюючи ваші розмови й вимагаючи компромісів. Це чудовий час для побачень, знайомств і творчих проєктів. Не бійтеся блиснути дотепністю й щирістю — до вас потягнуться люди. Але обов’язково зважайте на їхні думки й побажання, деколи поступаючись у деяких питаннях. Літо завершуєте з усвідомленням: багатство не лише в гаманці, а й у сердечних зв’язках.

РИБИ

Тиждень забарвлений темою цінностей, але також може подарувати цікаві зустрічі, підтримку, розмови, що надихають. Обставини змушують звернути увагу на фінанси, подарунки, задоволення. Несподівано з’являються нові перспективи в професійній сфері. Ви можете отримати приємний сюрприз, відчути подяку за виконану роботу. Останні дні літа приносять відчуття умиротворення: ви залишаєте за спиною тривоги, готуючись до оновлення.