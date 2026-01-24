Гороскоп на 26 січня - 1 лютого 2026 року / © Associated Press

26 січня о 19:39 (gmt+2) Нептун входить у знак Овна до 2039 року. Це момент, коли внутрішній туман розсіюється, і з’являється потреба зробити перший крок, навіть якщо шлях ще не до кінця зрозумілий, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

27 і 28 січня Плутон з’єднується з Марсом — атмосфера стає ще більш напруженою. Це з’єднання приносить потужний приплив сили, але разом із ним — і випробування. Цими днями багато що може загостритися: внутрішні конфлікти, приховані емоції, старі образи, теми влади й контролю. Марс піднімає все на поверхню, а Плутон змушує дивитися в найглибшу глибину. Це час, коли неможливо сховатися від правди — ні від чужої, ні від своєї. Але саме через цю напруженість приходить трансформація: щось завершується, щоб звільнити місце для нового циклу.

29 січня Венера утворює аспект з’єднання з Меркурієм, і після важких плутоніанських днів з’являється можливість поговорити, почути, пояснити, домовитися. Це гарний момент для примирень, зізнань, творчих ідей, гарних рішень і будь-яких справ, де важливими є дипломатія та естетика. Венера додає м’якості, Меркурій — чіткості, і разом вони створюють простір, де можна відновити баланс.

Від 30 січня до 1 лютого напруженість минає, а події перших днів тижня починають складатися в зрозумілу картину. Це час, коли можна осмислити пережите, побачити, що саме змінилося, і відчути, куди тепер веде енергія. Тиждень завершується на спокійнішій ноті, але з відчуттям, що всередині вже стався важливий зсув — і назад дороги немає.

ОВЕН

Тиждень приносить відчуття внутрішнього пробудження. Ви немов виходите з туману і починаєте чіткіше бачити напрямок, у якому хочете рухатися. Внутрішній імпульс стає сильнішим: з’являється бажання діяти швидше, рішучіше, сміливіше, начебто щось усередині нарешті прокинулося і вимагає вияву. Цей стан може надихати, але водночас створювати легке напруження — наче ви стоїте на порозі змін і відчуваєте, що ось-ось доведеться зробити крок.

ТЕЛЕЦЬ

Ви входите в період, коли інтуїція стає точнішою, а внутрішній голос — голоснішим. Він підказує, де варто виявити ініціативу, а де — просто спостерігати. І що уважніше ви будете до цих тихих сигналів, то легше пройдете через цей тиждень. Усе, що повинно розпочатися, справді почнеться — в потрібний момент, у потрібному місці та з правильним відчуттям усередині. Важливо не підганяти себе та не намагатися прискорити те, що дозріває природно. Цей тиждень дає змогу повернутися до себе, до своїх істинних бажань і намірів.

БЛИЗНЯТА

Ви знову почуваєтеся у своїй стихії. Думки збираються в цілісну картину, розмови стають продуктивнішими, а ідеї — більш оформленими. Тиждень підходить для спілкування, домовленостей, творчості та будь-яких справ, де важливі легкість і гнучкість. Якщо ви дозволите подіям розгортатися у своєму темпі, то помітите, що багато чого починає складатися саме — без зусиль, без боротьби, без внутрішнього тиску. Дайте собі час адаптуватися — і незабаром побачите, що зміни працюють на вашу користь.

РАК

Цей тиждень може злегка вибити зі звичного ритму, але саме через це приходить оновлення. Ви помічаєте, що старі схеми більше не працюють, і це не привід для тривоги — це знак, що настав час перебудовувати підхід. До вихідних відчуєте емоційне прояснення. Те, що раніше тривожило, починає відступати, а на його місці з’являється спокійна впевненість. Гарний час, щоб навести лад у домі, стосунках і власних відчуттях. Ви повертаєте собі внутрішній баланс.

ЛЕВ

Цей тиждень може стати для вас дзеркалом, у якому особливо чітко відображаються стосунки з оточенням. Люди проявлятимуться по-новому: хтось здатний приємно здивувати своєю підтримкою чи щирістю, а хтось, навпаки, показати те, чого ви давно не хотіли помічати. Ці реакції не випадкові — вони допомагають зрозуміти, де ви віддаєте надто багато сил, а де, можливо, закриваєтеся від зовнішнього світу. Важливо не вступати в боротьбу з тим, що відбувається, і не намагатися контролювати кожну емоцію або ситуацію.

ДІВА

Набагато корисніше зайняти позицію спостерігача: дивитися, слухати, фіксувати внутрішні відчуття. Через це приходить чіткість, яка дає змогу побачити справжню динаміку ваших зв’язків. Тиждень немовби підсвічує ті місця, де ви переросли старі ролі, і ті, де настав час повернути собі рівновагу. Якщо ви дозволите подіям розгортатися природно, то помітите, що чимало відповідей приходять самі собою. Це час чесності — насамперед, із собою. Тиждень вчить гнучкості: інколи найкращий лад — той, який народжується з хаосу.

ТЕРЕЗИ

Ви входите в період, коли хочеться все впорядкувати, але події можуть розвиватися швидше, ніж ви звикли. Піднімаються теми, які давно просилися назовні, і тепер їх можна прожити свідомо. Дозвольте собі трохи спонтанності — і ви побачите нові можливості. Субота та неділя приносять легкість і натхнення. Ви знову відчуваєте красу в дрібницях, потяг до гармонії та бажання створювати. Гарний час для спілкування, творчості, романтики та будь-яких справ, де важлива естетика. Ви стаєте магнітом для приємних подій.

СКОРПІОН

Тиждень може виявитися для вас насиченим і емоційно глибоким. Події, розмови або внутрішні переживання виводять на поверхню те, що довго залишалося в тіні. Ви починаєте бачити правду чіткіше, ніж раніше, навіть якщо ця правда не завжди зручна або приємна. Не відвертайтеся, не вдавайте, що нічого не відбувається, а намагайтеся дивитися в саму суть. Такий період допомагає звільнитися від зайвого — від старих образ, від нав’язаних ролей, від внутрішніх страхів, які давно заважали рухатися вперед.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень немов відкриває перед вами нові горизонти — у проєктах, поїздках, навчанні, у будь-яких сферах, де є зростання й розширення. Це час внутрішнього оновлення, коли ви почуваєтесь вільнішими. Ви відпускаєте те, що більше не ваше, і поступово повертаєте собі силу, яка завжди була всередині, просто ховалась під шарами старих емоцій, обов’язків чи звичок. У міру того, як внутрішній простір очищується, з’являється відчуття легкості та прояснення, ніби ви нарешті розправляєте плечі після тривалого напруження.

КОЗОРІГ

Тиждень допомагає розставити пріоритети. Ви чітко бачите, що варте вашого часу, а що давно час відпустити. Це гарний час для практичних рішень, фінансових питань і зміцнення особистих кордонів. Ви стаєте стійкішими та впевненішими. На тлі цього оновлення ви починаєте відчувати прилив енергії та природне бажання рухатися вперед. Важливо лише не розпорошуватися й не хапатися за все одразу. Один чіткий, усвідомлений вектор принесе набагато більше користі, ніж десяток випадкових кроків у різні боки.

ВОДОЛІЙ

Якщо ви дозволите собі дотримуватися свого внутрішнього імпульсу спокійно й упевнено, тиждень стане не просто активним, а по-справжньому продуктивним і таким, що надихає. Внутрішній рух, який ви відчуваєте, — це не випадковість і не спалах настрою, а початок глибшого процесу. Ви немовби входите у простір, де багато чого починає складатися природно, без зайвого напруження, і де ваші рішення стають точнішими, ніж колись. Навіть якщо деталі майбутнього поки що туманні, ви відчуваєте, що готові до наступного етапу.

РИБИ

Тиждень приносить м’який, але глибокий внутрішній рух. Ви перебуваєте в центрі змін, і цей тиждень лише посилює це відчуття. Усередині поступово формується нова версія вас — чесніша, сміливіша і вільніша. Ви починаєте краще розуміти свої бажання і припиняєте погоджуватися на те, що давно припинило бути вашим. Довіртеся процесу. Усе, що відбувається зараз, веде вас туди, де ви зможете проявитися яскравіше й жити в більшій гармонії із собою. Усе, що відбувається, веде вас до більшої чіткості та психологічного комфорту.