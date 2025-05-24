Що зірки нам пророкують: гороскоп на 26 травня - 1 червня 2025 року

Гороскоп на 26 травня - 1 червня 2025 року / © Associated Press

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26 травня Меркурій входить у Близнята і одразу утворює гармонійні аспекти з Сатурном і Нептуном. Транзит сприяє пробудженню розуму, чіткості думки, інтуїтивному розумінню того, що відбувається, і посиленню здатності розуміти приховані смисли.

Меркурій у рідному знаку — немов порив свіжого вітру, який очищає свідомість, допомагає швидко аналізувати інформацію та знаходити нестандартні рішення. Відмінний час для навчання, планування проєктів, осмислення мрій та пошуку шляху до їх реалізації.

Ключовий момент тижня — нова інтелектуальна енергія Молодик у Близнятах — це новий цикл думок, спілкування та ідей. Час закладати наміри, особливо пов’язані з навчанням, новими знаннями, курсами, інтелектуальним розвитком, спілкуванням, новими контактами, переговорами, особистими проєктами, де важливі гнучкість та адаптація.

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30 травня — активний потік інформації, Сонячне світло зливається з енергією Меркурія — день, коли слово творить реальність. Те, що зараз сказано, написано чи вирішено, може стати першим кроком у новому життєвому етапі. Сприятливий час для виступів, публікацій, підписання документів, укладання угод.

Тиждень принесе натхнення, креатив, любов та радість, дасть імпульс для початку творчої справи чи романтичного знайомства. Гарний час, щоб ділитися ідеями і бути в центрі уваги.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астролога Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Якщо потрібно зробити важливу заяву, запустити проєкт або ухвалити серйозне рішення, цей тиждень дає найкращу енергію для такого кроку. Ваше мислення може стати особливо чітким, а слова точними. Якщо ви давно шукали потрібну інформацію, вона може прийти саме зараз. Ви в центрі потужних змін — енергія тижня підштовхує до нових знань та спонтанних ідей. Молодий місяць може стати стартом нового проєкту або переговорів.

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ТЕЛЕЦЬ

Тиждень розпочнеться з припливу ідей та натхнення: комунікації, навчання та короткі поїздки будуть особливо результативними. Ви шукаєте стабільність, але тиждень потребує гнучкості. Венера в гармонійному аспекті з Марсом підтримує ваші бажання, але молодик внесе нотку невизначеності. Це час для фінансових рішень, але будьте готовими до несподіваних розмов, які можуть змінити ваше сприйняття.

БЛИЗНЯТА

Тиждень осяянь та відчинених дверей! Меркурій у вашому знаку розганяє мислення, а молодик відкриває нові перспективи. Говоріть, спілкуйтеся, навчайтеся — світ чекає на ваші ідеї. Період інтелектуального оновлення та потужних інсайтів: новий транзит Меркурія пробуджує розум, молодик запускає новий цикл ідей, а поєднання Сонця з Меркурієм посилює ясність думок та здатність приймати доленосні рішення.

РАК

Життя змінюється, і багато в чому завдяки сильним інтуїтивним потокам і усвідомленню глибинних смислів. Тиждень потребує логіки та системного підходу. Обставини змусять переглянути погляд на звичні речі. Беріть ініціативу до своїх рук, але слухайте знаки долі. Ви відчуваєте глибину процесів, але енергія молодика в Близнятах потребує легкості. Інтуїція підкаже шлях, але намагайтеся відокремлювати реальність від ілюзій.

ЛЕВ

Ви на порозі важливих розмов та рішень, що змінюють долю. З’єднання Сонця та Меркурія посилює вашу харизму та вплив. Будьте уважними до слів 30 травня — ви можете вплинути на чиюсь думку. Потужний період, коли ви побачите справжні напрямки. Перетворення у професійній діяльності та соціальному статусі — неминучі, тому приймайте зміни спокійно — енергія потребує усвідомлення, а не тиску.

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ДІВА

Перед вами відкриваються нові горизонти, а також можливість переконливо донести свою думку. Молодик 27 травня запускає новий цикл мислення, надихає, але важливо знайти баланс між свободою та стабільністю. Тиждень інсайтів, спілкування, поїздок та потужних рішень. Ловіть моменти, будьте гнучкими та стежте за знаками! 30 травня — кульмінація інтелектуальної активності. Використовуйте цей період для навчання, спілкування, пошуку нових перспектив.

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень наповнює простір легкістю думки, гостротою розуму та прагненням змін. Енергії повітряної стихії посилюються, приносячи із собою нові ідеї, важливі розмови та несподівані відкриття, нові знайомства та захоплення. Все вказує на те, що починається новий цикл швидкої адаптації та багатозадачності. Прекрасний час для запуску курсів, презентацій, написання текстів, ділових переговорів та інтелектуальних проєктів.

СКОРПІОН

Події тижня мають інтелектуальне та ментальне забарвлення. Вам це момент, коли мрії можна перевести в план, а ідеї — оформити в реальність. Фінансова тема принесе хвилювання. Час підходить для встановлення цілей, пов’язаних з інформацією, навчанням, спілкуванням, переміщеннями, зв’язками та допитливістю. Настрій тижня: хто володіє інформацією, той володіє ситуацією. Пишіть, питайте, навчайтеся, налагоджуйте контакти.

СТРІЛЕЦЬ

Початок важливого інтелектуального циклу. Зараз ваше слово може багато чого змінити — і у вашому житті, і в інших. Можливість поєднати мрії з реальністю, знайти нові джерела заробітку. Дослухайтеся до своєї інтуїції: поєднання практичності та уяви дасть потужний результат. Енергії тижня посилюють особисту харизму, дають ясність думки та дар переконання. Також з’являється шанс почати все наново: оновити імідж, цілі чи спосіб життя.

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КОЗОРІГ

Ви можете відчути потребу в самоті, переосмисленні чи прощенні. Тиждень підходить для завершення старих справ та звільнення від непотрібного. Молодик — момент, щоб сформулювати таємне бажання або почати внутрішню трансформацію. Воно допомагає переосмислити сімейні та домашні теми, створити затишок чи розпочати новий життєвий цикл. Відмінний момент для душевної розмови із близькими.

ВОДОЛІЙ

Тиждень порушує питання кар’єри, досягнень та репутації. Соціальне життя активізується. Ваша популярність може зрости, особливо у професійному середовищі. Молодик відкриє перед вами двері в нові спільноти, колективні проекти або дружбу, яка змінить багато чого. Головною темою тижня стане партнерство: особисте, ділове чи менторське. Молодик 27 травня принесе нові знайомства або друге дихання в поточному союзі.

РИБИ

Тиждень відкриває нову професійну віху: вас можуть помітити, просунути чи надихнути на зміну напряму. Ваш голос буде почутий! Особливо вдалий тиждень для оформлення документів. Відмінний час для діалогів та кохання з вогником. Ви здатні на внутрішній прорив — не бійтеся відпускати те, що більше не служить вам. Можливість відинити двері до іншого світу — через подорож, навчання чи натхнення.