Що зірки нам пророкують: гороскоп на 27 квітня – 3 травня 2026 року

На початку тижня ще відчувається вогняна напруженість Овна, але ця енергія вже не така імпульсивна — у ній з’являється більше усвідомленості: приходить розуміння, що важливо не лише почати, але й втримати обраний курс, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Поступово багато процесів приходять до більш стійкого стану. Це відчувається як внутрішнє заземлення, коли емоції заспокоюються, а бажання рухатися вперед набуває конкретних обрисів. З’являється прагнення до стабільності, до закріплення результатів, до створення чогось, що матиме продовження і цінність у майбутньому.

Це гарний час для того, щоб не просто діяти, а вибудовувати систему: розподіляти сили, розставляти пріоритети, повертатися до тих завдань, які потребують уваги й терпіння. Якщо в попередні дні головним було наважитися, то зараз важливіше — довести розпочате до відчутного результату.

Якщо раніше багато чого визначалося імпульсом, то тепер усе частіше вмикається відчуття опори. Виникає спокійна впевненість у своїх діях, розуміння того, що обраний напрям справді важливий. Навіть якщо з’являються складнощі, їх сприймають не як перешкоди, а як частину шляху, яку необхідно пройти.

У стосунках цей тиждень може принести більше визначеності. Стає простіше зрозуміти, куди рухається зв’язок, які почуття дійсно значущі, а які були лише тимчасовим імпульсом. Виникає бажання будувати, зміцнювати, створювати стійкість — чи то в особистому житті, чи то в ділових контактах.

1 травня перша повня місяця (другий — 31 травня), яка відбудеться в 12⁰ Скорпіона о 19:23 (gmt+3), пов’язана із трансформацією, внутрішньою правдою і тими почуттями, які неможливо ігнорувати. У такі дні все приховане прагне вийти на поверхню, а те, що довго залишалося в тіні, стає очевидним.

3 травня о 05:57 (gmt+3) Меркурій входить у знак Тельця. Після емоційної насиченості Скорпіона приходить енергія, яка допомагає заземлитися, заспокоїти думки і повернути відчуття стійкості. Якщо повня піднімає хвилі, то Меркурій у Тельці допомагає цим хвилям вщухнути, перетворюючи пережитий досвід на конкретні висновки і рішення.

ОВЕН

Цей тиждень вчить важливого: самого імпульсу недостатньо, щоб змінити життя, але саме він дає початок руху. А далі все залежить від того, наскільки ви готові йти вперед — спокійно, послідовно і з внутрішньою упевненістю в обраному напрямі. Справи продовжують прискорюватися, але вже без хаотичності. Усе починає складатися в більш логічну послідовність: крок за кроком, дія за дією.

ТЕЛЕЦЬ

Ключова тема тижня — розвиток контактів із партнерами з інших міст і країн. Те, що раніше здавалося розрізненим, поступово збирається в єдину картину. Під кінець тижня стає особливо помітно, як змінився внутрішній стан. З’являється відчуття, що перший крок уже зроблено, і тепер починається справжній шлях — не такий стрімкий, але глибший та осмислений.

БЛИЗНЯТА

Очікуються переговори, поїздки та обговорення перспектив співпраці. Для найманих працівників актуальним є пошук нових можливостей. Ті, хто нещодавно залишився без роботи, зможуть знайти підхожий варіант. Підприємці та керівники продовжують вирішувати організаційні та практичні завдання. В одних випадках ідеться про запуск бізнесу в новому регіоні, в інших — про перехід на новий етап після завершення складного періоду.

РАК

Фінансова ситуація помітно поліпшується. Доходи збільшуються, і є підстави очікувати продовження цієї тенденції в майбутньому. У частини представників знака зміни відбудуться вже у квітні, у інших — трохи пізніше. Деякі складнощі можливі у спілкуванні з партнерами здалеку: непорозуміння або розбіжності в поглядах. Проте вони не стануть серйозною перешкодою і будуть досить швидко усунуті.

ЛЕВ

Зміни торкнуться й особистої сфери. Ті, хто переїжджає, облаштовуватимуться на новому місці та паралельно розв’язуватимуть питання, пов’язані з колишнім житлом. Для самотніх це шанс зустріти підхожого партнера. Стосунки в парах також проходять через етап трансформації. Усе, що втратило актуальність, поступово відійде, а значущі союзи, навпаки, зміцняться й вийдуть на новий рівень довіри та розуміння.

ДІВА

Найнапруженіший період у професійній сфері. У цей час можливі дрібні розбіжності з колегами з інших міст або країн, і їх доведеться оперативно залагоджувати. Крім того, діяльність підприємців і керівників може привернути увагу органів, які перевіряють, що тимчасово сповільнить робочі процеси. В особистому житті увага буде зосереджена на практичних завданнях.

ТЕРЕЗИ

Непорозуміння відійдуть у минуле, і навіть найбільш безвихідні ситуації зрушать у бік поліпшення. Можливе несподіване розкриття інформації, яку ви вважали за краще б зберегти в таємниці. Водночас вам можуть відкритися раніше невідомі деталі про колег або партнерів. Тому важливо діяти обережно й виважено. Ці рекомендації однаково актуальні як для найманих працівників, так і для підприємців.

СКОРПІОН

Особиста і ділові сфери нарешті стабілізуються. У цьому допоможуть друзі або впливові покровителі. Від вас також знадобиться активна участь, але діяти краще не безпосередньо, а через гнучкість і дипломатичність — такий підхід буде найефективнішим. Фінансова ситуація — передбачувана, без потрясінь. Доходи будуть помірними, витрати — заздалегідь запланованими й розумними.

СТРІЛЕЦЬ

Стосунки з родичами залишаються значущими, хоча на початку травня ймовірні незначні непорозуміння. Вони швидко згладяться і не призведуть до серйозних конфліктів. Закохані, які перебувають на відстані, можуть зіткнутися з тимчасовими розчаруваннями. Однак ближче до кінця тижня ситуація проясниться, і компроміс буде знайдений. Також у цей період зростає ймовірність розкриття прихованої інформації — як вашої, так і пов’язаної з близькими людьми.

КОЗОРІГ

Активні представники вашого знака продовжать приділяти значну увагу розвитку й розширенню своєї справи. Уже зроблено чимало, але попереду ще важливі етапи. Водночас поступово починають виявлятися нові перспективи, здатні вивести вашу діяльність на вищий рівень. Саме зараз варто закладати основу майбутнього успіху й продумувати стратегію подальших кроків.

ВОДОЛІЙ

Складнощі, що виникли на початку місяця, вдасться швидко врегулювати. Варто дбайливо ставитися до своєї репутації та не довіряти неперевіреним чуткам. Крім основних джерел коштів, можлива підтримка з боку батьків або близької людини — як моральна, так і матеріальна. Може йтися також про купівлю, продаж або інші операції з нерухомістю. Активізуються контакти з партнерами з інших міст і країн.

РИБИ

В особистому житті зберігається спокійна і стабільна атмосфера. Подружні пари продовжують займатися побутовими питаннями, і багато з цих справ близькі до завершення. Витрати будуть помірними та здебільшого заздалегідь запланованими. Частина коштів може піти на допомогу друзям або на розв’язання організаційних завдань у бізнесі. Основну роботу доведеться виконувати самостійно, і саме це забезпечить найкращий результат.