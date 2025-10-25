Що зірки нам пророкують: гороскоп на 27 жовтня – 2 листопада 2025 року

Гороскоп на 27 жовтня - 2 листопада 2025 року

Реклама

27 жовтня досягає максимуму з’єднання Ліліт і Марса в Скорпіоні — аспект, який може розкрити найпотаємніші шари бажання, гніву, сили та вразливості. Це час, коли внутрішні демони потребують визнання, а пригнічені імпульси — виходу. У стосунках можливі спалахи пристрасті, ревнощів, боротьби за владу, але також і потужні прориви в чесності й емоційній оголеності. Скорпіон не терпить поверховості, і Ліліт з Марсом разом потребують повної внутрішньої правди, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

28 жовтня Марс утворює тригон із Юпітером — аспект, який немов відчиняє ворота після напруженого очищення. Це день, коли енергія дії з’єднується з вірою, коли з’являється шанс на натхненний рух, на вчинки, що народжуються з внутрішнього зростання. Гарний час для починань, особливо тих, що потребують сміливості й далекоглядності. Юпітер у Раку додає емоційної підтримки: діяти можна не всупереч почуттям, а через них.

29 жовтня о 13:02 Меркурій входить у знак Стрільця, і мислення починає прагнути свободи, сенсу, вищого знання. Після глибоких вод Скорпіона, де думки були спрямовані всередину, тепер вони прагнуть назовні — ідей, подорожей, філософії. Це час, коли слова стають стрілами, а розмови — пошуком істини. Однак варто пам’ятати, що Меркурій у Стрільці може бути прямолінійним до різкості, і важливо не втрачати чуйності.

Реклама

30 жовтня ретроградний Плутон у Водолії утворює секстиль із Меркурієм — аспект, який дає змогу глибоко переосмислити колективні ідеї, поглянути на структуру влади, на приховані механізми впливу. Це день, коли можна отримати інсайти про те, як працює система, як трансформувати мислення, як використовувати слово як інструмент сили. Плутон у ретрофазі — глибоко перетворює, і в з’єднанні з Меркурієм планета може дати ключ до звільнення від ментальних шаблонів.

ОВЕН

Ваш управитель — Марс, пробуджує глибинні інстинкти, пристрасті та внутрішні конфлікти. Це час, коли все приховане стає очевидним, коли неможливо залишатися байдужим. Енергія Скорпіона вимагає чесності, і якщо в душі накопичилися образи, ревнощі або придушені бажання, то вони виринуть назовні. Якщо йти з розплющеними очима та відкритим серцем, тиждень може стати часом потужного зростання та звільнення.

ТЕЛЕЦЬ

Після глибинного очищення приходить відчуття натхнення і віри у свої сили. Це аспект упевненості, сміливих дій і вдалих починань. Він підтримує тих, хто готовий діяти, хто наважився перегорнути сторінку і вийти з тіні. Вдалий час для просування проєктів, навчання, подорожей і справ, пов’язаних із розширенням горизонтів. Головне — не діяти з імпульсу.

БЛИЗНЯТА

Використовуйте тиждень максимально, адже наступного тижня ваш управитель — Меркурій — перейде у фазу ретроградного руху. Але поки що планета впевнено рухається вперед, і можна спрямувати її енергію на потужну внутрішню трансформацію, на усвідомлення важливих життєвих процесів, звільнення від нав’язаних страхів. Період дає вам шанс вибудувати події за власним сценарієм.

Реклама

РАК

Після глибоких роздумів думки спрямовуються до майбутнього. Приходить бажання говорити прямо, надихати, ділитися ідеями і шукати сенс у тому, що відбувається. У розмовах з’являється більше оптимізму, у свідомості — чіткість і філософський погляд. Люди стають відвертішими, і важливо, щоб за словами стояла мудрість, а не просто запал. Це час одкровень і глибоких інсайтів. Те, що раніше здавалося туманним, може раптово стати зрозумілішим.

ЛЕВ

Енергії планет посилюють аналітичний розум, допомагають докопатися до суті й побачити приховані закономірності. Тиждень підходить для досліджень, перемовин, відновлення контактів і внутрішніх усвідомлень. Загалом період несе перехід від напруженої внутрішньої роботи до натхненного руху вперед. Ви виходите в центр із новим розумінням, що сила — не в контролі, а в чесності й усвідомленості.

ДІВА

Це час, коли важливо не тікати від глибини, а дозволити їй стати джерелом зростання. Енергії тижня немов кажуть: «Проживи — і станеш вільнішим. Звільнись — і злетиш вище». Головне — діяти м’яко й стримано: поміркованість у словах і вчинках дасть змогу домогтися більшого як у справах, так і в особистому житті. Якщо у вас були невирішені юридичні справи, зараз добрий момент, щоб просунутися в їхньому розв’язанні.

ТЕРЕЗИ

Місяць обіцяє бути успішним у професійній сфері, хоча повної підтримки чекати не доводиться — подекуди доведеться відстоювати свої ідеї. Робота з партнерами з інших регіонів або країн може бути нестабільною: періоди прогресу можуть змінюватися затримками, тому краще особисто контролювати ключові процеси. Не покладайтеся повністю на підлеглих — у важливих питаннях вони можуть не впоратися.

Реклама

СКОРПІОН

Фінансова ситуація стабільна. Імовірні приємні бонуси — підвищення доходу, премії або оплата раніше виконаних завдань. Основні витрати пов’язані із сімейними потребами і заплановані заздалегідь. Взаємодія з керівництвом і держструктурами буде результативною. Підприємці зможуть просунути поточні ініціативи та обговорити перспективні напрями.

СТРЕЛЕЦЬ

Стосунки в сім’ї та з дітьми потішать — можливі важливі події в житті молодших членів сім’ї, якими ви щиро пишатиметеся. На службовців чекає визнання, розширення обов’язків або навіть пропозиція нової посади. З’явиться шанс познайомитися з цікавою людиною — це може статися в поїздці або в колі приїжджих. Не відкидаються цікаві віртуальні знайомства.

КОЗОРІГ

Ви можете відчувати коливання рівня енергії: припливи сил змінюватимуться стомленням. Особливо чутливими до цього будуть літні або ослаблені представники знака. Молодим і активним достатньо дотримуватися режиму, не перевантажувати себе й уникати шкідливих звичок. Крім того, варто бути особливо обережними за кермом і в поїздках. Тиждень відкриває чудові перспективи для професійного зростання.

ВОДОЛІЙ

Саме час не боятися амбітних цілей — для їхньої реалізації зараз створено всі умови. Талан супроводжуватиме вас як у справах, так і в особистій сфері. Якщо ви планували візити до офіційних організацій або важливі ділові зустрічі — не відкладайте, зараз вони можуть дати потрібний результат. Питання юридичного характеру, які раніше відкладали, у жовтні можна успішно просунути.

Реклама

РИБИ

Гарний час для представлення своїх проєктів публіці або фахівцям. Непрості стосунки з діловими партнерами можуть загостритися, але за допомогою авторитетних союзників або старих друзів вдасться знайти компроміс. Можливі продуктивні переговори з колегами з інших регіонів або країн — давні конфлікти можна залагодити. Тиждень не поступається і в особистій сфері — можливі приємні зустрічі, зміцнення зв’язків, душевне спілкування з близькими.