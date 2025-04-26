Гороскоп на 28 квітня - 4 травня 2025 року / © Associated Press

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Початок тижня ще несе енергію молодика у Тельці 27 квітня, тому період відчувається як пробудження. Енергія поступово починає набирати обертів, проте важливо діяти із почуттям землі під ногами та горизонту перед очима.

Ми вступаємо в фазу зростального Місяця, а отже, з’являється імпульс до дій, до втілення ідей і планів. Нові ідеї важливо втілювати не кваплячись, а з довірою до свого ритму. Цей тиждень не вимагає стрибків, він розкривається, як пуп’янок весняної квітки — крок за кроком. Спілкування стає легшим, а ідеї — масштабнішими. Важливо ділитися своїми думками, шукати однодумців, будувати мости.

30 квітня о 20:22 (gmt+3) Венера входить у знак Овна, пробуджуючи яскраві, наполегливі та імпульсивні енергії у сфері кохання та фінансів. Цей транзит нагадує про давні суперечливі ситуації, повертаючи їх на передній план для остаточного вирішення. Взаємини стають динамічнішими, але також напруженими.

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ОВЕН

Період приносить вам заряд енергії, бажання діяти та досягати нових цілей. У ваших руках є все необхідне успішного просування вперед. Цей тиждень стане продовженням масштабних змін квітня, особливо для підприємців та керівників. Робочі процеси розвиваються у потрібному напрямі, хоча швидкість реалізації задуманого може бути нижчою за очікувану. Помітно покращується фінансова ситуація.

ТЕЛЕЦЬ

Ви вже від понеділка будете задоволені розвитком подій: все стане на свої місця, і темпи роботи помітно прискоряться. Стосунки з партнерами з інших міст та країн стануть більш передбачуваними. З деким вдасться налагодити конструктивну співпрацю, тоді як інші, як і раніше, можуть поводитися непослідовно або нещиро. Тим не менш, будь-які зусилля, вкладені в розвиток контактів, принесуть плоди, нехай і не одразу.

БЛИЗНЯТА

Тиждень турбот про дім та сімейний затишок. У цей період можуть продовжитися зміни в житловому просторі — від невеликих переставлянь до великих придбань. Масштаб запланованих оновлень залежатиме від фінансових можливостей. Можливо, частину витрат візьмуть на себе чоловік, батьки чи інші близькі люди. Службовці зможуть брати участь у важливих організаційних процесах і отримати за це гідне заохочення.

РАК

Фінансова ситуація видається стабільною, з явним покращенням у перспективі. Доходи можуть надходити з різних джерел, включаючи додаткові та несподівані надходження. Можливі приємні сюрпризи чи фінансова підтримка, яка виявиться дуже доречною. Взаємини із родичами стануть більш гармонійними. Ймовірно, саме вам належить зробити перший крок до врегулювання давніх розбіжностей.

ЛЕВ

Тиждень принесе приплив енергії та внутрішню впевненість. Навколишні люди визнають ваші заслуги. Бадьорість і сила духу допоможуть долати будь-які завдання. Однак варто звернути увагу на систему харчування, особливо якщо є хронічні проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Поїздки будуть сприятливими — на вас чекає багато нових маршрутів та знайомств. Обмеження, зокрема й фінансові, ослабнуть, і можна буде сміливо вирушати в дорогу.

ДІВА

Настав час зосередитись — перед вами чудова можливість розібратися з минулими проблемами та зміцнити свої позиції. Можливі масштабні організаційні заходи, включаючи реструктуризацію бізнесу або підготовку до будівництва у найближчому майбутньому. Для службовців тиждень може стати періодом роздумів. Питання про відпустку, тимчасове усунення від справ чи поєднання роботи з особистими турботами стане особливо гостро.

ТЕРЕЗИ

Для підприємців та керівників цей тиждень стане важливим етапом у розвитку їхніх справ. Значну роль відіграють зв’язки з колегами з інших міст чи країн — з їхньою допомогою вдасться вирішити давні суперечності. Є шанс урегулювати фінансові питання з друзями чи впливовими людьми, а якщо існують юридичні суперечки, можна розраховувати на частковий прогрес у їх вирішенні.

СКОРПІОН

Не все складатиметься одразу, можливі затримки та дрібні нестикування у справах та переговорах. Перша половина місяця — гарний час, щоб перейти на себе і ненадовго відійти від робочих процесів. Фінансова ситуація залишається стабільною. Доходи надходять регулярно як із офіційних, так і з додаткових джерел. Серед останніх — прибуток від угод з нерухомістю, допомога рідних та несподівані приємні подарунки долі.

СТРІЛЕЦЬ

Витрат буде достатньо, але якщо всі вони заздалегідь сплановані, то незабаром будуть виправдані. Можливі великі зміни в побуті, включаючи серйозний ремонт або підготовку до переїзду. Взаємини подружжя нагадуватимуть весняну погоду: періоди спокою змінюються несподіваними спалахами роздратування. Особливо складним може стати 30 квітня, коли можуть виникнути конфлікти буквально через дрібниці.

КОЗОРІГ

Зростає бажання діяти швидко, але важливо уникати імпульсних витрат. Нестійкість виявиться у романтичних взаєминах. Закохані можуть зіткнутися з непередбачуваними емоціями та суперечливими почуттями. Кожен прагне особистих інтересів, а компроміс дається складніше. Може виникнути потреба піклуватися про близьких, які можуть зіткнутися з нездужанням чи непростим періодом життя.

ВОДОЛІЙ

Цей період вимагає усвідомленості та вміння керувати своїми емоціями, щоб використовувати транзити планет на благо. Тиждень дає можливість переглянути взаємини, але потребує усвідомленості у рішеннях. Якщо є невирішені питання — їх краще опрацювати, щоб не посилювати ситуацію. Фінансові суперечки, пов’язані з грошима, можуть знову активуватись. Гарні дні для навчання, спілкування, просування своїх ідей, маркетингу та логістики.

РИБИ

Емоційне тло стає глибшим і тоншим. Можливі несподівані зізнання та швидкі зміни в особистих зв’язках. Час піклування про близьких, про себе, про дім. Період сприятливий для відновлення сил, творчості та душевних розмов. Яскраві почуття, пристрасні стосунки, фінансові рухи — такі основні події тижня. Можуть виникнути суперечки у коханні та грошах — але й велика можливість закрити подібні старі питання.