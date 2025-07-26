Гороскоп на 28 липня - 3 серпня 2025 року / © Associated Press

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У четвер, 31 липня о 06:57 (gmt+3), Венера, богиня кохання, комфорту, краси та цінностей, входить у водний знак Рака. Після зовні вираженого періоду у Близнятах, де почуття виявлялися у словах, фліртах та інформаційній грі, починається фаза внутрішнього занурення.

Рак — це знак пам’яті, уподобання, роду, будинку, витоку. Тут Венера шукає не захоплення, а укриття, не замилування, а безпеки. Це час, коли загострюється потяг до справжньої близькості, коли хочеться обійняти, бути поряд, мовчати разом.

Ми починаємо цінувати емоційне тепло, прості речі: ранок із коханими, дзвінок мамі, старі фотографії, аромат свіжого хліба. Любов стає турботою, а краса — затишком.

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Але шлях Венери ніжним знаком Рака починається з випробування — з напружених аспектів до ретро-Сатурна і ретро-Нептуна, які протримаються весь тиждень. Можуть нагадати про себе старі страхи, образи, туга, емоційні борги. З іншого боку, це час, коли ілюзії розвіюються, і ми залишаємось наодинці з питаннями, що для нас справжнє і справді дороге.

З одного боку, ми проходимо через м’яку, але глибоку водну хвилю Венери в Раку, яка хоче тепла, але стикається з холодом реальності (Сатурн) та розчаруванням (Нептун).

Тим не менш, саме такі моменти дозволяють очистити серце від фальші, щоб воно знову могло битися чесно. Це чудовий період для внутрішньої роботи, прощення, повернення до витоків.

Протягом тижня необхідна обережність у темі грошей, майна, планування бюджету, оскільки зростає ризик емоційних витрат.

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1 серпня починається новий цикл Меркурія о 02:41 (gmt+3) і запускає період усвідомленого вираження своєї правди. Відбувається перезавантаження мислення через серце. Тепер ідеї народжуються зі щирості, натхнення, особистого вогню.

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ОВЕН

Якщо пройти цей перехід із відкритим серцем — народжується чіткість, здатна багато чого змінити. Це тиждень, коли туга може стати молитвою, а тиша — формою любові. Ви відпускаєте те, що вигадали, і починаєте бачити те, що є. І саме у цьому народжується нова краса. Не поспішайте вступати в нові взаємини на початку серпня — дайте почуттям устоятись. Будьте особливо уважними до сімейних тем, почуттів дітей, пам’яті роду. У справах — час для м’якого налаштування, не для прориву, а для відчутного старту.

ТЕЛЕЦЬ

Початок серпня може стати одним із найемоційніше суперечливих моментів тижня. Ви стикаєтесь з болем минулого. Енергії періоду схиляють до ретроспекції, оновлення сімейних почуттів, інтересу до родової енергії та історії. Може виникнути потреба переглянути ситуацію в особистому житті, що дасть усвідомлення ілюзій чи відчуття самотності. Це сильний час для внутрішньої роботи, психологічних практик та відпускання нереалістичних очікувань.

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БЛИЗНЯТА

Ці сім днів переплетені чуттєвою вразливістю та ментальним яскравим стартом. Серце прагне тепла, але стикається з тінями минулого, а розум кличе до вияву індивідуальності. Ви починаєте новий витік ментального розвитку. Важливо заявити про себе, говорити з вогнем, надихати та ділитися думками. Для тих, хто працює у медіа, рекламі, сфері освіти — чудовий час для початку проєктів. Думки стають масштабнішими: менше аналізу, більше почуття «я хочу, щоб мене почули».

РАК

Венера входить у ваш знак — енергія кохання, краси та цінностей зосереджується всередині вас. Важливо дбати про себе, відновлювати ресурси, оточувати себе людьми, які розуміють ваші емоції. Перші дні серпня можуть принести розчарування чи переоцінки у взаєминах, особливо у зв’язку з очікуваннями. У фінансах — будьте обережними, можливо емоційне споживання чи витрати «з туги». Самовираження через душевні тексти, спогади, особисту історію буде актуальним.

ЛЕВ

Сонце — ваш управитель, що повертається до себе додому, на знак Лева після річної подорожі зодіаком. Меркурій у вашому знаку відкриває новий ментальний цикл — впевненість, ідейність, бажання виявлятися. Час для презентацій, заяв, оформлення особистого простору. Венера в Раку активізує підсвідомість, тому можливі сни, емоційні сплески, повернення до давніх почуттів та переживань. Чудовий період для започаткування творчих проєктів, роботи з особистим брендом.

ДІВА

Активізуються теми дружби, підтримки, творчих об’єднань. Можливі близькі емоційні розмови з однодумцями, участь у проєктах, що стосуються турботи та жіночої тематики. Напружені аспекти Венери на початку серпня можуть принести почуття розчарування у колективній динаміці чи нерівній участі. Цими днями корисно вести щоденник, займатися самоаналізом, медитацією. Прекрасний період для завершення старих проєктів та підготовки до серпневої трансформації.

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ТЕРЕЗИ

У перші дні серпня на вас чекають виклики: конфлікт між очікуваннями та реальністю в кар’єрі чи професійних відносинах. Можливі почуття, які вимагають осмислення: старі уподобання, таємні бажання, напруження у фінансах. Будьте уважними до того, кому ви довіряєте у справах: емоції можуть затуманювати об’єктивність. Можливий романтичний інтерес за кордоном, поглиблення в знання про кохання, мистецтво, сімейне коріння. Підхожий період для жіночих ініціатив, публічних акцій, прояви м’якої лідерської енергії.

СКОРПІОН

Може несподівано виникнути інтерес до чуттєвої філософії, родової історії, подорожей. Емоційні сплески на ґрунті світогляду чи духовних очікувань протягом тижня підготують ґрунт для нового глобального життєвого періоду. Час повернення почуттів, поглиблення уподобань, роботи над стосунками. Чудовий час для подання заяв та запитів до адміністративних органів, занурення у медіапроєкти, творчість. Фінансові справи та внутрішні страхи йдуть пліч-о-пліч.

СТРІЛЕЦЬ

Напружені аспекти Венери на початку серпня можуть розкрити незадоволеність у сфері праці чи побутових умов. Можливі емоційні хвилі у роботі: бажання допомагати, але втома від віддачі. Добре працювати над розкладом, переглядати звички, запускати логічну структуру справ. Підхожий період для важливих розмов з членами сім’ї або коханою людиною, зокрема про фінанси та близькість. Чудовий час для юридичних питань, осмислених розмов із партнером.

КОЗОРІГ

З одного боку, бажання надійності, вірності, справжньої взаємодії, в якій можна відпочити душею. З іншого боку, перші дні серпня піднімають глибинні страхи: чи не повернеться минуле? Чи не повториться розчарування? Особливо гостро це може відчуватися в діалогах з партнерами, близькими, або у професійних союзах. Можуть виникнути непрості розмови, довіри, зіткнення цінностей. Але це не руйнація, а момент кристалічної чесності: що тримає вас разом? А що давно потребує оновлення?

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ВОДОЛІЙ

Поворотний період у відносинах зі світом і з собою. Ваша інтуїція працює тонко, ви здатні чітко визначити для себе емоційно-фінансові зв’язки, вийти на новий рівень щирості. На зовнішньому рівні тиждень насичений вирішенням питань загального бюджету, кредитів, розподілу обов’язків та ресурсів. Це гарний час, щоб привести до ладу спосіб життя, харчування, режим, емоційний стан на роботі. Все, що наповнює, — залишити і примножити. Все, що виснажує, — м’яко відпустити і назавжди зачинити двері в минуле.

РИБИ

Тиждень схожий на початок гарної, але непростої внутрішньої повісті. Початок серпня може випробувати емоційну стійкість. Постають питання цінностей, фінансів, самооцінки. Це може бути як зовнішня ситуація (наприклад, розбіжності про гроші), і внутрішня невпевненість. Однак за цими зовнішніми коливаннями стоїть щось більше: ви вчитеся поважати себе у дрібницях. І будувати своє життя не на компромісах, а на чесності із собою. Тиждень дасть шанс налаштувати міст між розумом та почуттями, між собою та іншими.