Що зірки нам пророкують: гороскоп на 29 грудня–4 січня

Цей тиждень стає мостом між минулим і майбутнім. Напружені аспекти Меркурія підводять нас до чесного розбору року, що минає, а стеліум особистих планет у Козорізі відчиняє двері в новий цикл, де наміри набувають форми, цілі — напряму, а енергія збирається в точку старту.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гороскоп на 29 грудня-4 січня

Гороскоп на 29 грудня-4 січня / © Associated Press

Тиждень від 29 грудня до 4 січня минає під напруженими аспектами Меркурія і завершується потужною кульмінацією місяця: під тиском Сатурна, туманом Нептуна і стеліумом (Сонце-Венера-Марс), який формується, в Козорозі. Ми проходимо через етап, який вимагає стійкості, виразності та глибокої зібраності, щоб увійти в новий рік із чіткішими намірами та міцнішими опорами, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

29 і 30 грудня Меркурій утворює квадратуру із Сатурном, і ці дні немов вимагають зупинитися, переглянути плани і визнати те, що давно потребує структурування. Ми стикаємося з реальністю без прикрас: терміни, зобов’язання, відповідальність — усе це виходить на перший план, змушуючи мислити структурно і говорити чесно.

Але вже 31 грудня і 1 січня Меркурій формує квадратуру з Нептуном — і енергія різко змінюється: логіка розчиняється в тумані емоцій, інтуїції та очікувань. Цими днями легко заблукати в мріях, ідеалізувати майбутнє або почути те, що хочеться, а не те, що є.

Від 2 січня Меркурій входить у знак Козоріг — і мислення концентрується. Після грудневих туманів та емоційних перевантажень настає час структурувати ідеї, розставляти пріоритети і говорити прямо. Цей транзит робить нас прагматичнішими: слова стають точнішими, рішення — виваженішими, а плани — реалістичнішими.

Кульмінація місяця настає в перші дні січня, коли з’єднуються Сонце, Марс і Венера в Козорозі — енергія, що остаточно оформиться й впливатиме на нас до середини місяця. Це рідкісна концентрація сили, волі та творчого імпульсу. Вона немов вибудовує внутрішній каркас нового року: ми відчуваємо, що готові не просто мріяти, а діяти, будувати, зміцнювати й утілювати.

Стеліум особистих планет у Козорозі дає чіткість цілей, стійкість намірів і здатність довести задумане до результату. Тиждень завершується відчуттям внутрішнього дорослішання: ми виходимо з грудневих туманів із чітким розумінням того, що справді важливе, і з готовністю зробити крок у новий цикл упевнено й усвідомлено.

ОВЕН

Тиждень змушує вас сповільнитися і тверезо поглянути на плани. Обставини вимагають дисципліни, але напружені аспекти Меркурія із Сатурном і Нептуном можуть вносити плутанину в домовленості. Від 1 січня стеліум, що формується, у Козорозі вмикає амбіції — ви відчуваєте, що готові будувати довгострокові проєкти, зміцнювати свій статус, рухатися вперед без зволікання.

ТЕЛЕЦЬ

Ви відчуваєте, як старі сумніви поступово зникають, а на їхнє місце приходить упевненість в обраному шляху. Квадратури Меркурія можуть розкривати питання довіри і фінансів, але стеліум у Козорозі з вашим управителем — Венерою — дає стійкість і бажання розширювати горизонти: вчитися, подорожувати, планувати майбутнє. Також тиждень сприятливий для налагодження особистих взаємин.

БЛИЗНЯТА

Для вас тиждень ментально насичений, але також є і багато інформаційного сміття. Меркурій — ваш управитель — проходить через два складні аспекти. Під їхнім впливом можливі непорозуміння, затримки, емоційна туманність. Але від 2 січня Меркурій у Козорозі допомагає зібрати волю в кулак і зайнятися серйозними питаннями — фінансами, зобов’язаннями, стратегією. Саме це дає відчуття внутрішньої опори і контролю над процесами.

РАК

Стосунки стають головною темою тижня. Напружені аспекти планет можуть викликати недомовленість або напруженість у діалогах, але стеліум у Козорозі у другій половині тижня зміцнює партнерські зв’язки і допомагає вибудувати чесні, зрілі домовленості. Ви відчуваєте, що настав час визначитися, хто йде з вами далі. До вихідних вдається досягти психологічного комфорту — і ви починаєте мислити не імпульсами, а перспективою.

ЛЕВ

Робота і здоров’я виходять на перший план: тиждень вимагає більше зібраності, чіткого режиму й уважного ставлення до свого здоров’я, режиму праці та відпочинку. У цей період легко переоцінити можливості або дати зайві обіцянки, тож важливо тримати фокус і не розпорошуватися. Концентрована енергія початку року допомагає вибудувати новий ритм, навести лад у справах і закласти міцне підґрунтя для продуктивного січня.

ДІВА

Ваша творча енергія може стикатися з сумнівами або критикою — внутрішньою чи зовнішньою. Але стеліум у Козорозі дає потужний імпульс натхнення, структурує ідеї та допомагає перетворити задуми на реальні проєкти. В особистому житті — можливість досягти чіткості та стабільності. Це ідеальний період, щоб вибудувати стратегію на рік, оформити важливі документи, продумати кроки до цілей і навести лад у справах.

ТЕРЕЗИ

Дім, сім’я і ваш емоційний простір стають головними темами тижня. Можуть спливати старі питання або недомовленості, які давно чекали на прояснення, — і тепер настав час розставити все на свої місця. Сильна, зібрана енергія початку року допомагає навести лад у домі, зміцнити стосунки та вибудувати здорові кордони. Ви створюєте фундамент для спокійного і стійкого старту нового циклу.

СКОРПІОН

На початку періоду важливо бути особливо точними у словах і формулюваннях, щоб уникнути непорозумінь і зайвих емоцій. Місцями може відчуватися туманність у комунікаціях, тому краще перевіряти ще раз інформацію і не поспішати з висновками. Але під кінець тижня вмикається зібрана, стратегічна енергія, яка допомагає мислити чітко, ухвалювати виважені рішення і вибудовувати довгострокові плани.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень насичений розмовами, переговорами і внутрішніми інсайтами. Фінансові та ресурсні питання виходять на перший план, змушуючи уважніше переглянути витрати, плани і пріоритети. На початку періоду можливі сумніви або необхідність уточнити деталі, але до кінця тижня вмикається більш зібрана, прагматична енергія, яка допомагає зміцнити матеріальну базу і вибудувати зрілий, продуманий підхід до грошей.

КОЗОРІГ

Ви — головний герой найближчого періоду. Стеліум у вашому знаку збирає вашу силу, волю і прояснення у єдину спрямовану лінію, даючи змогу діяти впевнено і без зайвих сумнівів. Квадратури Меркурія в першій половині тижня можуть дещо гальмувати процеси, але вони ж допомагають вам побачити, що вимагає доопрацювання. Ви входите в новий рік із відчуттям внутрішнього стрижня і готовності до великих кроків.

ВОДОЛІЙ

На поверхню піднімаються питання особистих кордонів, втоми і старих зобов’язань, які давно потребують завершення. Енергія початку року допомагає закрити незакінчені цикли, відпустити зайве і підготуватися до потужного внутрішнього оновлення, що проявиться пізніше в січні. Те, що відбувається навколо, сприяє усвідомленню, що настав час діяти свідомо й практично. Головне — менше суєти, більше сенсу і чітких кроків.

РИБИ

Ваша інтуїція посилюється, але на початку тижня можливі емоційна туманність і плутанина в планах, тому важливо перевіряти ще раз інформацію і не поспішати з висновками. Поступово вмикається зібраніша, стратегічніша енергія, яка допомагає вибудувати чіткий курс, спертися на друзів, однодумців і довгострокові цілі. Ви відчуваєте, що настав час збирати команду, зміцнювати зв’язки й рухатися вперед усвідомленіше й узгоджено.

