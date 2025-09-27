ТСН у соціальних мережах

Що зірки нам пророкують: гороскоп на 29 вересня — 5 жовтня 2025 року

Енергії тижня поступово наростають — немов приплив, який піднімається дедалі вище, змушуючи звернути увагу на те, що раніше можна було приховати чи відкласти. Атмосфера стає насиченішою, глибокі процеси виходять на поверхню — і ми відчуваємо, що настав час для важливих змін.

Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Гороскоп на 29 вересня - 5 жовтня 2025 року

Гороскоп на 29 вересня — 5 жовтня 2025 року / © Associated Press

Головна тема — внутрішня готовність визнати правду і розставити акценти. Те, що раніше здавалося невизначеним або неважливим, тепер вимагає ясності. Життя наче підштовхує до того, щоб припинити вагатися і вибрати напрямок.

Важливого значення набувають і чесні розмови. Настає момент, коли неможливо приховувати справжні почуття, бажання чи сумніви. Слова стають гострішими і правдивішими, навіть якщо їх важко вимовляти. Але саме через такі діалоги народжується довіра та звільнення від тягара недомовок.

Ще одна ключова тема тижня — звільнення від минулого. Все, що більше не підтримує, почне поступово розчинятися. Старі звички, фінансові чи емоційні борги, застарілі стосунки чи внутрішні обмеження — усе це вимагає перегляду. Що чесніше ми подивимося в обличчя минулому, то легше буде зробити крок уперед.

Цей тиждень нагадує нам: сила не в тому, щоб утримувати старі форми, а в умінні відпустити їх і відкрити простір для нового. Енергії підштовхують до зростання через глибину, чесність і сміливість бути самими собою. І що уважніше ми прислухаємося до цих імпульсів, то легше буде пройти перехід і вийти на новий рівень гармонії.

Найскладніші дні — середа, четвер і п’ятниця. Це дні суперечок, сварок, особливо в сім’ї або партнерстві. Логіка й почуття йдуть нарізно, а дипломатія стикається з емоційною правдою. Важливо не вдаватися до моралізаторства, а шукати сенс у нюансах. У фінансових питаннях не варто ухвалювати рішень на емоціях.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Енергії тижня підштовхують до переоцінки особистих цілей, переконань, взаємин з батьками. Важливо не ховатися від питань, які накопичилися, а почати обережно діяти. Фінансові теми потребують уваги: перегляньте стратегію, звільніть себе від зайвого. У стосунках назріває момент істини — ви відчуваєте, що далі по-старому не можна. Наразі ще є час для зміни курсу, перш ніж події почнуть розгортатися стрімкіше, не даючи можливості вибору.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень приносить внутрішні одкровення. Венера, ваш небесний покровитель, активна й вимоглива: вона немов підводить до дзеркала, в якому відображаються ваші справжні цінності. Все, що раніше здавалося важливим — статус, стабільність, звичні схеми — тепер вимагає переоцінки. 3 жовтня стає точкою кармічного розвороту: старі фінансові та емоційні борги, незакінчені історії, внутрішні зобов’язання — все це добігає логічного завершення.

БЛИЗНЯТА

Тиждень надає шанс звільнитися від вантажів, які ви несли надто довго, можливо, навіть не усвідомлюючи їхньої тяжкості. Ваші слова стають гострішими, точнішими, а думки набувають особливої глибини, змінюючи світосприйняття тих, хто вас оточує. Ви сильніші, здатні викривати людей, починаєте відчувати приховані підтексти — те, що раніше ховалося за гарними словами та зовнішніми масками. Будьте готові до різної інформації, яка відкриється вам у цей період.

РАК

Енергії тижня допомагають бачити світ чіткіше. Фінансова сфера стабілізується — тут усе зрозуміло й передбачувано. У стосунках ви можете стати надто прямолінійними, іноді навіть різкими, що створює підґрунтя для конфліктів. Але важливим є те, що справді настав час висловити правду. У взаєминах це час відвертих розмов, але без маніпуляцій, закидів чи тиску. Чесність має йти рука в руку з повагою — без істерик, із компромісами та турботою про партнера.

ЛЕВ

Практично всі сфери життя потребують вдумливого аналізу. Виникає потреба розкласти все по поличках, розібратися у прихованих механізмах, зрозуміти, де губляться ресурси та як їх спрямувати ефективніше. Це не час для імпульсивних купівель чи ризикованих вкладень. Зате він ідеально підходить для стратегічного планування, пошуку слабких місць у бюджеті та підготовки до майбутніх кроків. Саме зараз можна закласти основу для великих змін — як у справах, так і в особистому житті.

ДІВА

Венера проходить вашим знаком, з’єднуючись з Низхідним Місячним Вузлом, що символізує тонкий кармічний поворот. Усе, що пов’язане з коханням, грошима, цінностями й самооцінкою, немов підсвічується зсередини. Ви можете відчути, як старі сценарії — ті, що колись здавалися надійними, але давно припинили надихати, — починають втрачати силу. У професійній сфері це також час завершення: проєкти, які тягнулися надто довго, можуть бути акуратно закриті.

ТЕРЕЗИ

Тиждень немов перевіряє вашу зібраність. Цілі, які більше не відповідають вашим внутрішнім орієнтирам, потребують переоцінки. І зараз зірки допомагають зробити це гарно — з повагою до пройденого шляху та з відкритістю до нового. Можливі дрібні, але корисні надходження, які покажуть, що ваша праця не пройшла даремно. У коханні ж варто м’якше висловлювати претензії, щоб не перетворити розмову на допит. Партнери чекають на ясність, а вам треба вирішити, чого хочете саме ви.

СКОРПІОН

Обставини змушують дотримуватися золотої середини — не йти на догоду іншим, але й не вимагати неможливого. Цей тиждень стає ареною глибоких емоційних процесів, особливо у сфері взаємин, вони — у фокусі. Марс і Ліліт у вашому знаку активують потужні, первісні енергії: пристрасть, бажання контролю, страхи, ревнощі, прагнення влади і звільнення. У фінансах — обережність: імпульсивні витрати можуть швидко спустошити гаманець.

СТРІЛЕЦЬ

Усе, що було пригнічено, може вирватися назовні — не завжди у зручній чи дипломатичній формі. Тиждень сприятливий для аналізу бюджету, планування вкладень або пошуку прихованих можливостей. Що стосується взаємин, то тут усе складно. Невирішені конфлікти, приховані образи чи напруженість можуть спалахнути з новою силою. Це необов’язково погано — навпаки, це шанс побачити істину, зняти маски, припинити грати ролі. Проте важливо пам’ятати: агресія, навіть якщо вона видається виправданою, рідко призводить до зцілення.

КОЗОРІГ

Якщо ви зумієте пройти цей період із внутрішньою зрілістю, тиждень може стати точкою звільнення — від старих сценаріїв, від болю, від тих зв’язків, які трималися на страху. Не пригнічуйте почуття, але й не дозволяйте їм керувати собою. У сфері кохання ви перебуваєте на порозі важливого внутрішнього вибору. Все, що було недоговорено, придушено чи відкладено, починає проситися назовні. Зв’язки, побудовані на звичці, починають втрачати силу. А ті, що ґрунтуються на глибокому емоційному відгуку, потребують більшого.

ВОДОЛІЙ

Для вас тиждень буде схожий на пробіжку з перешкодами: багато справ, несподіванок і нових контактів. Це час, коли взаємини проходять перевірку: або вони поглиблюються, стають справжнішими, або розсипаються, звільнюючи простір для нового. Краще тримати фокус на довгострокових цілях, а не на миттєвих захопленнях. У стосунках можливі суперечки щодо дрібниць, але саме зараз важливо слухати партнера, зокрема й під час планування сімейного бюджету. Відкладіть великі витрати, зосередьтеся на збереженні ресурсів.

РИБИ

Тиждень підштовхує до поїздок, переїздів, спілкування, але не завжди все легко вдаватиметься. З’являється динаміка в застояних процесах. У роботі важливо не плисти за течією, а окреслити свої цілі. Конфлікти з колегами виникають через зіткнення ідей, і вам доведеться обстоювати власну думку. Головне зараз — шукати нові форми співробітництва і, можливо, в новому місці. Можливі несподівані витрати на навчання, поїздки чи техніку. Прийміть їх як інвестицію в майбутнє.

