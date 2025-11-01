Що зірки нам пророкують: гороскоп на 3–9 листопада 2025 року

Гороскоп на 3–9 листопада 2025 року

4 листопада о 15:01 (gmt+2) Марс входить у знак Стрільця, закликаючи до руху, пошуку правди, пригод. Бажання стають зрозумілішими, а цілі — ближчими, варто лише зробити крок. Під впливом цього транзиту прокидається дух авантюриста, мандрівника, воїна світла, того, хто готовий вийти за звичні межі заради вищого сенсу, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

5 листопада о 15:19 відбувається повня у Тельці, і вона немов ставить якір у цьому вогняному потоці. На тлі прагнення до розширення Місяць у земному знаку розслабляє, але й зміцнює досягнуте. Цього дня треба зупинитися і доторкнутися до реальності. Повня може висвітити теми безпеки, ресурсів, стійкості — як внутрішньої, так і матеріальної. І хоча Марс кличе вперед, Місяць шепоче: «Відчуй, перш ніж діяти».

7 листопада о 00:39 Венера переходить у Скорпіон, і стосунки, бажання, естетика забарвлюються в глибокі, пристрасні, іноді навіть напружені тони. Ми відчуваємо, як посилюється інтуїція, як емоції стають потужними, як тяжіння оголює суть. У стосунках може виникнути потреба в очищенні, у розмові, у визнанні того, що було приховано. І якщо ми готові змінюватися і визнавати помилки, приходить нова пристрасть і нова глибина.

8 листопада о 04:22 Уран повертається в ретроградному русі до знака Тельця — і це посилює відчуття фундаментальних трансформацій. Те, що ми вважали стабільним, починає змінюватися. Фінансові схеми, звичні форми комфорту, навіть саме розуміння цінності — все це проходить через оновлення. Багато хто усвідомлює, що страх перед змінами — це те, що утримує нас від справжньої стійкості. І якщо ми готові відпустити, простір відповідає несподіваними рішеннями, новими ідеями, поверненням до тих ресурсів, які раніше здавалися недоступними.

Від 9 листопада починається період ретроградного Меркурія, і це завершує тиждень внутрішнім розворотом. Ми починаємо переосмислювати свої переконання, слова, мотиви. Вчимося чути, розпізнавати, де була брехня, а де — страх. І якщо ми готові говорити правду, навіть якщо вона незручна, — починається новий цикл мислення, більш зрілого, чіткого і глибокого.

ОВЕН

Тиждень стає початком чогось по-справжньому важливого. Для вас це час переходу: від аналізу до дії, від внутрішнього до зовнішнього. Період, коли важливо не лише мріяти, а й створювати ґрунт під ногами — фундамент майбутніх успіхів. Але не варто давати нових обіцянок — виконуйте те, що вже визначено раніше, підкорюючи нові вершини і зміцнюючи свою репутацію.

ТЕЛЕЦЬ

Зараз потрібно зупинитися, відчути, заземлитися. Повня у вашому знаку буває 1 раз на 12 місяців, висвічуючи теми безпеки, ресурсів, тілесної стійкості. Вона може показати, де ви втрачаєте рівновагу між духовним прагненням і матеріальною реальністю. У стосунках може виникнути потреба у відвертій розмові, у визнанні того, що було приховано.

БЛИЗНЯТА

Тиждень насичений емоціями, внутрішніми прозріннями та потужними розворотами долі. Під поверхнею повсякденних справ щось назріває, і важливо це не пропустити. Настав час вийти зі старих схем, скидаючи звичні соціальні маски, відчуваючи, як під ногами тремтить земля, але в цих обставинах визначається новий етап у житті. І якщо ви готові йти вглиб, простір відповідає.

РАК

Тиждень приносить особливий потік натхнення і романтики. Для вас це повернення до коріння, до пам’яті, до почуттів, які дають силу. Це час, коли істинний достаток народжується не із зовнішніх перемог, а з почуття безпеки, тепла і любові, які ви створюєте навколо себе. Інтуїція стає вашим головним інструментом, зокрема і в робочих питаннях.

ЛЕВ

Обставини тижня підказують, що не все можна контролювати. Стосунки і партнерства виходять на новий рівень. Можливі емоційні сплески, а також ситуації, коли доведеться показати характер і не піддатися маніпуляціям. У коханні — щирість важливіша за ефектність. Середина тижня підходить для відвертої розмови, яка зніме давню напруженість.

ДІВА

Енергії тижня допомагають зміцнити зв’язок, якщо ви готові до чесності й компромісів. Посилюється чутливість до настроїв навколишніх людей, як і сила впливу на них. Багато що зараз у ваших руках — беріть ініціативу у свої руки. Гарний час для спільних рішень, переїздів або планів на майбутнє. Кінець тижня обіцяє приємні звістки, можливо, пов’язані з роботою.

ТЕРЕЗИ

Ви на хвилі змін і на очах у всіх. Меркурій підштовхує до нового мислення — старі методи більше не працюють. Можливе внутрішнє зрушення, бажання змінити стиль життя або коло спілкування. Важливо стежити за здоров’ям і ритмом сну: тиждень вимагає концентрації. У коханні може з’явитися хтось, хто розмовляє «вашою мовою» — інтелектуальне тяжіння переростає в емоції.

СКОРПІОН

Тиждень наповнює серце ніжністю, а любов приходить природно, через турботу, спільну творчість і довіру. В особистому житті можливі приємні події — розширення (наприклад, поява нового члена сім’ї), приїзд дорогої людини, поліпшення житлових умов. Гарний час для занять, які приносять радість. Наприкінці тижня чекайте на звістки від людини з минулого.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень сповнений зустрічей, новин і листування. Ви немов у центрі інформаційного потоку, але важливо фільтрувати, що справді має значення. У домі та сім’ї відбуваються зміни, які потребують вашої участі й мудрості. Можливі розмови, що відкриють важливі істини. Не ухвалюйте рішення на емоціях. У кар’єрі — сприятливий момент для зміцнення позиції, якщо виявите ініціативу.

КОЗОРІГ

Фінансові питання виходять на перший план, завдяки можливості поліпшити матеріальне становище. Обставини сприяють продуктивності та внутрішній зібраності, допомагають у переговорах і зміцненні особистих зв’язків. Наприкінці тижня можна отримати цікаву пропозицію або шанс на маленьку подорож. Не витрачайте енергію на сумніви: все, що почнете зараз, дасть міцний результат.

ВОДОЛІЙ

Час зупинитися, вдихнути глибше і почути тишу. Це період завершень, емоційного переродження і підготовки до нового циклу. Тиждень підходить для внутрішньої роботи, аналізу, духовних практик. Можливі цікаві сни і підказки з підсвідомості. Кохання виявляється в підтримці й ніжності, а не в гучних словах. Наприкінці тижня важливо не замикатися в собі, тому що вірогідні знакові зустрічі.

РИБИ

Ви відчуваєте, що готові йти далі — до нових горизонтів. Мрії стають реальністю. Кохання, натхнення й особисті досягнення — все йде пліч-о-пліч. Тиждень допомагає показати лідерські якості, знайти союзників і людей, які надихають. Можливі групові проєкти, колаборації або громадська активність. Кінець тижня сприятливий для поїздок і дружніх зустрічей.